「ホテル恵山」および「龍峡亭」が綿半グループ入り

綿半ホールディングス株式会社

この度、綿半ホールディングス株式会社（東証プライム：代表取締役社長 野原 勇 以下、「当社」）は、2026年６月１日付で株式会社綿半リゾート（以下、「綿半リゾート」）を設立し、有限会社ホテル恵山が運営する「昼神温泉 ユルイの宿 恵山」（以下、「ホテル恵山」）を会社分割により取得しましたので、お知らせいたします。

また、2026年５月１日付で株式会社龍峡亭（以下、「龍峡亭」）の全株式を取得しており、綿半リゾートに統合し運営する予定です。

ホテル恵山龍峡亭



１. 取得の理由

ホテル恵山は、長野県下伊那郡阿智村の昼神温泉郷において宿泊施設「昼神温泉 ユルイの宿 恵山」を運営しております。昼神温泉が誇る良質な温泉資源を最大限に活用した大浴場・露天風呂や、信州の地産食材を軸とした食事の提供、また、日本一の星空と称される周辺の自然環境を活かした地域連携プログラムの推進など、地域資源に新たな付加価値を与える観光振興事業に注力しております。



龍峡亭は、長野県飯田市の天龍峡温泉において宿泊施設「秘境のおやど 龍峡亭」を運営しております。龍峡亭は、天竜川を望む全室リバービューの客室や、天然ラドンを豊富に含む大浴場を備え、地域の自然資源を活用した宿泊体験を提供しています。また、地元食材や伝統郷土料理を取り入れた会席料理の提供に加え、天竜ライン下りや星空観賞、果物狩りなど周辺観光資源との連携を通じて、南信州エリアの観光振興にも取組んでおります。現在、龍峡亭は休館しておりますが、今後、施設改修および運営体制の整備を進め、地域の皆さまや観光客の皆さまに再び親しまれる施設として、来春の営業再開を目指しております。



近年の観光市場の変動等により、地域観光基盤の維持・強化および事業継続に向けた支援が必要な状況となっております。こうした背景を踏まえ、綿半グループとして両施設の事業継続および地域観光の活性化に取組むことといたしました。





２. 今後の事業展開について

綿半グループは、長野県飯田市で創業し、地域とともに歩みを重ねてまいりました。飯田市を含む南信州エリアは事業の原点であり、今後も地域とともに発展していくべき大切な地域であると考えております。



今回の観光事業への参入により、将来的なリニア中央新幹線の開通やインバウンド需要の拡大による交流人口の増加も見据え、地域事業者や自治体の皆さまと連携しながら、観光基盤の維持・強化と地域価値の向上に取組んでまいります。また、南信州ならではの自然、温泉、食文化、観光資源を活かした滞在価値の向上を図ることで、地域活性化および地方創生への貢献を目指してまいります。



【会社概要および新経営体制】６月１日付

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47889/table/452_1_20e160a9e7e63b71ee9db1dde661041e.jpg?v=202606010851 ]