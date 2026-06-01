【ふるさと納税】立川市役所屋上で花火大会観覧席を提供

立川市役所

令和８年７月２５日（土）に実施される立川まつり国営昭和記念公園花火大会に合わせ、立川市役所本庁舎の屋上に観覧席を設置し、ふるさと納税寄附者への返礼品として提供します。

昨年度に引き続きの取り組みですが、今年はより多くの方にお楽しみいただけるように、座席数を昨年の約1.5倍に増やしました。打ち上げ会場からほど近いロケーションで、大迫力の花火をゆったりと鑑賞できる、これとない機会ですので、ぜひ広くご周知ください。

※ふるさと納税の返礼品は市外在住者のみが対象となります。

【募集概要】

屋上からの眺め観覧席

期間：令和８年６月７日(日)午前９時～（ふるさとチョイスに掲出）

留意事項

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156956/table/91_1_9b19321f8151a8913c79c013506f9b49.jpg?v=202606010851 ]

・一人４名分まで寄付ができます。

・未就学児以下は同伴無料です。（例：夫婦2名、未就学児１名の計３名＝１組分で可）

・申し込み後のキャンセルはできません。

・飲食物の提供は行いませんが、持ち込みは可能です。

・大会中止の場合は寄付の取り消しはせず、同額相当の代替品を送付いたします。

ＰＲポイント

立川市市役所本庁舎は、花火大会の打ち上げ場所に程近いため、大迫力の花火を、混雑を気にすることなくゆったりと楽しむことができます。

多摩都市モノレール高松駅から徒歩10分で、花火大会の観覧場所としてはアクセスが良く、人ごみを回避できる点・トイレを利用しやすい点・バリアフリー環境など、特に小さなお子様がいるファミリー層や車いすを利用されている障害者の方などにおすすめです。

問い合わせ

立川市行政管理部総務文書課 担当：河野（かわの）

TEL０４２-５２３-２１１１ （内線）２１４８