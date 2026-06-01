「なぜ、この処方に辿りついたのか」“なんとなく良い”ではなく、手に取る理由あるコスメが集結。「#職コス フェスティバル 2026」出展12ブランド発表2026年6月27日（土）、恵比寿で初開催

株式会社L-FLAT

2026年6月27日（土）開催の「#職コス フェスティバル 2026」では、“広告では魅力を語りつくせない”ブランドが集結。本リリースは、第2弾として「#職コス（職人的なものづくりへのこだわりを持つブランド）」の思想に共感した出展ブランドにフォーカスし、それぞれの開発背景やものづくりへの想いをご紹介します。

【Webページ】https://shokucos.jp/

【プレスリリース第1弾】そのコスメを選んだ理由、どこまで語れますか？

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000182933.html

処方にも、原料選びにも、作り手のこだわりがある。

その背景まで語れる12ブランドが集結

#職コスHP(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000182933.html)

今回「#職コス」に集まったブランドは

・なぜ、その製品を開発しようと思ったのか

・なぜ、その原料を選んだのか

・なぜ、その使用感に仕上げたのか

・なぜ、その表現で届けようとしたのか

という、理由あるものづくりを続けています。

会場でぜひ直接触れて体感して欲しい！こだわりの全12ブランドがラインナップ！

■REGLAGE（レグラージュ）

1885年創業の桃谷順天館から誕生したスキンケアブランド「REGLAGE（レグラージュ）」。

140年にわたり積み重ねてきた約6万通り以上の処方経験を背景に、開発者の思考と技術が詰め込まれています。

膨大な選択肢の中から、どのような理由で製品化に至ったのか。その背景にあるブランド創立の物語にも注目です。

■SUKUUS（スクアス）

独自の“アゼライン酸マップ”を作成するほど、数々のアゼライン酸製品を研究・検証してきたブランドオーナーによって生まれた「SUKUUS（スクアス）」。

納得のいく質感を追求するため、自身の顔を半顔ずつ使い比較検証を重ねたという開発姿勢には、まさに職人の執念が宿っています。

■brightdays（ブライトデイズ）青いアゼライン酸

20年以上毛穴悩みと向き合ってきた化粧品研究者が、“アゼライン酸の可能性”に惹かれ誕生した「brightdays（ブライトデイズ）」。

研究職ならではの視点で成分と処方を追求し続けた末にたどり着いたアイテムには、使い心地への細やかな工夫も詰まっています。

通称「青いアゼライン酸」のネーミングにも開発者の想いが込められており、その答えは会場で。

■oily and oily skin（オイリーオイリースキン）

脂性肌に悩み続けてきたブランドオーナーが、“脂性肌の中の脂性肌”のために立ち上げた「oily and oily skin（オイリーアンドオイリースキン）」。

悩みが深いからこそ成分だけを追い求めがちな中で、化粧品ならではの楽しみが込められています。

それはデパコスのような〇〇。答えは#職コスで確かめてみてください。

■Orchid Beauty（オーキッドビューティー）

胡蝶蘭農家という、まさに“職人の世界”から生まれた「Orchid Beauty（オーキッドビューティー）」。

配合されている胡蝶蘭エキス※は、自社で育てた胡蝶蘭から抽出されたもの。

自ら育てた花の力を信じ、その魅力を最大限に引き出そうとする姿勢に、妥協のないものづくりへの情熱が表れています。

※オーキッドエキス（保湿成分）

■DERMED（デルメッド）

「肌から人生を美しく」という想いを掲げる「DERMED（デルメッド）」は、日本で初めてコウジ酸の医薬部外品承認を取得した三省製薬から誕生したブランド。

原料開発企業だからこそ追求できる濃度設計や処方バランスへのこだわりに加え、一品ごとに臨床試験を実施する妥協のない開発姿勢は圧巻。知るほどに感動を届けてくれます。

■yorisoT（ヨリソット）

構想から7年。医師の視点を取り入れながら、“スキンケアの基礎を見直す”という発想から生まれた「yorisoT（ヨリソット）」。

一見シンプルに見える処方には、長年の経験と検証を経て導き出された“引く理由”が込められています。

