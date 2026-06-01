株式会社アシロ、イオン保険サービスと業務提携 中小企業・個人事業主向「法務あんしんパック」を6月1日より提供開始

株式会社アシロ

株式会社アシロ（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：中山博登、東証グロース市場 証券コード：7378）は、イオン保険サービス株式会社（以下「イオン保険サービス」）と業務提携契約を締結し、企業の法務関連業務を包括的にサポートする新サービス『法務あんしんパック』を、2026年6月1日（月）より提供開始することをお知らせします。

本サービスは、アシロが展開するリーガルテックサービスである、『LegalBase』をベースとし、イオン保険サービスを販売代理店として展開する専用パッケージです。

■提携の背景

現在、専任の法務担当者を配置する余裕のない中小企業や個人事業主は多く、日々の業務における契約書の見落としや予期せぬトラブルといった法的リスクに、孤独や不安を抱えながら直面している課題があります。アシロはこうした「法務担当者の孤立」を解消し、司法アクセスへの心理的・経済的なハードルを下げるべく、2026年2月より『LegalBase』の提供を行ってまいりました。

本提携では、イオングループの総合金融事業を担うイオンフィナンシャルサービス株式会社の連結子会社であり、全国の中小企業・個人事業主と強固な接点を持つイオン保険サービスの強力な顧客基盤・販売チャネルを活用します。

これにより、これまでアシロ単独ではアプローチが難しかった層へ広く法務サポートを届けることが可能となり、より多くの企業が法的トラブルの不安から解放され、本業に専念できる環境づくりを推進します。

■『法務あんしんパック』サービス概要

取引前の予防からトラブル発生後の対応まで、多様な法務業務をシームレスにサポートする5つの機能をパッケージ化して提供します。（※機能は『LegalBase』と同一です）

・弁護士とのチャット相談ツール

企業法務に注力する弁護士へ相談可能なチャットツールの実装（※）。

・反社チェックツール

取引開始前に相手方を迅速に調査し、予期せぬトラブルを未然に防ぎ安全な取引環境の構築を支援。

・各種ひな形の提供

社内規程や契約書作成時に使える豊富なフォーマットを提供し、書類作成の負担を大幅に軽減。

・AIリーガルチェックシステム

独自開発の法務特化型AIが、条文の抜け漏れやリスクを自動検出。レビュー業務の効率化・品質向上を支援。

・契約書管理ツール

締結後の契約書を一元管理・保管。検索性の向上と更新期限の管理により、対応漏れを防止。

『LegalBase』の詳細（2026年2月発表）は、以下をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000233.000032382.html

※個人事業主向けプランは弁護士とのチャット相談ツールを利用することができません。

■今後の展望

両社で販売促進体制を構築し、全国の中小企業・個人事業主へ安心を届けてまいります。今後も司法アクセスへの心理的・経済的ハードルを下げ、社会基盤となりうる水準へのサービス深化に努めてまいります。

■株式会社アシロ 概要

・代表者 ： 代表取締役社長 中山 博登

・所在地 ： 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 新宿アイランドウイング4F

・資本金 ：611百万円（2025年10月末現在）

・設立 ： 2016年4月

・従業員数： 127名（2025年10月末時点）※連結子会社を含む

・事業内容：

―インターネット上で法律情報や弁護士情報等を提供する「メディア関連事業」

―弁護士等の士業や管理部門に特化した人材紹介サービスを提供する「HR 事業」

―弁護士費用を補填する”弁護士費用保険”の販売を行う「保険事業」

―法務関連業務を包括的にサポートするリーガルSaaS『LegalBase』等を提供する「リーガルテック事業」

・サイトURL：https://asiro.co.jp

■イオン保険サービス株式会社 概要

・代表者 ： 代表取締役社長 角谷 修一

・所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

・資本金 ： 250百万円

・設立 ： 1990年1月

・従業員数： 約670名

・事業内容：

―生命保険、損害保険、少額短期保険を取り扱う「保険代理店事業」

―イオングループの顧客基盤・ネットワークを活用した「各種金融・保険サービスの提供」

・サイトURL： https://www.hokenmarket.net/