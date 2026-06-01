各店料理長が“地元の旬”を提供「おらが町グルメフェア」6月限定開催

ポラリス・ホールディングス株式会社

ポラリス・ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田口洋平）の子会社である株式会社ミナシアが運営する全国8店舗の飲食店で、ご当地グルメや旬食材を味わう「おらが町グルメフェア」を開催します。旬の食材やいま召し上がっていただきたい推しメニューを各店の料理長が工夫を凝らし、ご提供します。期間は、2026年6月1日（月）～30日（火）までとなっております。

KOKO HOTEL公式サイト： https://koko-hotels.com/feature/restaurant_fair/

■「おらが町グルメフェア」について

「FEEL THE LOCAL―おらが町プロジェクト」の一環として、食を通じて地域の魅力を発信する「おらが町グルメフェア」を開催します。

全国各地に展開する直営レストラン・居酒屋8店舗の料理長が、それぞれの地域の旬食材や名物に着目し、季節ごとに新たなメニューを創作。地域の味わいを活かしながら、私たちならではの視点で考案した特別メニューをお楽しみいただけます。

地元にお住まいの皆さまには“あらためて地元の魅力を感じていただく機会”として、また、出張や旅行でホテルにご宿泊のお客様には“その土地ならではの味との出会い”として、お楽しみいただけます。

食を通じて地域の魅力を伝え、旅の体験をより豊かにする取り組みです。

■「FEEL THE LOCAL―おらが町プロジェクト」とは

ポラリス・ホールディングスグループは、ミッション「旅に笑顔を。人生に彩りを。」の実現に向けた 取り組みとして、地域連携強化プロジェクト「FEEL THE LOCAL―おらが町プロジェクト」を推進しています。

本プロジェクトでは、ガイドブックには載らないローカルな魅力に光を当てて、地域の文化・食・風景・人の温かさを五感で体験できる取り組みを展開しています。地元を知り尽くしたスタッフが、地域の皆さまや地元事業者と連携しながら、情報発信や共同企画、体験コンテンツの開発などを通じて、ホテルを“泊まる場所”から“地域と出会う入り口”へと進化させていきます。

「FEEL THE LOCAL」という言葉には、その土地の空気や人の想いを五感で感じてほしいという願いを込めました。「おらが町」という親しみある表現には、地域の皆さまとともに、自分たちの町を誇りに思い、共に盛り上げていきたいという想いが込められています。

ホテルに滞在するたびに、その町が少し好きになる、思わず誰かに伝えたくなる、また帰ってきたくなる…「FEEL THE LOCAL」ここから、新しい出会いがはじまります。

私たちは、旅する人と地域をつなぐ架け橋となり、ホテル周辺地域の持続的な発展と活性化に貢献してまいります。

■おらが町グルメフェア 各店メニュー

【北海道・千歳】ゆめぜん ぽてと ： Deep-fried アスパラ ～あびらの恵みスモークマヨネーズ～

【福島・須賀川】吟醸料理・酒 ゆめぜん ： 須賀川産きゅうりの麻婆仕立て

【東京・四谷】Bistro W 東京四谷 ： 低温でじっくり仕上げた豚ロースのグリル

～千住（千寿）葱の濃厚なクリームソース～キャロットピューレ添え

【大阪・東大阪】うまいもの処ゆめぜん ： じゃがもチーズのOKY（お好み焼き風）

【山口・下関】美食酒家ゆめぜん 下関店 ： ふぐの炙り寿司

【福岡・博多】Trattoria W 博多 ： 博多明太子と糸島水菜のペペロンチーノスパゲティ

【熊本・八代】美食酒家ゆめぜん 八代店 ： 天草ふぐのお造り～フグ塩と天草晩柑添え～

【鹿児島・出水】美食酒家ゆめぜん 出水店 ： 枕崎産炙り鰹のユッケ

■店舗一覧

■株式会社ミナシアについて

会社名：株式会社ミナシア（minacia co., ltd.）

所在地：東京都中央区新川1丁目23-5 ONE SHINKAWA

代表者：代表取締役社長 下嶋 一義

事業内容：ホテル・レストランの経営、企画、運営ならびに管理

ホテル・レストランの運営に関するコンサルティング業務

公式サイト：https://minacia.jp/