なぜ足さずに引いたのか。その思想と背景、開発者の想いを感じてください。

■Beaute Pacifique（ボーテパシフィック）

専門機関向けのスキンスキャナーを開発していたエンジニアによって誕生した、デンマーク発のコスメブランド「Beaute Pacifique（ボーテパシフィック）」。

独自のスキャナーで取得した肌データを日々の製品開発に活用しており、現在では世界17ヵ国で展開されています。

当日は本国のスキンスキャナーで実際に肌を撮影できるかも？！

■CARE（ケア）

常に「なぜ？」を問い続けるブランドオーナーから生まれた「CARE（ケア）」。

理学療法士からスキンケアを立ち上げるという異色の経歴ですが、その意気込みに注目。専門講師から化学の基礎を学び、常に「なぜ」を追求するその姿勢は、製品一つひとつに表れています。

開発者のその真摯な姿勢が「まさに職人！」と感じさせる、真っ直ぐなブランドです。

■mamo-hada（まも肌）

赤ちゃんのためのスキンケア開発を徹底的に追求してきた「mamo-hada（まも肌）」。

最初の製品完成まで8年近くの歳月を費やしたその理由、赤ちゃんのためのスキンケアを作るという覚悟、「足す処方」ではなく「引く処方」を選んだ背景、そのすべてにある、赤ちゃんの肌と真剣に向き合い続けた開発者の 熱いストーリーを感じていただきたいブランドです。

■IKACARE(イカケア）

“イカの魅力”に惚れ込んだブランドオーナーによって誕生した「IKACARE（イカケア）」。

一見キャッチーに見えるブランド名とは裏腹に、製品には圧倒的な“イカ愛”とイカの力への探究心が詰め込まれています。このブランドを語れるのは、このオーナーしかいない。そう感じさせるほどの熱量を、ぜひ会場で感じてください。

ブランドロゴは実は〇〇？！

■Lurinna（ルリナ）

「敏感肌でも、あきらめない。」悩みによる限界を作って欲しくないという想いが詰まったブランド「Lurinna（ルリナ）」。

敏感肌だからこそ新しいものを試すことに不安を抱える方へ寄り添いながら、処方設計はもちろん価格設定にも配慮されています。

落ち着いたブランドイメージからは想像できない熱い想い溢れる製品です。

（※お申込順）

めくるたび、コスメがもっと好きになる。

イベント限定冊子「#職コス図鑑 vol.1」を来場者全員に配布

※画像はイメージです

開発秘話やものづくりへの想いを収録した、イベント限定冊子「#職コス図鑑 vol.1」を来場者全員に配布します。

各ブランドへのインタビューを通じて、ここでしか読めない処方設計や原料選定の背景、製品に込められたこだわりをご紹介。さらに取材者が実際に「ここが職人！」と感じたポイントも交えながら、それぞれのブランドならではの魅力を掲載します。

後日、登録者へPDF版も配信予定。

「理解して選ぶ」を、もっと楽しく

ブランド担当者によるプレゼンテーション・トークイベントを実施

イベントでは、各ブランドブースで担当者と直接対話できるだけではなく、各ブランドによるプレゼンテーションも開催。成分・処方・ものづくりを見続けてきたプロたちが、“コスメの裏側”をより深く楽しむための視点をお届けします。

#職コス フェスティバルはこんな方におすすめ

・成分や処方の背景を理解し、コスメをより深く楽しみたい

・香りや質感を自分の手で確かめ、納得して選びたい

・ブランドや開発者と直接対話し、コスメへの理解や視点を広げたい

・美容ライター・コスメの裏側まで追求した発信をしたい

といった、コスメの本質を見抜き、語りたい方はぜひご来場ください。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182933/table/2_1_aca3e254b9f68054beb614b913c54df7.jpg?v=202606010951 ]

【公式SNS・お問い合わせ】

Instagram：https://www.instagram.com/shokunin.cosme/

X：https://x.com/ShokuninCosme

ハッシュタグ：#職コス #職コスフェス

職コスHP：https://shokucos.jp/

お問い合わせ：株式会社L-FLAT 担当：西川

Email：support@l.flat.co.jp

【会社概要】

社名：株式会社L-FLAT

所在地：〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート 7F

代表取締役：西川美佐子

設立：2025年1月

事業内容：薬機法コンプライアンス支援 ほか