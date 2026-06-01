クラウドサーカス、広告AIエージェント「CIRCUS Ads」を正式提供開始

スターティアホールディングス株式会社

スターティアホールディングス株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：本郷秀之、証券コード：3393）の連結子会社であるクラウドサーカス株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：金井章浩）は、AIとの対話のみでランディングページ（LP）の制作から広告出稿・運用までを一気通貫で実現する広告AIエージェント「CIRCUS Ads（サーカスアズ）」を、2026年6月1日より正式提供開始したことをお知らせいたします。

■正式提供開始の背景

インターネット広告市場は拡大を続ける一方で、企業の広告運用においては以下の課題が顕在化しています。

l 競合の多い商材における広告運用の頻繁な調整

l 競合の少ない商材における広告運用人材の人手不足

l 広告代理店への依存によるブラックボックス化

l 手数料（一般的に15~20％程度）によるコスト負担の増大

これらの課題に対し、「広告運用を内製化したいが、リソースやノウハウが不足している」という企業が増加しています。

■「CIRCUS Ads」とは

「CIRCUS Ads」は、対話型AIを活用し、広告運用の一連のプロセスを自動化する広告AIエージェントです。

ユーザーはAIと対話するだけで、以下を実行できます。

- ランディングページ（LP）の構成・生成- Googleリスティング広告のキャンペーン設計- 広告運用の改善・最適化

これにより、専門知識がなくても広告運用の内製化を実現し、スピーディーかつ透明性の高いマーケティング活動を可能にします。

■正式版の主な特徴

1. AIとの対話だけで広告運用が完結

プロンプト入力のみで、LP制作から広告出稿まで一気通貫で実行可能。

2. 圧倒的なスピード

従来数週間かかっていたプロセスを、最短2～3日で実現。

3. コスト削減

広告代理店への外注に伴う15～20%の手数料削減が可能。

4. ノウハウの社内蓄積

広告運用を“外部依存”から“自社資産”へ転換。

■導入による効果

「CIRCUS Ads」の導入により、以下の効果が期待されます。

- LP制作から広告出稿までのリードタイム短縮- 広告運用工数の削減- PDCAサイクルの高速化- マーケティングノウハウの内製化

■想定ユーザー/導入対象企業

- 広告運用の内製化を推進したい企業- マーケティング人材が不足している企業- スピーディーに広告施策を展開したい企業- 代理店運用の透明性に課題を感じている企業

■導入による効果

「CIRCUS Ads」は、無料プランからご利用いただけます。

有料プラン「スタンダード」からご用意しており、他にも広告運用規模に応じた柔軟な運用環境を提供しています。

【スタンダードプラン概要】

- 月額費用：広告費の5％（税抜）- 出稿可能額：無制限- 最低契約期間：3ヶ月以上

企業ごとの広告運用体制や配信規模に応じたプランをご用意しています。

詳細は公式サイトをご確認ください。

■今後の展開

今後は、対応広告媒体の拡張や機能強化を進め、

マーケティング活動のさらなる自動化・高度化を目指してまいります。

■サービスサイト

- CIRCUS Ads 公式サイト：https://cloudcircus.jp/products/ads/- 無料トライアルプランへの登録：https://forms.gle/a9JVwbSLi5YaQBcMA

■クラウドサーカスについて

ミッションとして「働くに楽を。」を掲げるクラウドサーカスは、デジタルマーケティングSaaSである『Cloud CIRCUS』の開発・提供を主力事業として展開しています。中小企業を中心に68,000件以上(2026年3月末時点)導入頂いており、日本そしてアジアのサステナブルなビジネス環境を創造していきます。

【会社概要】

会社名：クラウドサーカス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス21階

代表者：代表取締役社長 金井章浩

資本金：150,000千円

設立：2009年4月1日

事業内容：デジタルマーケティングSaaS『Cloud CIRCUS』の開発・販売及び、

デジタルマーケティングに関するコンサルティング・受託業務

HP：https://cloudcircus.jp/company/

■スターティアホールディングスについて

スターティアホールディングスグループは、DXソリューション(事業会社:クラウドサーカス株式会社)とITインフラ(事業会社:スターティア株式会社等)を通じ、中小企業のデジタルシフトを進めていきます。「最先端を、人間らしく。」をコーポレートスローガンに、デジタル技術やサービスを、分かりやすく寄り添って提供します。

会社名：スターティアホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス19階

代表者：代表取締役社長 本郷秀之

資本金：824,315千円

設立：1996年2月21日

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場（証券コード：3393）

事業内容：グループ会社の経営管理等

HP：https://www.startiaholdings.com/