発売即重版！　絵本『よーい ドテッ！』重版記念企画、全文公開&感想・メッセージ投稿キャンペーン開催

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区）で今年４月に発売した絵本『よーい ドテッ！』（作：大塚健太 絵：西村敏雄）が、発売から1ヶ月で重版となりました。

重版を記念し、パイ インターナショナルのnoteにて期間限定で全文を公開します。全文公開とあわせ、『よーい ドテッ！』の感想文や著者へのメッセージを募集するキャンペーンを実施します。メッセージをお寄せいただいた方のなかから、抽選で5名様に『よーい ドテッ！』の絵本をプレゼントします。

書籍概要

書名：『よーい ドテッ！』

https://pie.co.jp/book/i/5964/

仕様：A4判変型（219×211mm）／32Pages（Full Color）／ハードカバー

定価：本体1,400円+税

ISBN：978-4-7562-5964-6 Ｃ8793

作：大塚健太 絵：西村敏雄

発売日：2026年4月13日

発行元：パイ インターナショナル

著者の大塚健太さんと西村敏雄さんからのコメント

「よーい……」でたっぷりタメを作って読んでみたり、逆にすばやくページをめくってみたり。

ゴリラくんのボケまくりのセリフを、自由に楽しんでもらえたら嬉しいです。

もちろん、いろんなコケ方を披露するウサギさんとカメさんにも注目です。

ゴリラくんがボケたら、その場にいるみんなで「ドテッ！」とズッコケてみるのも楽しそうですね！

大塚健太

『よーい ドテッ！』のテキストを初めて読んだ時に、どうぶつたちが「コント」をしているようなイメージが浮かびました。

ゴリラくんの「おふざけ」にウサギとカメが「ズッコケる」、ごっこ遊びをしている感じです。

この楽しさをわかりやすく伝えるために、背景など構図をなるべくシンプルにして、ウサギとカメのズッコケかたと動物たちの表情を何度も修正しながら絵を描きました。

この絵本を読みながら、みんなで「ドテッ！」と楽しくズッコケてもらえると嬉しいです。

西村敏雄

note全文公開中！

『よーい ドテッ！』の重版を記念して、２週間の期間限定で全文公開します。（2026年6月15日まで）

https://note.com/pieinternational/n/n9c033ab4c343

『よーい ドテッ！』の感想&著者へのメッセージを大募集！

絵本の感想や、著者の大塚健太さん・西村敏雄さんへのメッセージを大募集します！ 募集いただいた方の中から、抽選で5名様に『よーい ドテッ！』プレゼントいたします。

下記フォームからぜひご応募ください。

https://forms.gle/av1f3napRfYt28wg9

【書籍に関するお問い合わせ】

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