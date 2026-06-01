「宮ヶ瀬湖周辺地域ロゴ」を地域の魅力を発信する際に積極的にご活用ください

神奈川県

神奈川県県央地域において、高いポテンシャルを持った地域観光資源の一つである宮ヶ瀬湖周辺地域の認知度を高め、来訪者数の増加等につなげるため、宮ヶ瀬湖周辺地域のブランド化事業を推進しています。

キャッチコピー&ロゴ

キャッチコピー等は、地元の団体等が主体となって意見交換を重ね、宮ヶ瀬の魅力を発信するために作成しました。

宮ヶ瀬湖周辺地域はリピーターの来訪者が多いことから、知っている人は知っている、穴場のスポットであるという特徴を活かし、広く多くの人を惹きつけたいという観点から、今回のキャッチコピーを作成しました。

宮ヶ瀬のありたい姿である、豊かな自然に癒されアウトドア体験を楽しむことができること、人と地域がともに潤い活気と賑わいが続き、世代を超えて誰もが訪れ、長く愛され続けられるようにとの思いを込めています。

ロゴの利用について

宮ヶ瀬湖周辺地域ロゴは、宮ヶ瀬湖周辺地域の活性化を目的とし、宮ヶ瀬湖周辺地域の魅力を発信する地域ブランドの象徴として作成したもので、行政機関のみならず、広くロゴが利用されることで多くの人に宮ヶ瀬の魅力を届けたいと思っております。宮ヶ瀬湖周辺地域の魅力を発信する際に積極的にご活用ください。

利用については以下の利用規約およびガイドラインをご確認のうえ、申請書類を電子メール、郵送、もしくはFAXにてご提出ください。

宮ヶ瀬湖周辺地域ロゴ利用規約および申請書類https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1558-301b1ed1576cd3b4b2d7b1a9cc78bb41.pdf宮ヶ瀬湖周辺地域ロゴガイドラインhttps://prtimes.jp/a/?f=d108051-1558-e4df6cf9adbe5de8a1637cb4026b7808.pdf

【参考】宮ヶ瀬湖周辺地域の観光情報

問合せ先

- くせになる宮ヶ瀬（宮ヶ瀬湖周辺地域でできる体験アクティビティ紹介）(https://miyagase.studio.site/)- 旅たび相模（清川村）(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u5r/cnt/f550/p12595.html)- ぐるり宮ヶ瀬湖（公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団公式ホームページ）(https://www.miyagase.or.jp/)

〒243-0004 厚木市水引2-3-1

神奈川県県央地域県政総合センター

企画調整部企画調整課

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ファクシミリ：046-225-1743