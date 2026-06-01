CUTIE STREET、7都市13公演をまわる初のアリーナツアー開催決定！ アリーナ単独LIVEより「キュートなキューたい」フルライブ映像初公開

アソビシステム株式会社

日本最大級の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞を含む4部門にノミネートされ、8月には日本武道館でデビュー2周年公演を2DAYS開催が決定。さらに、2026年5月27日（水）に発売された3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』がオリコンデイリーシングルランキングで初登場1位を獲得するなど、注目を集める8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが、2026年9月より初のアリーナツアー『CUTIE STREET JAPAN ARENA TOUR 2026 -AUTUMN-』を開催することが決定した。

アリーナツアーの開催は、5月30日（土）にGLION ARENA KOBEにて開催された『CUTIE STREET 単独LIVE-04 STREET- Day1』内のMCにて、メンバーからファンにサプライズ発表された。メンバーの川本笑瑠がMCでアリーナツアー開催をファンに伝え、「こんなに早く全国のきゅーてすと（ファンの呼称）に会いに行けることが本当に嬉しいです。私たちもまたみなさんに会いたいので、アリーナツアーみんな絶対来てね！」と呼びかけた。

今回のツアーは、9月23日（水・祝）の神奈川・横浜アリーナ公演を皮切りに、東京、宮城、福岡、兵庫、広島、愛知と7都市13公演を駆け抜ける。チケットは6月1日（月）正午よりファンクラブ先行受付がスタート。詳細は公式サイトをチェックしよう。

また、翌日5月31日（日）にGLION ARENA KOBEにて開催された『CUTIE STREET 単独LIVE-04 STREET- Day2』より、「キュートなキューたい」のライブ映像を初公開。みんなで踊りたくなる“キューピカダンス”と、冒険のワクワク感や仲間との絆を歌ったライブ映像にも注目だ。

＜ツアー開催概要＞

『CUTIE STREET JAPAN ARENA TOUR 2026 -AUTUMN-』

9月23日（水・祝） 神奈川 横浜アリーナ

9月29日（火） 東京 有明アリーナ

9月30日（水） 東京 有明アリーナ

10月3日（土） 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

10月4日（日） 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

10月28日（水） 福岡 マリンメッセ福岡A館

10月29日（木） 福岡 マリンメッセ福岡A館

10月31日（土） 兵庫 神戸ワールド記念ホール

11月1日（日） 兵庫 神戸ワールド記念ホール

11月14日（土） 広島 広島グリーンアリーナ

11月15日（日） 広島 広島グリーンアリーナ

11月28日（土） 愛知 IGアリーナ

11月29日（日） 愛知 IGアリーナ

公式サイト：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/autumntour

＜シングルCD発売情報＞

CUTIE STREET 3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』

発売日：2026年5月27日（水）

CD購入：https://lnk.to/CS_3rdsingle_CD

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/CUTIE_SPHERE_Very_Nice_EP

初回限定盤：KLC_90007 3,000円（税込）

CUTIE盤：KLC_90008 1,800円（税込）

STREET盤：KLC_90009 1,800円（税込）

アニポケ × きゅーすと盤：KLC_90010 1,800円（税込）

通常盤：KLC_90011 1,200円（税込）

＜ライブ映像＞

【LIVE映像】キュートなキューたい@GLION ARENA KOBE(2026/05/31)【CUTIE STREET】

https://youtu.be/MhQDOxhNesc

＜CUTIE STREET Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street

X：https://x.com/CUTIE_STREET