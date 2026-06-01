人材育成・社員研修の「アルー」 LMS「etudes」の新人・内定者向けeラーニングにAIフィードバック機能を追加

アルー株式会社

社会人向け教育サービスの提供を行うアルー株式会社（本社：東京都千代田区 、代表取締役社長：落合文四郎、証券コード：7043）は、当社のラーニングマネジメントシステム（LMS）「etudes（エチュード）」に、生成AIを活用した「AIフィードバック機能」を追加したことをお知らせします。本機能は、主に新人・内定者向けeラーニングを対象に提供するもので、当社が自社開発するコンテンツと連動し、受講後の振り返りを通じた学習定着を支援します。

■開発背景

新人・内定者向けeラーニングでは、受講後の振り返りを通じて学びを整理し、次の行動につなげることが、学習定着において重要とされています。一方で、振り返りが記入のみで終わってしまい、受講者自身が学びや気づきを十分に整理しきれないケースもあります。また、新人育成の現場では、OJT担当者や育成担当者による個別フォローの負荷が大きく、受講者一人ひとりの理解度や習熟度に応じた支援を継続的に行うことが難しいという課題もあります。こうした背景を受け、当社では、これまで新人・若手育成領域で培ってきた知見をもとに、受講者の振り返り内容に対してフィードバックを返す「AIフィードバック機能」を開発しました。

■AIフィードバック機能について

本機能は、受講者が入力した振り返りコメントに対し、AIが内容に応じて学びの整理や気づきを促すフィードバックを返します。フィードバックは汎用的なものではなく、受講した教材ごとに設定された詳細なラーニングポイントを参照して生成されます。これにより、受講者の振り返りが教材の意図したポイントをどの程度押さえられているかを踏まえ、学習内容に即した踏み込んだフィードバックを返すことができます。受講者が記載した内容を肯定しながら、どのような点が良かったか、次にどのように活かしていくのかを言語化し、自信を持って実践につなげられるよう促します。振り返りを“書きっぱなし”で終わらせないことで、受講者の学習定着を支援します。

■教材内容を踏まえたフィードバックを実現

本機能の最大の特長は、受講した教材の内容を踏まえたフィードバックを返せる点です。これは、コンテンツを自社開発している当社の強みを活用した特長です。当社のコンテンツは、研修テーマごとに「何を学んでほしいのか」というラーニングポイントが詳細かつ明確に設計されており、長年にわたり人材育成に取り組む中で当社が培ってきたインストラクショナルデザイン（教育設計）の知見に基づいています。AIフィードバック機能は、この教材ごとのラーニングポイントを参照しながら振り返り内容を解釈するため、汎用的な生成AIによる一般的なコメントとは異なり、「その研修で本来押さえるべき学び」に照らしたフィードバックを実現します。コンテンツ設計と学習体験の双方を自社で担う当社ならではの強みを生かした機能です。

■対象研修パッケージ

本機能は、以下の研修パッケージを対象に提供します。今後は対象教材・対象領域を順次拡大し、より幅広い学習・育成テーマへの展開を目指します。

【新入社員/内定者向けパック】

新入社員・内定者向けに、ビジネスマナーや仕事の進め方、コミュニケーションなど、社会人として必要な基礎を学べるeラーニングセットです。育成方針や学習ボリュームに応じて、「スタンダードプラン」「ライトプラン」の2種類を提供します。

・スタンダードプラン

幅広いテーマを体系的に学習できるプランです。ビジネスマナーや仕事の進め方など、社会人として必要な基礎を体系的に学ぶことができ、新人・内定者の早期戦力化や、配属前後の基礎力習得を支援します。

・ライトプラン

必要なテーマを絞って効率的に学習できるプランです。限られた育成期間や工数の中でも導入しやすい構成です。

【コンセプチュアルスキルパック】

物事を整理・構造化して考える「コンセプチュアルスキル」を養うためのeラーニングセットです。論理的思考力や課題整理力など、職種・経験を問わずあらゆるビジネスパーソンの土台となる思考力を扱います。新人の早期戦力化から、若手・中堅のさらなるスキル定着まで、幅広い育成フェーズで活用でき、学んだ思考法を実務で使いこなせるレベルまで定着させることを支援します。

■アルー株式会社について

アルー株式会社は、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます ― all the possibilities―」という Mission のもと、『育成の成果にこだわる』ことをテーマに、人材育成支援事業を行っています。 新入社員から経営者層までの幅広いレイヤーに対する階層別研修の実施をはじめ、グローバル人材や DX 人材の育成などのテーマ別教育プログラムの提供、さらにはラーニングマネジメントシステム「etudes」を用いた e ラーニングの提供などを通して、 組織や個人の成長を人材育成側面から支援しています。 顧客ごとに個別最適化されたソリューションの提案および実施によって顧客企業の多様な課題を解決することを目指し、グループ全体で事業に取り組んでいます。

https://www.alue.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

・アルー株式会社 コーポレート部 Tel 03-6268-9791

・ホームページお問い合わせフォーム https://mkt.alue.co.jp/l/882713/2021-03-18/xjpp