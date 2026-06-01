イタリアデザイン界の最高峰「第29回 コンパッソ・ドーロ」にて、Paola Lenti （パオラ・レンティ）が最高名誉である『キャリアアワード（生涯功労賞）』を受賞

株式会社アトランティックカーズPaola Lenti (Photo : ph.(C) Maurizio Natta - courtesy Paola Lenti srl)

Paola Lenti（パオラ・レンティ）の日本総代理店を務める株式会社アトランティックカーズ（本社：東京都港区、代表取締役：野澤 隆之）は、同ブランドの創業者でありデザイナー、Paola Lenti がイタリアの伝統あるデザイン賞「第29回 コンパッソ・ドーロ（Compasso d’Oro）」において、最高名誉である『キャリアアワード（生涯功労賞）』を受賞したことを発表いたします。

Paola Lenti は、イタリア・メーダを拠点に、独創的なテキスタイルと奥深い色彩の調和で世界のラグジュアリー家具を牽引するブランドです。

授賞式は2026年5月22日（金）、ミラノのADIデザイン・ミュージアムにて執り行われました。デザイン界のノーベル賞とも称される同賞において、長年にわたるインドア・アウトドア家具への革新的な貢献と、その高い美意識が公式に称えられた歴史的な快挙となります。

ADI（イタリアインダストリアルデザイン協会）による授賞理由

「洗練されたファウンダーであり、類まれなる起業家。彼女は数十年にわたり、インドアおよびアウトドア家具の世界を牽引する中心人物であり続けています。 卓越した機能性と五感を揺さぶる独自のテクニカル糸の開発、強いアイデンティティを放つ色彩の調和の創造、高度なテクノロジーによって息を吹き込まれる伝統的な職人技。彼女は常に、デザインの革新へと挑み続けてきました。 また、サーキュラーエコノミー（循環型経済）の先駆者として、素材や製造工程における緻密な技術の複雑さを、削ぎ落とされた、いつの時代も変わらない普遍の美へと昇華させることに成功しています。」

授賞式の様子（Photo : Courtesy ADI Associazione per il Disegno Industriale）授賞式におけるPaola Lenti のコメント

栄えある盾を手にした Paola Lenti は、創業の黎明期より歩みを共にし、ブランドの成長と世界的な躍進を支え続けてきたCEOであり妹のアンナ・レンティへ、心からの深い感謝を捧げました。また、社内外を問わず、日々の真摯な取り組みや専門知識、揺るぎない情熱をもって、アイデアやビジョンを確かな作品へと具現化してくれるすべての人々へ、次のように感謝の意を表しました。

「イタリア・メーダの地から紡がれる、この全員の手による情熱の結晶（collective effort）こそが、デザインへの真摯な文化、卓越した品質、性能、そしてイタリアが誇るクラフツマンシップの精神を、これからも世界へと届け続ける原動力となっています。」

鮮烈な色彩から繊細なニュアンスまでを宿す、唯一無二の「色彩の調和」

Paola Lenti のデザイン哲学を紐解く3つの革新

Paola Lenti の真骨頂は、自然界のあらゆる情景を内包したかのような、息をのむほど広大で奥深いカラーパレットにあります。それは単に製品を彩るだけでなく、そこに佇む建築、巡る自然、育まれた文化、そして暮らす人々と共鳴し、すべてを有機的に結びつけるための言葉。ニュートラルな微差を宿す色調から情感豊かな鮮やかな色調までが、独自のテクスチャーやテキスタイルと交わることで、あらゆる境界を超えて空間に美しく溶け込むグラデーションを構築し、世界中の建築家やデザイナーを魅了し続けています。

デザイン史に名を刻む「キャリアアワード」の重み

Chiostri Umanitaria_MDW2011( Photo : (C)Paola Lenti srl - ph. by Sergio Chimenti)

製品単体への授賞ではなく、ファウンダーとしての「これまでの全キャリアと、デザイン界への偉大な貢献」に対して贈られる、まさに最高峰の名誉です。

デザイン界のノーベル賞とも称される同賞において、この生涯功労賞は業界を導いた先駆者のみに許された特別な称号となります。

今回の受賞は、Paola が築いた独創的な美学だけでなく、黎明期から共に歩みブランドを世界へと躍進させたCEOのアンナ・レンティと共に紡いだ、数十年の挑戦の軌跡が称えられた歴史的快挙です。

時代が求めるサステナビリティ（循環型経済）の先駆者として

Paola & Anna Lenti (Photo : ph.(C)Maurizio Natta - courtesy Paola Lenti srl)

環境に配慮したハイテク素材の開発や、耐久性が高く時代に左右されないシンプルな美の追求など、サステナブルな未来を見据えたモノづくりにおいて、世界中からリスペクトを集めています。

【本件に関するお問い合わせ先】

Fabbrica Orobia_MDW2019 ( Photo : ph. (C) Maurizio Natta - courtesy Paola Lenti srl)

Paola Lenti Japan

Email：info@paolalenti.jp

TEL：03-6712-5354

URL：https://www.paolalenti.jp/

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