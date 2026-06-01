【ふじ嶋グループ】スタッフの職人技術を“資格化”する「マイスター制度」を6月1日（月）より始動

株式会社Infinity8

『豚一筋17年。価格以上のこだわりで無限の感動と、あふれる笑顔を』をコンセプトに、やきとん・豚ホルモン焼きに特化した飲食店ブランド【ふじ嶋グループ】（麻布ふじ嶋本店／やきとんユカちゃん／ホルモンユカちゃん）を展開する株式会社Infinity8（東京都港区、代表取締役：藤嶋健一）は、2026年6月1日（月）より、現場スタッフの職人技術を正式に資格化する独自制度「ふじ嶋マイスター制度」を導入いたします。「できる人をちゃんと称える」「任せられる人を見える化する」という理念のもと、技術と評価を一致させ、味を守りながら人も育てる組織づくりを本格始動します。

■「なんとなくできる人」で終わらせない

やきとん・ホルモン焼きの世界では、火入れの感覚や仕込みの手さばきなど、長年の経験で培われた技術が価値の根幹を支えています。しかし飲食業界全体を見渡すと、こうした職人技術は属人化しやすく、「できる人はいるが、それが正式に評価・継承される仕組みがない」という課題が根強く残っています。

代表・藤嶋健一が2008年の創業以来17年間貫いてきた「国産三元豚の一頭買い」というこだわりと、その鮮度・品質を支える現場スタッフの技術。ふじ嶋グループでは「頑張っているスタッフをちゃんと称えられているか」「誰が任せられる人かが、組織として見えているか」という問いに向き合い続けてきました。その答えとして誕生したのが、今回の「マイスター制度」です。

■「ふじ嶋マイスター制度」概要

「ふじ嶋グループは味を守る店。でも、人も育てる店。」

今回開始するマイスター制度は、コンセプトのもと現場の職人技術を資格として認定し、合格者にはマイスターバッジを付与します。バッジは単なる称号ではなく、現場での判断権限に直結する「責任と信頼の証」として機能します。

2026年6月1日（月）より、以下の3種の認定を開始します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173624/table/8_1_ecfbc1ad83b087a02da417336213fd35.jpg?v=202606010951 ]

審査方法

審査は実技＋口頭確認の形式で実施。受験は本人の立候補または店長推薦によります。合否の判断で重視するのは「できる」だけでなく「再現できるか・後輩に教えられるか」。審査は、17年間ふじ嶋グループの味を守り続けてきた代表取締役・藤嶋健一と、やきとんユカちゃん・ホルモンユカちゃんを率いる取締役・藤嶋由香が担当します。

■スタッフのキャリアとの連動

マイスター資格は、弊社でのキャリアアップの条件としても機能します。

【キャリアアップの例】

- 店長候補：串焼きマイスターまたはホルモンマイスターの取得が必須- エリアマネージャー候補：2種以上の取得が必須、店長経験あり

技術を積み上げるほど正当に評価され、上のポジションへのキャリアが開く仕組みです。

また、各店舗の現店長をはじめとしたキャリアアップを叶えているスタッフも更なるキャリアを目指せる環境として連動します。

■今後の展望

ホルモンユカちゃん店長/アルバイト入社から３年で正社員・店長昇格やきとんユカちゃん店長/入社３年目で店長昇格

同社は今後、マイスター制度の全店舗展開と種別の拡充を継続的に進めてまいります。豚一筋17年で培ってきた技術と品質を体系化し、「頑張りが正しく評価される飲食店」のモデルとして、業界全体の人材育成文化に貢献していきます。

なお、同社ではマイスター制度のもとで共に成長するスタッフを積極的に募集しています。やきとん・豚ホルモン焼きの技術を本気で極めたい方は、ぜひ採用ページよりお問い合わせください。

採用情報：https://infinity8.tokyo/recruit/

■代表者紹介 藤嶋健一（ふじしま・けんいち）

株式会社Infinity8 代表取締役／ふじ嶋グループ 創業者

2008年、麻布十番に「やきとん麻布ふじ嶋 本店」を創業。「国産三元豚の内臓一頭買い」という独自の仕入れルートを開拓し、鮮度と味、コストパフォーマンスをすべて両立させた繁盛店を作り上げる。その後、新橋エリアへ進出し「やきとんユカちゃん」「ホルモンユカちゃん」を展開。名物女将・藤嶋由香（ユカちゃん）と共に、リアルな店舗運営とSNSなどのデジタル戦略を融合させ、国内外の豚ホルモン文化の普及や新たな可能性を追求している。

■ふじ嶋グループ店舗概要

やきとん麻布ふじ嶋 本店

【所在地】東京都港区麻布十番2-14-5 マスコビル 中2F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13103930/

【Instagram】https://www.instagram.com/yakitonfujishima/

やきとんユカちゃん 新橋店

【所在地】〒105-0004 東京都港区新橋4丁目14－4 1F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13130172/

【Instagram】https://www.instagram.com/yakiton_yuka_chan

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCMb9FWJmy3U2RcK_6BzHo4A

ホルモンユカちゃん 新橋店

【所在地】東京都港区新橋4-18-4 村上ビル 1F

【食べログ】https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13253211/

【Instagram】https://www.instagram.com/horumon_yukachan/

■株式会社Infinity8 会社概要

会社名：株式会社Infinity8

設立日：2008年8月

代表取締役：藤嶋健一

事業内容：飲食店運営（やきとん・豚ホルモン専門店）

ブランド：ふじ嶋グループ（麻布ふじ嶋本店／やきとんユカちゃん／ホルモンユカちゃん)

公式ホームページ：https://infinity8.tokyo/(https://infinity8.tokyo/)