インテル株式会社

インテルは本日、次世代のハンドヘルド・ゲーム機向けに設計された新たな製品ファミリー「インテル(R) Arc(TM) Gシリーズ プロセッサー」を発表しました。同ファミリーは、インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサー（開発コード名：Panther Lake）のアーキテクチャーを基盤に、Windows 11を搭載した「インテル(R) Arc(TM) G3 プロセッサー」および「インテル(R) Arc(TM) G3 Extreme プロセッサー」で構成され、ポータブルなゲーミング環境に最適化されたパフォーマンスと電力効率を実現します。

インテル(R) Arc(TM) Gシリーズ プロセッサーは、コア数、電源管理、およびソフトウェアがハンドヘルド機向けに最適化され、業界をリードするパフォーマンスと電力効率を実現し、妥協のないスムーズで没入感のあるゲームプレイと、卓越したバッテリー駆動時間を実現します。AcerのPredator Atlas 8、MSIのClaw 8 EX AI+、OneXPlayerを皮切りに、今後数ヵ月のうちに主要システム・パートナー企業から同プロセッサーを搭載したハンドヘルド機が順次発売される予定です。

インテル コーポレーション クライアント・コンピューティング事業本部 副社長 兼 PC製品担当 本部長 ダン・ロジャース（Dan Rogers）は「インテル(R) Arc(TM) Gシリーズ プロセッサーは、ゲーミングに対するインテルの長年にわたる特化したイノベーションと深いコミットメントの結晶です。ゲーマーが期待するコンソール機のような使いやすさと即応性を兼ね備え、妥協のないPCパフォーマンスを手のひらサイズで実現します。『XeSS 3』のような最先端のグラフィックス技術と、電源に接続しない状態での長時間のプレイを可能にする画期的な電力効率により、他社製品がパフォーマンスとバッテリー駆動時間のトレードオフを強いる中、インテル(R) Arc(TM) Gシリーズ プロセッサーはゲーマーがこのトレードオフなく楽しめることを証明しています」と述べています。

提供価値： インテル(R) Arc(TM) Gシリーズ プロセッサーは、ハンドヘルド・ゲーミングに特化して設計され、ハードウェア・パートナーおよびソフトウェア開発者との緊密な協業により、幅広い互換性と妥協のないハンドヘルド・プレイ体験を提供します。

インテルの最新アーキテクチャー「Xe3」を採用したインテル(R) Arc(TM) B390 グラフィックスを搭載する上位製品をそろえるインテル(R) Arc(TM) Gシリーズ プロセッサーは、高忠実度なビジュアルを実現するリアルタイム・レイトレーシングに加え、パフォーマンスの向上やスムーズなゲームプレイ、応答性の改善をもたらすXeSS 3などの高度なテクノロジーに対応します。Day-0（発売当日）からのドライバー・サポートにより、新作ゲーム、既存タイトルを問わず、初日から最高のパフォーマンスを発揮します。

その他の主な仕様および機能は以下の通りです。

- Xbox モード(https://news.xbox.com/en-us/2026/04/30/xbox-mode-pc-windows-11/)に対応した没入感のあるゲーミング：Windows 11 PC向けにコントローラー操作が最適化された、コンソール機のようなフルスクリーン体験を提供し、インストール済みのゲームライブラリを一元管理- Intel Precompiled Shadersによるゲームの高速起動：特定のタイトル向けにプリコンパイルされたシェーダーファイルをインテルのクラウドからダウンロードでき、起動時間を短縮- 最適化されたコンピューティング能力：米国で開発・製造された最先端のロジックノードであるインテル(R) 18A プロセスノード技術で製造。2つのP-Cores、8つのE-Cores、4つのLP E-Coresを搭載- 高度な接続性：インテル(R) Wi-Fi 7 R2、デュアル Bluetooth 6、およびThunderbolt(TM) Shareをサポートするインテル(R) Thunderbolt(TM) 4を搭載。最大40Gbpsの帯域幅を提供し、高速ストレージや周辺機器の接続、大規模なゲームライブラリの迅速な転送を実現

XeSS 3：

XeSS 3は、XeSS スーパー・レゾリューション」、XeSS マルチフレーム・ジェネレーション、Xe ロー・レイテンシーの3つの主要なグラフィックス技術により、ゲーミング体験を向上させます。

- XeSS スーパー・レゾリューション：AIベースのアップスケーリング機能を提供し、より高いパフォーマンスを実現- XeSS マルチフレーム・ジェネレーション：補間された複数のフレームを追加生成し、より滑らかなゲームプレイ体験を提供- Xe ロー・レイテンシー：ゲームエンジンとの統合により、ゲーマーの入力に対してより高速に応答し、レスポンスに優れたゲーミング環境を実現

提供開始時期：

インテルおよびポータブル・ゲーム機パートナー各社は、Computex 2026にてインテル(R) Arc(TM) Gシリーズ プロセッサーに関する詳細情報を紹介します。インテル(R) Arc(TM) Gシリーズ プロセッサーを搭載したハンドヘルド機は、2026年6月よりパートナー各社から順次展開が開始され、年間を通じて販売が拡大される予定です。個別の機器の提供状況については、パートナー各社にお問い合わせください。

関連情報： Intel Arc G-Series Processors Overview Deck (https://download.intel.com/newsroom/2026/ClientComputing/Intel-Arc-G-Series-Overview.pdf)

Performance varies by use, configuration and other factors. Learn more at www.intel.com/PerformanceIndex.

While Wi-Fi 7 is backward compatible with previous generations, new Wi-Fi 7 features require PCs configured with Intel Wi-Fi 7 solutions, PC OEM enabling, operating system support, and use with appropriate Wi-Fi 7 routers/APs/gateways. 6 GHz Wi-Fi 7 may not be available in all regions. More details at www.Intel.com/performance-wireless.