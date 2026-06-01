Tokyo Prideの２日間限定 6/6(土)~6/7(日)　セクシュアルマイノリティ50人の声を紡いだドキュメンタリー映画「私はワタシ~over the rainbow~」を無料配信！！

一般社団法人Get in touch

6/6(土)~6/7(日) 映画「私はワタシ～over the rainbow～」を無料配信のフライヤー

■東ちづるよりメッセージ

東ちづるの写真

Get in touch は「まぜこぜの社会」をめざして活動をしています。それは、すべての人の人権を尊重する社会をめざす活動です。

LGBTQの活動は、「存在の理解」「価値観」「アイデンティティ」「歴史的な傷つき」などとも深く結びついています。

人権領域は、善意だけでは届かない難しさがあります。

同じ言葉でも、相手の経験によっては安心にも負担にもなる。 なので、

・ 何を困っているのか

・今、何を必要としているのか

・ ご本人はどう扱われたいのか

・ 支援をどう受け取りたいのか

を知ることからだと考えました。

そこで、50人の声を紡いだ映画「私はワタシ over the rainbow 」を制作しました。

俳優・一般社団法人Get in touch 代表 東ちづる

■「私はワタシ～Over the rainbow～」予告編

「私はワタシを生きたいだけ」

それは、誰もが願うこと。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=VbQNOIWD6-8 ]

■「私はワタシ~over the rainbow~」について

LGBTQ+とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーなどの性的マイノリティのことです。

Get in touchは、誰も排除しない「まぜこぜの社会」を目指し、カミングアウトをし、活動をする皆さんにインタビュー。彼らの言葉を紡いだ映画を制作。

皆さんの言葉は時に重く悲しく、時にキュートで、ファンタジック。そして、優しい。

その想いを受け止めた映画「私はワタシ ~over the rainbow~」がここに完成しました。

ゲイ雑誌「バディ」や「G-men」を創刊し、HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス理事などとして活躍し続けた長谷川博史さんを軸に、

ピーターさん、はるな愛さん、清貴さんなどの著名人や活動家たち、

生きづらさを感じながらも、「自分」として生きることを模索し続ける、色とりどりの人々が登場。

人権教育やLGBTQ+への理解啓発に、ご活用いただきたい映画です。

「私はワタシ~over the rainbow~」公式ホームページ

https://mazekoze.wixsite.com/overtherainbow(https://mazekoze.wixsite.com/overtherainbow)

制作：一般社団法人Get in touch

2017年／90分／日本

日本語・英語字幕付き作品

「私はワタシ~over the rainbow~」フライヤー表面。長谷川博史さんの写真入り「私はワタシ~over the rainbow~」フライヤー裏面。ピーターさん、はるな愛さんなどの著名人や活動家たちの写真入り

■ Tokyo Prideの２日間限定 「私はワタシ~over the rainbow~」を無料配信！！

・無料配信期間

2026年6月6日(土)0:00 ~ 2026年6月7日(日)23:59

・視聴URL

https://youtu.be/Jt-MahCxgOU

■一般社団法人Get in touchとは

2011年に活動をスタートし、2012年に法人化。俳優の東ちづるらが設立。

アートや音楽、映像、舞台などのエンターテインメントを通じて、だれも排除しない「まぜこぜの社会 」を目指して活動中。

4月2日の世界自閉症啓発デーを「WarmBlueDay」と命名し、企業・自治体などに「東京を⻘く染めよう 」と呼び掛ける「WarmBlue キャンペーン」を展開するほか、

マイノリティパフォーマーが集結する舞台「月夜のからくりハウス～まぜこぜ一座～」や、LGBTQのリアルな声を集めた映画「私はワタシ~over the rainbow~」、障害者アーティストのアート作品と社会とをつなげる「MAZEKOZEアート」など、コンテンツ多数。

生きづらさを抱える人たちとのトーク＆グループセッション「生きづらさだヨ！全員集合！」、「スナック★げっと～チイママちづる～」などもYouTube配信中。

Get in touch公式サイト：https://www.getintouch.or.jp/

Get in touch紹介動画(3分）：https://youtu.be/Pq0ie09fB84?si=Iw4rU2l6PbyqRpB4

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Pq0ie09fB84 ]