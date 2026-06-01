千葉県夷隅郡御宿町にていちごの第1号蓄電所が運転開始

いちご株式会社

いちごは、サステナブルインフラ企業として持続可能な社会形成への貢献を標榜し、地域および地球に優しいクリーンエネルギー事業を積極的に推進しております。

当社は現在、太陽光発電所および風力発電所をあわせて64発電所（※）運営しており、再生可能エネルギーの普及拡大に取り組んでおります。今後は、電力需給の安定化に資する調整力の提供を通じて、再生可能エネルギーのさらなる導入拡大に貢献するため、系統用蓄電池の活用を推進してまいります。

1．蓄電所の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36834/table/344_1_e0a767e755c479bf8efeb956238ffa16.jpg?v=202606010851 ]

※ 当社が保有する49発電所およびいちごグリーン（インフラ 9282）が保有する15発電所を運営しております。

2．今後の見通し

本蓄電所の稼働開始による2027年2月期連結業績予想に与える影響は軽微です。一方で、本蓄電所は、当社のクリーンエネルギー事業の成長に貢献するとともに、中長期的な株主価値向上に寄与するものと考えております。

■ いちご御宿岩和田ECO蓄電所

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちごIR推進部 03-4485-5221