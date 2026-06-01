いちごのオフィスブランド「Village シリーズ」第5弾「THE VILLAGE SAPPORO」のオープニングパーティーおよびメディア向けお披露目イベントを開催

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

2026年5月1日、当社は、地下鉄「さっぽろ駅」徒歩2分、地下鉄「大通駅」徒歩4分、JR「札幌駅」徒歩6分というアクセスの良い好立地に新築オフィスビル「THE VILLAGE SAPPORO」を開業しました。THE VILLAGE SAPPOROの事業コンセプトは、「Power Link Village -つなぐ-」であり、「つなぐ」を創る、「つなぐ」を支えることを目指しております。

本オフィスビルでは、業界業種や企業の壁を越えたコミュニティを形成し、多くのコラボレーションを創出するWWJ株式会社（以下「WeWork Japan」）が展開するフレキシブルオフィス「WeWork」の北海道初の拠点が開業しております。2階の共用スペースは、「WeWork」がプロデュースするビジネスラウンジを設置いたしました。

2026年5月20日、当社は同社と協働で、入居テナントの方々、「WeWork」のご利用者様をお招きし、開業を記念し、オープニングパーティーを開催いたしました。また、翌21日には、メディアの方や、物件関係者の皆さまにお披露目イベントを開催しております。

「オープニングパーティー」では、WeWork Japanの熊谷代表取締役社長 兼CEOおよびオーナーであるいちご地所代表取締役社長の細野より、コミュニティオフィスとしての「THE VILLAGE SAPPORO」のご紹介をさせていただき、ご参加いただいた皆さまより各社のご紹介をしていただきました。その後、懇親会では、チームアップに向けた交流企画を実施し、企業の垣根を越えた交流を図ることが出来ました。

「メディア向けお披露目イベント」には、テレビ、新聞をはじめ、多くのメディアの方にお越しいただき、ミドルサイズビルでは稀有な高い性能を実装した「THE VILLAGE SAPPORO」をご内覧いただき、洗練された空間デザイン、先進的なテクノロジー導入、コミュニケーション環境を体感いただくとともに、災害時のBCP対策等の高い安全性能をご確認いただきました。

また、「THE VILLAGE SAPPORO」、「WeWork」のご紹介においては、いちごのオフィスブランド「Village シリーズ」のコンセプト、本オフィスビルに北海道初の「WeWork」が出店する意義、今後の札幌市との連携への期待、札幌駅前地下歩行空間（チ・カ・ホ）と接続するエントランスの有効活用等をご説明させていただきました。

お披露目イベントには、札幌市長 秋元克広氏、元北海道日本ハムファイターズの株式会社斎藤佑樹 代表取締役 斎藤佑樹氏にもご登壇いただきました。秋元札幌市長からは、新しい産業の集積、技術の展開で注目される北海道で「THE VILLAGE SAPPORO」、「WeWork」と一緒にスタートアップの方々を行政の立場でも支援したい旨のお話をいただくとともに、その第一歩として、この「THE VILLAGE SAPPORO」、「WeWork」開業への期待を込めたご祝辞をいただきました。

また、これから札幌での挑戦を始めるWeWork Japanの熊谷代表取締役社長兼CEOによる始球式やWeWork Japanとソフトバンク株式会社の新しいAIスタートアップ支援の取り組み等についてのパネルトークが繰り広げられました。

当社は、「WeWork」とともに、「THE VILLAGE SAPPORO」を通じて、札幌エリアでのコミュニティ形成や地域の活性化に尽力してまいります。

■ いちご地所株式会社 代表取締役社長 細野 康英 コメント

いちごが提案するコミュニティオフィス 「THE VILLAGE SAPPORO」は札幌駅至近、地下大通り「チ・カ・ホ」に直結した最高のロケーションにオープンしました。

最新のスペック、環境性能、BCP対策、スマートオフィス等をフル装備するとともに新しいオフィスのあり方を提案しています。

パートナーであるWeWork様とは、入居されるテナントの皆さまへのビジネスの成長を実現するためのコミュニティづくりをしていきたいと考えています。

札幌市は、2030年に向けて大札新プロジェクトを進めており、街の再開発と企業誘致、BCP対策などこれから大きく成長していきます。都市としての魅力あふれる札幌で、「THE VILLAGE SAPPORO」は、たくさんのビジネス創出に貢献できるように邁進していきます。

■ WeWork Japan の概要

米・ニューヨーク発のWeWorkは、グローバル37か国600拠点以上（※1）に展開しています。日本国内では2018年2月にサービスを開始。現在は、2024年1月に設立したソフトバンク株式会社100%子会社のWWJ株式会社（WeWork Japan）がWeWorkの運営を担い、日本国内8都市約40拠点（※2）でフレキシブルオフィスを展開しています。創造性や生産性が高まる空間デザインを用いたワークスペースにおいて、月単位での契約、1名から数百名規模におけるオフィスの拡大・縮小、日本全国・世界中の拠点の共用エリア利用が可能になるプロダクトなど、柔軟なオフィスソリューションを提供しています。また、スタートアップから大企業、自治体やNPO団体など、多種多様なメンバーが入居するWeWorkでは、業界業種や企業の壁を越えたコミュニティが形成され、ビジネスにおけるコラボレーションを多く創出してきました。

「変化は、ここで創造する。」WeWork Japanでは、今後も新時代の多様な働き方を支援し、イノベーションやコラボレーションを促進する新しいオフィスの価値を提供してまいります。

https://wework.co.jp

（※1）2025年7月時点

（※2）2026年5月時点

■ THE VILLAGE SAPPORO物件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36834/table/342_1_453534625b642d144c5568b183e8b05c.jpg?v=202606010851 ]

THE VILLAGE SAPPORO サイト https://ichigo-the-village.jp/sapporo

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515