株式会社ウィズモーが支援するレイワクリエイト、「屋根が潰れる」不安を抱える古い日本家屋へのフレキシブルソーラー導入を本格開始

株式会社ウィズモー

株式会社ウィズモー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小倉 和）が協業する株式会社レイワクリエイト（本社：福岡市、代表：江原和也）は、重量・施工制限により太陽光導入を断念してきた旧耐震住宅・築古物件・平屋向けに、次世代フレキシブルソーラーパネル「REWA BC SOLAR」の展開を進めています。1枚6.5kgの軽量設計と穴開け不要の貼り付け施工、一戸建て2～3日の短工期で、これまで「難しい」とされてきた住宅への太陽光設置を現実にします。

【屋根が心配で太陽光を諦めた人へ】

太陽光パネルを検討したことがある人なら、一度はこんな言葉を業者から聞いたことがあるかもしれません。

「お宅の屋根の状態では、設置が難しいかもしれません」。

築年数が経った日本家屋、特に昭和時代に建てられた木造住宅は、屋根の耐荷重に余裕がないケースが少なくありません。

瓦屋根や金属屋根の場合、屋根材そのものの重さに加えて、太陽光パネルと架台の重量が乗ってくることで、構造上のリスクが生じる場合があります。

「地震が来たときに屋根が潰れないか」「雨漏りのリスクが増えないか」という不安から、太陽光の導入を断念した方は数多くいます。

株式会社ウィズモーが支援する株式会社レイワクリエイトは、まさにそうした「諦めていた層」に向けた答えとして、次世代フレキシブルソーラーパネル「REWA BC SOLAR」のリフォーム市場への展開を進めています。

1枚わずか6.5kgという軽量設計と、貼り付けるだけで設置が完了するフレキシブル構造が、古い日本家屋が抱えてきた「太陽光の壁」を取り除きます。

【従来パネルが日本の古い住宅に適さなかった本当の理由】

そもそも、なぜ従来の太陽光パネルは築年数の経った住宅に向かないとされてきたのでしょうか。

最大の理由は重量です。

一般的な太陽光パネルは1枚あたり18～20kgあり、一戸建て住宅に複数枚を設置する場合、その重量は合計で数百kgにのぼることがあります。

加えて、パネルを固定するための金属製の架台が屋根材に穿孔（穴開け）加工を伴う工事を必要とします。

築年数が経った住宅では屋根材の劣化が進んでいることが多く、穴開け工事が雨漏りのリスクを高めるという懸念もありました。

また、屋根材の種類によっては設置自体が困難なケースもあります。

昔ながらの瓦屋根は凸凹があり、通常の架台を安定して固定できない場合があります。

スレート屋根は年数が経つと割れやすくなり、施工時に破損するリスクが高まります。

こうした複数の制約が重なることで、古い住宅への太陽光導入は「ハードルが高い」という認識が定着してきました。

「やっぱり重くなってくると太陽光自体が載せれないというところが多かった。屋根とかやっぱ普通に載せれないから」

さらに、重いパネルを屋根に載せることは地震時のリスクにも直結します。

重心が上部に集中することで、地震の揺れに対する構造負担が増します。

特に旧耐震基準の住宅では「太陽光を付けたことで地震に弱くなるのでは」という不安が大きな導入障壁になっていました。

REWA BC SOLARの軽量設計は、こうした不安を根本から解消する要素となっています。

【REWA BC SOLARが古い住宅の課題を解消する理由】

REWA BC SOLARは、従来型パネルが抱えるこうした課題に対して、設計の根本から異なるアプローチを取っています。

まず重量の問題です。

REWA BC SOLARの重量は1枚わずか6.5kg。

従来型の約3分の1です。

一戸建てに10枚設置した場合でも65kgと、従来型の同枚数（180～200kg）と比較して約3分の1の重量に抑えられます。

築年数が経ち、屋根の耐荷重に余裕がない住宅でも、この軽量設計であれば導入の可能性が大幅に広がります。

次に施工方法の問題です。

REWA BC SOLARは両面テープや専用の接着剤で貼り付ける施工方式を採用しており、架台を固定するための穴開け工事が不要です。

屋根材を傷めることなく設置でき、雨漏りリスクの懸念を大幅に減らすことができます。

「置くだけ、置くだけって言い方も悪いですけど、ほとんど貼るだけみたいなレベルですから」

工期の短縮もリフォームにおける大きなメリットです。

従来型パネルの設置に1週間程度かかっていた工期が、REWA BC SOLARでは一戸建てなら2～3日で完了します。

生活への影響を最小限に抑えながら設置できるという点は、在宅で生活しながらリフォームを進める方にとって大きな安心材料となります。

また、従来型パネルの搬入では大型トラックが必要で、生活道路しかない住宅地では搬入自体が困難なケースもありました。

REWA BC SOLARは軽量でコンパクトなため、軽トラックや手持ちでの搬入が可能です。

「道が狭くてパネルを運び込めない」という問題も解消されます。

【発電性能は妥協なし。業界最高水準の変換効率と長寿命】

軽量・フレキシブルという特性を持ちながら、REWA BC SOLARは発電性能においても妥協がありません。

採用しているBC（バックコンタクト）セル技術は、太陽光パネルの技術体系の中で最上位に位置する技術です。

電極をすべてセル裏面に配置することで受光面への遮光ロスをゼロにし、変換効率25.0%という業界トップクラスの性能を実現しています。

現在日本市場で主流のTOPCon技術と比較しても、最大7～8ポイントの変換効率の差があります。

耐久性の面でも優位性があります。

年間劣化率0.35%という業界最低水準の数値は、30年後も88.85%の出力を維持するという長寿命設計です。

また、BCセルは表面が真っ黒なシリコン素材で構成されており、ガラス製のパネルとは異なり割れにくいという特性を持ちます。

IP67の防塵防水規格を取得しており、日本の四季を通じた過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。

