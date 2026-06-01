大切な木から記念品製作サービス「tree timeless」を提供開始

合同会社ツバキラボ

2026年6月1日、合同会社ツバキラボ（本社：岐阜県岐阜市椿洞1228-1、代表社員：和田賢治）は、伐採された大切な木（記念樹など）を記念品として残す新サービス「tree timeless」の提供を開始いたします。本サービスは、思い出の詰まった木を一点ものの記念品へと仕立てることで、暮らしの中に記憶を残す新たな選択肢を提案するものです。

詳細はサービスサイト( https://works.tsubakilab.jp/tree-timeless/(https://works.tsubakilab.jp/tree-timeless/) )にてご確認いただけます。

サービスの目的や背景

住宅の建て替えや土地整備、あるいは寿命や倒木の危険などに伴い、「仕方なく木を伐らなければならない」という場面は少なくありません。しかし、その木が長年見守ってきた風景や家族の記憶は、簡単に手放せるものではありません。

そうした中で、「記念品として残したいが、どこに相談すればよいかわからない」というお客様の声も多く寄せられてきました。

合同会社ツバキラボは、これまでも活用されにくい庭木や公園木、里山材などの「未利用材」の利活用に長年取り組み、製材から加工までを自社一貫で行ってまいりました。その技術と経験を活かし、伐採木をただ処分するのではなく、価値あるかたちに再生するサービスとして「tree timeless」をリリースいたします。木の状態や個性を見極めながら、最適な形で記念品へと仕立てることで、大切な記憶を未来へつなぎます。

サービス詳細

本サービスでは、製材・乾燥・加工のすべてを自社で一貫して行います。

外部委託に頼らない体制により、品質を保ちながら適正なコストでの提供を実現しています。

- 製材：丸太の状態から用途に応じた板材へ丁寧に加工- 乾燥：バイオ乾燥機を用い、含水率10％以下までじっくり乾燥（約3か月～半年）- 加工：職人が一点ずつ手作業で仕立て

また、細い木や枝なども含め、木の状態に応じた提案が可能で、一本ごとに異なる表情を活かした制作を行います。

お客様から届けられる丸太

長さ30cm~50cmにカットで宅配便で送れる長さ・重量に

製材と木材乾燥

板へ製材した後、木材バイオ乾燥機を用いて丁寧に乾燥させる

記念品へ加工

木の特徴を生かし、記念品へ加工する

サービス料金

本サービスでは、以下の2つのプランを用意しています。どちらも製材・乾燥・製作費込みです。

・記念品スタンダードプラン

基本料金：110,000円（税込）

製材・乾燥・製作費が含まれたパッケージ。ボールペンや置時計、写真立て、木製食器など10アイテムからご希望の制作物をお選びいただけます。※基本料金に加えて、お選びの制作物ごとに追加料金がかかります。

額縁木軸ボールペン置時計表札

・特注制作プラン

基本料金：242,000円（税込）～

デザイン、サイズ、数量などすべてオーダーメイドで対応。家具や特別なオブジェなど、こだわりの形を実現します。※制作物に伴い、都度お見積りとなります。

今後の展開

合同会社ツバキラボは本サービスを通じて、伐採木の新たな価値創出を進めるとともに、地域の木材資源の活用や、里山と暮らしをつなぐ取り組みを広げていきます。

単なる記念品制作にとどまらず、「木とともに生きた時間を未来へ受け継ぐ文化」を育みます。

担当者コメント

代表／和田 賢治

伐採される木の多くは、本来であれば長い時間をかけて人の暮らしを見守ってきた存在です。その木をただ処分するのではなく、かたちを変えて残すことで、新しい価値を生み出せると考えています。

一本の木に宿る記憶や背景に丁寧に向き合いながら、使い続けられるものとしてお届けする。このサービスが、木の価値を見つめ直すきっかけになれば嬉しく思います。

詳細を見る :https://works.tsubakilab.jp/tree-timeless/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83492/table/6_1_0ec70819de857dd3405e56b275a31e4d.jpg?v=202606010951 ]