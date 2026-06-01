今年の夏も「避暑旅」 がおすすめ！夏のおでかけは東日本エリアの涼しい避暑地へ！

東日本旅客鉄道株式会社

○東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）と、株式会社ウェザーニューズ（以下、ウェザーニューズ社）は、近年の猛暑傾向を背景に、東日本エリアの涼しい地域への旅行を提案する「避暑旅（ひしょたび）」を、昨年に続いて2026年も実施します。

○駅や列車内での広告展開、ウェザーニュースアプリ上での連動PRなど、日々の移動・情報接触シーンに合わせた発信を行い、暑さの厳しい時期でも快適に楽しめる“涼しい旅先”への旅行「避暑旅」をご提案します。

○今年も厳しい暑さが予想されますが、「避暑旅」で一度きりの夏を思いっきり楽しんでみませんか。

1．キャンペーンタイトル

「避暑旅」

２．主なプロモーション展開

ウェザーニューズ社が提供する各地の気温データを元に、東日本エリアの魅力的な避暑地をご提案します。客観的データである「気温」を軸に、ウェザーニューズ社のキャスターが登場するプロモーションを広く展開してまいります。昨年度は駒木結衣キャスターが出演しましたが、今年は小川千奈キャスターも加わり、さらに避暑旅を盛り上げていきます。

【起用キャスター】

（1）ポスター

JR東日本の主な駅、駅たびコンシェルジュ等において、避暑地の気温データをメインに、現地の魅力的な風景を描いたポスターを全4種類掲出します。

（酸ヶ湯）（野辺山）（田沢湖高原）

（2）動画

夏の旅行の検討を開始する6月以降、計2種類の動画を各種SNSやトレインチャンネルで展開します。

今後展開する動画では、避暑地での楽しみ方をお伝えする内容となる予定です。

（3）特設Webサイト

避暑地を楽しむためのモデルコースや、避暑地の詳しい情報を掲載しています。

〇モデルコースの一例（酸ヶ湯エリア）

リンク：https://www.jreast.co.jp/hishotabi/

（4）ウェザーニューズ社番組・アプリでの紹介

キャンペーン期間中、ウェザーニュース公式YouTubeチャンネルにて、避暑旅に関するおすすめ情報等をお届けします。

また、ウェザーニュースアプリ内でもおすすめ情報を掲出することで、気象情報をチェックされる皆さまに避暑地に関する情報をお届けします。

3．「避暑旅」お出かけ情報

（1）「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」で避暑旅へ

「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」は旅行スタイルに合わせて列車と宿または日帰りプランを自由に組み合わせておトクに申込できるWeb販売専用の個人旅行商品です。

▼取扱サイト：びゅうトラベル https://www.jre-travel.com/

えきねっとJR東日本国内ツアー https://www.eki-net.com/travel/

1 【夏のファミリー旅行を応援！】避暑旅クーポン

対象のエリアでゆったり過ごす避暑旅に使える最大10,000円OFFの「避暑旅クーポン」を配布いたします。

・申込期間： 2026年6月1日（月）～2026年9月20日（日）

・出発、宿泊期間： 2026年6月1日（月）～2026年9月30日（水） ※8月10日～19日を除く

・対象エリア、割引額：【10％OFF（最大10,000円）】

青森県 酸ヶ湯、秋田県 田沢湖高原、福島県 鷲倉（野地温泉）、群馬県 草津、長野県 志賀高原（湯田中・渋温泉含む）・野辺山、山梨県 八ヶ岳

【5％OFF（最大5,000円）】

北海道 函館

・申込人数：2名以上

※申込1件あたりの割引額です。

※配布枚数が上限に達し次第、終了となります。

・クーポンタイプ：特別クーポン

▼詳細：クーポンについて https://www.jre-travel.com/coupon/#hisho_10

2 夏でも快適に過ごせる避暑旅プラン

北海道・東日本・北陸エリアの各施設がおススメする宿泊プランを多数紹介しております。

▼詳細：JR・新幹線で行く「夏の旅行2026」特集ページ

https://www.jre-travel.com/seasonal/summer/

(2)「日本の旅、鉄道の旅」 避暑地へのツアー情報

「日本の旅、鉄道の旅」では、添乗員同行で安心して楽しめるツアーを多数ご用意しています。個人では訪れにくい観光地や、夏でも快適に過ごせる避暑地への旅行をお楽しみいただけます。

https://link.jrview-travel.com/crvpdhttps://link.jrview-travel.com/wifdu

（3）*and trip.にておすすめの「避暑地」記事を紹介

*and trip.は、地域の最新情報や旬の観光スポットを紹介し、新たな旅のきっかけを提供するメディアです。東京から日帰りで行けるスポットをはじめ関東・東北・北陸の「涼」を感じるおすすめの「避暑地」をまとめて紹介しています。

リンク：https://www.andtrip.jp/article/006828.html