製品保証10年・出力保証25年という保証体制も整っており、リフォーム後の長期使用を安心してお任せいただけます。

さらに、従来型パネルは光が90度（真上）から当たる条件で最も効率よく発電する構造ですが、BCセルは光の入射角度に関係なく発電できます。

一日の発電時間が従来型の3～4時間から6～8時間に伸びるため、同じ枚数のパネルでも年間の累積発電量に大きな差が生まれます。

古い住宅でパネルの枚数を多く載せられない場合でも、一枚あたりの発電量が多いことが実質的な補完になります。

【古いパネルの上から貼るリパワリングという選択肢】

すでに太陽光パネルを設置しているものの、経年劣化で発電量が落ちてしまった住宅への対応も、REWA BC SOLARの重要な活用シーンです。

従来型パネルは撤去・廃棄にも大きなコストがかかるため、「古いパネルが屋根に乗ったまま放置されている」という状況は実際に多く見られます。

REWA BC SOLARはこうした使われていない古いパネルの上から直接貼り付けることが可能です。

撤去・廃棄の費用を省略しながら、発電能力を新品同等の水準に引き上げることができます。

「10年ぐらい経った太陽光を既に載せてたりとか、もう配線もできない、もう載せっぱなしで使ってないとかですね、そういったところに関しても、この太陽光のパネル、上から貼れるので。だから新品同様に戻るので。リパワリングっていう形で、新しくまた新品に変えるっていうことが安価でできる」

【景観に配慮したカラーバリエーションも選択可能】

古い日本家屋に太陽光を導入する際、もう一つの懸念として「見た目が変わってしまう」という点があります。

従来型パネルは大型で光を反射するガラス面が目立ち、住宅の外観イメージを大きく変えてしまうことがありました。

REWA BC SOLARは光反射なしの仕様となっており、見た目の圧迫感が少ないという特徴があります。

さらに、瓦柄・タイル柄・レンガ調といったカラーバリエーションの製品を選ぶことで、既存の外観に馴染む形での設置が可能です。

「レンガ調とかですね、タイル調とか、屋根の瓦柄とか、そういうような、こういうのを貼れば柄がいいバリエーション作れるんで」

景観保護地区に近い住宅や、外観を重視する施主にとっても現実的な選択肢となります。

【電気代削減の試算：古い住宅でもこれだけ変わる】

実際にREWA BC SOLARを導入した場合、どの程度の電気代削減が期待できるのでしょうか。

インタビューの中で江原氏は、新築木造アパートへの導入事例として「入居者の電気代をほぼ0にする計算で作っている」と語っています。

「今ワンルームで計画してるんですけど、ワンルームの場合は1セット当たり大体1,200kWぐらいしか使ってない。約1,300、400発電できるような計画にしてるんで、要は使用電力の平均的なもの行くと、ほぼほぼ電気代がかからないという形の計画になっています」

電力会社の電気代が年々上昇し続ける昨今、早めの導入が長期的な経済合理性をもたらします。

補助金申請のサポートやソーラーローン対応も整っており、初めて太陽光を検討する方でも安心して相談いただける体制が整っています。

さらに、REWA BC SOLARはヨーロッパ圏において（非フレキシブル版として）年間約1,800万枚の販売実績を持つ技術をベースにしており、グローバルな品質基準と量産体制が整っています。

株式会社レイワクリエイトはそのフレキシブル版の日本総代理店として、2026年1月から本格的な国内展開を開始しました。

量産対応可能なため納期に大きな遅れが生じるリスクも少なく、法規制の施行に合わせて計画的な導入を進めたい住宅会社・建設会社にとっても安心感のある製品供給体制が整っています。

株式会社ウィズモーは、住宅会社向けの経営支援・営業コンサルティングを長年手がけてきた実績をもとに、株式会社レイワクリエイトとの協業を通じてREWA BC SOLARのリフォーム市場への展開を後押しします。

「重くて無理」「工事が大変」という理由で太陽光を諦めていた方に、新しい選択肢を届けることを目指しています。

屋根の状態や耐荷重が心配な方、古いパネルの扱いに困っている方、リフォームとあわせて太陽光を検討したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

お問い合わせはこちらから。

https://withmo.co.jp/contact/

【会社情報】

会社名：株式会社ウィズモー

代表者名：小倉 和

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

お問い合わせ：https://withmo.co.jp/

電話番号：03-6362-0875

事業内容

各種コンサルティング事業

住宅会社向けの経営支援、営業コンサルティング業務

各種セミナー、研修、イベントなどの企画、開催、運営及び管理

フランチャイズチェーンシステムによる加盟店募集及び加盟店の指導業務

各種商品の企画、製造、販売及び輸出入

インターネットによる広告業務及び番組配信

YouTube：小倉和の工務店支援チャンネル https://www.youtube.com/@withmo_koumutenshien/videos

会社名：株式会社REIWAクリエイト

代表者名：平田 耕造

所在地（郵便番号含む）：福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3-26

お問い合わせ先URL：https://reiwa-create.com/company/

事業内容

不動産業

電気工事業全般

内外リフォーム業

顔認証オートロック

太陽光パネル

電力削減機器販売

EV充電設置工事

会社のWebサイトURL：https://reiwa-create.com/company/