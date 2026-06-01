元デジタル庁統括官 村上敬亮氏を特別顧問に招聘

株式会社ドリームインキュベータ

株式会社ドリームインキュベータ（東京都千代田区、代表取締役社長 三宅孝之）は、2026年6月1日付で、村上敬亮氏を特別顧問として招聘することといたしましたのでお知らせします。

村上氏は、通商産業省（現経済産業省）入省後、情報産業政策、エネルギー政策など幅広い分野における政策立案、国際交渉に携わり、2014年以降は内閣官房・内閣府で地方創生や国家戦略特区業務に従事。2021年のデジタル庁発足時に統括官に就任し、官民連携によるデジタル基盤整備を牽引してきました。

エネルギー政策から、地方創生、デジタル実装などの豊富な知見・経験、ならびにその幅広いネットワークを有する同氏を特別顧問に迎えることにより、業界・産業の枠を超えて、新たな事業や産業の創造に取り組む当社のビジネスプロデュースをなお一層加速させ、当社ミッションである「社会を変える 事業を創る。」に邁進してまいります。

■ 村上 敬亮 氏 略歴[表: https://prtimes.jp/data/corp/10437/table/210_1_6137a0896fcb55d290fabc190d93a39c.jpg?v=202606010851 ]■株式会社ドリームインキュベータについて

ビジネスにおける最も普遍的で有益な戦略コンサルティングスキルと、インキュベーションで培われたリアルかつ当事者的な経営力を融合することにより、「社会を変える 事業を創る。」をミッションに、新たな事業や産業の創造・成長支援を行う「The Business Producing Company」です。

https://www.dreamincubator.co.jp/

■本プレスリリースのPDFhttps://prtimes.jp/a/?f=d10437-210-d7f2eb55ff0d0000dcb0a47d3601f6fa.pdf