イレブンラボ、より高品質で柔軟な音楽制作を可能にする『Music v2』を発表

Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

音声AIリサーチと革新的テクノロジーのグローバルリーダーであるElevenLabs（本社：米国ニューヨーク州、CEO：Mati Staniszewski、以下イレブンラボ）は、本日、次世代AI音楽生成モデル「Music v2」を発表しました。

Music v2は、ボーカル、楽器、アレンジの品質を高め、ジャンル、言語、ボーカルスタイルをまたいだ音楽生成をより柔軟に行えるよう設計されたモデルです。高速ラップや複雑なボーカル表現、楽曲内でのジャンル転換、部分再生成など、より細やかな制作ワークフローに対応します。

これまでのAI音楽にありがちだった不自然さを排除し、プロフェッショナルなクリエイティブ現場でも即戦力となる驚異的な進化を遂げました。

クリエイターの「これまで難しかった」を実現する、驚異の新機能

曲の一部だけをピンポイントで「お直し・作り直し」

「曲全体は素晴らしいのに、サビのワンフレーズだけイメージと違う…」そんな時、その部分だけをマウスで選択し、何度でも納得がいくまで作り直すことができます。他の演奏や歌声の雰囲気を一切壊すことなく、完璧な1曲へと仕上げられます。

マシンガントークの「高速ラップ」や複雑なボーカル表現にも対応

Music v2は、テンポの速いラップ、密度の高い歌詞、複雑なリズムパターンなど、従来モデルでは安定した生成が難しかった表現にも対応します。

1曲の中で「オペラからヘヴィメタル」へ！衝撃のジャンル超絶変化

1つのシームレスな楽曲の中で、クラシックから激しいロックへ、そしてまた静かなバラードへといった、劇的なジャンルの切り替えが可能になりました 。曲の統一感を保ったまま、ドラマチックな展開を自由自在に演出できます。

波の音や効果音を、曲の中に自然に溶け込ませる

楽器や歌声だけでなく、環境音や効果音、演出用のノイズなどを楽曲の背景に自然に組み込むことができます 。映画のサントラや、動画広告の背景音楽（BGM）として、これまでにない立体的な音響表現が可能です。

セクションごとの楽曲構成に対応

イントロ、バース、コーラス、ブリッジなど、楽曲の展開をセクションごとに組み立てながら、より一貫性のある楽曲制作を行えます。

世界中の言語で、より美しい歌声を

日本語をはじめとする多言語での歌唱能力が大幅に向上 。より自然でクリアな発音により、グローバル展開を狙うコンテンツ制作を強力に後押しします。



今後、参考音源をもとに楽曲のスタイルや雰囲気を指定できるAudio Reference機能の提供も予定しています。

『Music v2』はこちらから体験いただけます。

https://elevenlabs.io/app/music

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZNmYNxSMPGs ]

ご利用プランと安心のライセンス体制

無料プランを含む、すべてのユーザーに即時開放

この圧倒的なクオリティを誇る「Music v2」は、無料プランを含むすべての登録プランで今すぐご利用いただけます。画面を開いた瞬間から、この次世代モデルが標準（デフォルト）としてあなたをお迎えします。

開発者向けの安心なAPI移行プロセス

ElevenAPIでのMusic v2提供も順次予定しており、開発者や企業は将来的に音楽生成機能を自社プロダクトやワークフローに組み込むことが可能になります。

「著作権・ライセンス制限なし」で商用利用も完全安心

Music v2はライセンス済みデータで学習されており、生成された楽曲は商用利用に対応しています。

YouTube動画、広告、ゲーム、商用プロダクトなど、あらゆるビジネスシーンで安心して収益化にご活用いただけます。

『Music v2』はこちらから体験いただけます。

https://elevenlabs.io/app/music

ElevenLabsについて

2022年に設立されたイレブンラボは、AI音声研究と技術のグローバルリーダーであり、企業、開発者、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。現在は企業評価額が110億ドル（約1.5兆円相当）を超え、プラットフォームはFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用いただいています。高品質なボイスオーバーの大規模生成や、多言語の対話型AI音声エージェントの構築を支援しています。私たちのサービスでは、高品質なボイスオーバーを手頃な価格でスピーディに、そして大規模に作成したり、30以上の言語で対話型AI音声エージェントを立ち上げたりすることが可能です。

イレブンラボ日本語サイト

https://elevenlabs.io/ja

イレブンラボ(日本語版）LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/elevenlabs-japan/