【日本選手権】グッズ販売～「ひゃくえむ。」コラボグッズや新商品「アスリオンぬいぐるみボールチェーン」など人気商品を販売！～

公益財団法人日本陸上競技連盟

2026年6月12日（金）～14日（日）に、愛知・パロマ瑞穂スタジアムで開催する「第110回日本陸上競技選手権大会（https://www.jaaf.or.jp/jch/110/）」。

会場では、アスリートの熱戦と共に楽しんでいただけるコンテンツを多数ご用意して皆さまのご来場をお待ちしております。



グッズ販売ブースでは、「ひゃくえむ。」コラボレーショングッズや新商品「アスリオンぬいぐるみボールチェーン」など各種オリジナルグッズを販売いたします！

競技開始前のスキマ時間にぜひお立ち寄りください！

＜グッズ販売 INFORMATION＞

・販売場所：Aゲート入場後右の物販スペース

・出店時間：各日ファンクラブ先行入場時間～競技終了後まで

・支払方法：現金、クレジット、交通系

日本選手権グッズ

１.日本選手権オリジナル大会タオル - 2,000円（税込）

２.日本選手権オリジナル大会キーホルダー - 1,000円（税込）

３.大会プログラム ‐ 1,000円（税込）

４.スタートリスト ‐ 500円（税込）

５.大会ポスター ‐ 500円（税込）

日本代表グッズ

１.東京2025世界陸上日本代表 入賞選手名タオル - 各3,000円（税込）

２.日本代表ユニフォーム着用ベアキーホルダー - 2,000円（税込）

３.日本代表ユニフォーム柄ナップサック - 1,500円（税込）

４.日本代表ユニフォーム柄A4リングノート - 800円（税込）

５.日本代表ユニフォーム柄A4クリアファイル - 500円（税込）

６.日本代表ユニフォーム柄フェイスシール（2枚1組） - 500円（税込）

７.歴代日本代表ユニフォームカプセルトイ - 500円（税込）

RIKUJO JAPANグッズ

１.RIKUJO JAPANポロシャツ（記録柄・スパイラル柄） - 各3,500円（税込）

２.RIKUJO JAPANタオル - 2,000円（税込）

３.RIKUJO JAPANキーホルダー - 1,000円（税込）

JAAFグッズ

１.JAAFロゴ入りトートバッグ（白・黒） - 各1,500円（税込）

２.アスリオンキーホルダー - 1,000円（税込）

３.アスリオンぬいぐるみボールチェーン - 2,000円（税込）

「ひゃくえむ。」コラボグッズ

１.劇場アニメ『ひゃくえむ。』日本選手権コラボアクリルプレート - 各2,500円（税込）

２.劇場アニメ『ひゃくえむ。』日本選手権コラボクリアファイルセット - 800円（税込）

３.劇場アニメ『ひゃくえむ。』日本選手権コラボＴシャツ - 3,500円（税込）

４.劇場アニメ『ひゃくえむ。』日本選手権コラボスポーツタオル ートガシ ver. ー - 2,000円（税込）

５.劇場アニメ『ひゃくえむ。』日本選手権コラボスポーツタオル ー小宮 ver.ー - 2,000円（税込）

＞ひゃくえむコラボグッズの詳細はこちら

https://www.jaaf.or.jp/jch/110/news/article/23307/(https://www.jaaf.or.jp/jch/110/news/article/23307/)

＞前売りチケット完売続出！チケットの購入はコチラから

https://www.jaaf.or.jp/jch/110/ticket/(https://www.jaaf.or.jp/jch/110/ticket/)

■大会概要

＜名称＞第110回日本陸上競技選手権大会

兼 愛知・名古屋 2026 アジア競技大会 日本代表選手選考競技会

＜日時＞2026年6月12日（金）～14日（日）

＜競技日程＞https://www.jaaf.or.jp/jch/110/timetable/

＜会場＞パロマ瑞穂スタジアム（愛知・名古屋）

＜チケット＞前売チケット販売中 https://www.jaaf.or.jp/jch/110/ticket/



▼愛知・名古屋2026アジア競技大会 トラック＆フィールド種目 日本代表選手選考要項

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202508/25_123227.pdf

▼愛知・名古屋2026アジア競技大会 トラック＆フィールド種目 派遣設定記録

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202511/11_092940.pdf





・劇場アニメ『ひゃくえむ。』コラボPV公開！ 主題歌Official髭男dism「らしさ」使用バージョン ～ナンバーワンだけが、見られる景色がある～

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JuGoXGWtqDg ]