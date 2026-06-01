【声優 石川由依さんを起用】AI駆動セールスを実現するProfessional AI「DealOn」の大規模タクシー広告を6/1より全国で開始

株式会社On Technologies

株式会社LegalOn Technologiesのグループ会社で、専門領域におけるAI開発を行う株式会社On Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 角田 望）は、大規模タクシー広告を全国で2026年6月1日より開始しました。第一弾は「DealOn（https://on.tech/dealon(https://on.tech/dealon/?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_20260601)）」篇を公開します。AI駆動セールスを実現するProfessional AI「DealOn」の認知向上を目指します。

「DealOn」特設サイト：https://on.tech/dealon/lena(https://on.tech/dealon/lena/?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_20260601)

■CMストーリー・本編

「お前、本当に現場が見えているのか？」という社長の問いに、言葉を失う営業マネージャー。懸命に成果を追いながらも、顧客理解や案件状況、商談の兆しを捉えきれず、自信を見失っていく。そんな彼の前に現れるのが、人の力を解き放つ存在であるLena。Lenaは「見えない負担に共感するわ」と寄り添い、Professional AI「DealOn」へと導く。DealOnは、散在する顧客情報や商談データを読み解き、案件の評価、商談の洞察、顧客の反応を可視化。さらに、成果につながる“次の一手”を提案し、必要なアクションの自律遂行まで支援する。Lenaとの出会いをきっかけに、迷いを抱えていた営業マネージャーの表情は確信へと変わっていく。AIが人が本来持つ力を拡張していく。DealOnが描く、AI時代の営業の進化を象徴するCMです。

▽広告動画はこちら▽

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m0bQxD1aygk ]

■オリジナルキャラクター「Lena（レナ）」

「Lena」は、最高のNo.2をイメージしながらデザインしたOn Technologiesのオリジナルキャラクターです。Lenaの誕生を描いたOn Technologiesのオリジナル漫画作品「アントレプレナー-起業家群雄割拠『レナ編』」では、Lenaの誕生秘話とCMにつながる物語が描かれます。作中において、Lenaは肉体を具備したAI＝AI Createdとして人類を多面的にサポートし、人類とAIが共存する理想の世界を体現する役割を担っています。これは、On Technologiesが目指す、「人の可能性を拡張し、挑戦を後押しするAI」という思想に基づいています。

■声優紹介

Lena（レナ）役：石川 由依（いしかわ ゆい）

1989年5月30日生まれ。

主な出演作品

・『進撃の巨人』ミカサ・アッカーマン役

・『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』ヴァイオレット・エヴァーガーデン役

・『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ニャアン役ほか

■イラストレーター紹介

花澤 明（はなざわ あきら）

フリーランスのイラストレーター・キャラクターデザイナー。

躍動感のある構図と力強い表情で、人物を鮮やかに描き出す。

主にゲームや音楽、書籍の領域でイラスト制作を行う傍ら、自主制作としてオリジナルのキャラクター及びストーリー制作に取り組んでいる。

■声優 石川由依さんサイン入り「Lena」レーディング風カードのプレゼントキャンペーンを実施

タクシー広告開始を記念し、石川由依さんのサインが入った「Lena」のトレーディング風カードのプレゼントキャンペーンを実施します。キャンペーン概要は以下をご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175261/table/6_1_6758ca9652430b61775e983ce0067359.jpg?v=202606010951 ]

■タクシー広告に登場する女性キャラクター「Lena」のマンガストーリーも同時公開

「Lena」編のマンガ冒頭

ギリシャ語で「希望」という意味の名前を持つ「Lena」は、「アントレプレナーー起業家群雄割拠」の主人公「天霧慧（あまぎりけい）」の父親である「天霧礼二（あまぎりれいじ）」が生み出した、肉体を具備したAI（AI Created）。最高のNo.2「ロイ・オー・ディズニー」の思考モデルをベースに具現化された。Lenaの生みの親である礼二は、Lenaが「人類とAIが共存する理想の世界」を体現することを夢見るが、何者かに襲われ、自らの夢の結末を見ることなく命を落とす。礼二の死に立ち会ったLenaは、その意志を継ぎ、礼二の夢を実現しようと誓う。

ある日、自身のチームの営業成績が伸び悩み、社長から毎日のように怒号を受けていた営業マネージャー「吉田」が駅のホームに立っていた。精神的に追い詰められて悩んでいる時、一人の中学生がホームから落ちそうになる瞬間を目にした。吉田は咄嗟に飛び出し中学生を助けるが、そのはずみで彼は電車が迫る線路へ落ちてしまう。もう助からないと思った瞬間、Lenaが現れ、間一髪のところで吉田を助ける。「Lena」は吉田の営業マネージャーとしての苦しみや悩みに共感し、手を差し伸べる。

マンガはXにてご覧いただけます。

X ：https://x.com/entrepreneur_ot

note ：https://note.com/entrepreneur_ot

Pixiv ：https://www.pixiv.net/users/124907011

LINEマンガ：https://app-manga.line.me/schema/timeline_indies/177395(https://manga.line.me/indies/book/article?id=177395)

・マンガ「アントレプレナー-起業家群雄割拠-」の公式サイト

以下の公式サイトから、マンガの概要、登場人物のプロフィールなどをご覧いただけます。

https://on.tech/tomoniai/manga

■「DealOn」について（URL：https://on.tech/dealon(https://on.tech/dealon/?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_20260601) ）

「DealOn」は、商談の状況を捉えて最適な次の一手をAIが自律的に実行する、AI駆動セールスを実現するProfessional AIです。営業判断を担う「AIセールスマネージャー」と営業業務を遂行する「AIセールスアシスタント」という2つのコアとなる提供価値を通じて、AIがデータ収集から洞察提示、次の一手の設計・実行までを担います。これにより、営業成果の再現性向上と営業リソースの最大化の実現を提供します。



■ 株式会社On Technologiesについて（ URL：https://on.tech(https://on.tech) ）

株式会社On Technologiesは、LegalOn Technologiesで培った「専門性 × AI」の知見と開発力を基盤に設立された、専門領域に特化したAIプロダクトを開発・提供するテクノロジーカンパニーです。

On Technologiesは、経営判断の質とスピードを高め、組織の意思決定やビジネスモデルそのものを進化させる「AI駆動経営」の実現を掲げ、人事業務を自律的に行うAIエージェント「WorkOn」、AIスタートアップとして6年半でARR100億円に到達した知見を活用したAI駆動セールス「DealOn」など、幅広い領域でProfessional AIを提供しています。

会社概要

・会社名 ：株式会社On Technologies

・代表者 ：代表取締役 角田 望

・事業内容：専門領域に特化したAIネイティブソフトウェアの企画・開発

・本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

・設立 ：2025年10月1日