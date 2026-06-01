「あんた、このカフェから帰れる自信ある？」″謎を解かないと帰れない″不思議な喫茶店、大阪なんばに本日グランドオープン！

株式会社エクスペリフル

体験型エンタメ企画会社である株式会社Experiful（本社：東京都中央区 代表取締役：永易黎於)は、SNSで話題の"謎を解かないと帰れない"不思議な謎解きカフェ「はてな珈琲店」の新店舗が、本日2026年6月1日(月)についにグランドオープンしました。

【予約詳細はコチラ】

謎解きカフェ はてな珈琲店(https://hatenacoffee.experiful.jp/) ( https://hatenacoffee.experiful.jp/ )

◆「はてな珈琲店」とは

はてな珈琲店は、オシャレな店内でコーヒー片手に楽しめる気楽な謎解きカフェです。１人でも２人でも、予約不要でふらっと立ち寄って遊べる気軽さが魅力。体験型脱出ゲームとは違い、制限時間なしでドリンク片手にゆっくりと自分のペースで謎解きが楽しめます。ただし、一度入店すれば最後、謎を解き切るまで帰れません！じっくりと長考し、たったひとつの真相にたどり着いてください。

はてな珈琲店で取り扱う謎はすべて、体験型エンタメ企画会社Experifulによる完全オリジナル。これまでに培ったノウハウを活かし、お手軽で満足度の高い謎をご提供します。

鍵のかかった宝箱を開けたり、変わったアイテムを駆使したり、仕掛けが施された◯○を◯○したり、さまざまなトリックであなたを翻弄します。

◆「この謎、あなたは解けますか？」開店前からXで話題に

1日で約100,000インプレッションの反響

１号店となる、はてな珈琲店横浜駅前店(https://hatenacoffee.experiful.jp/)では謎解きカフェらしく、オープン情報は公式Xにて謎付きでポスト( https://x.com/tanteicamp/status/1900126686424998098(https://x.com/tanteicamp/status/1900126686424998098) )いたしました。結果、１日で約100,000インプレッションの大反響！開店前から、期待の声が多数寄せられました。

是非あなたも、こちらから挑戦してみてください。

この謎の正解が分かったら、こちらの秘密のサイトから回答をご入力ください。

https://tanteicamp.experiful.jp/secret-page/

◆道頓堀すぐの好立地！大阪なんばに初進出！

はてな珈琲店大阪なんば店の店内

はてな珈琲店として６号店となる大阪なんば店は、これまで培ったノウハウや工夫を数多く詰め込んだ店舗です。ソロ謎解き専用席、通称"謎集中カウンター"や、2名掛け、4名掛けにも対応したおしゃれなテーブル席もご用意しておりますので、おひとり様でも、友人グループやカップル、ファミリーでも、気兼ねなくカフェ謎に浸っていただけます。

ゆる～い謎と、あったか～い珈琲を用意して、あなたをお待ちしております。道頓堀観光や食い倒れついでにふらっと謎倒れを。

【予約詳細はコチラ】

大阪なんばの謎解きカフェ はてな珈琲店(https://hatenacoffee.experiful.jp/locations/namba/) ( https://hatenacoffee.experiful.jp/locations/namba/ )

◆代表コメント

代表取締役社長 CEO永易黎於 / LEOMAX

1994年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒、株式会社リクルート入社。大学在学中に群馬県で起業し、古民家滞在施設の立ち上げを行う。また、米国シアトル留学中に主催したギネス世界記録挑戦イベントにて、「腕を組んで一斉に立ち上がった最多人数」の世界記録を樹立。リクルート退職後、「人生の豊かさは思い出の総量で決まる」という信念のもと、人々の思い出づくりの機会を提供するため、株式会社エクスペリフルを創業。滋賀県高島市出身。

なんば～道頓堀エリアは、関西出身の私にとって思い出の詰まった街です。はてな珈琲店が、この街の数ある魅力のひとつになれることを願い、今回の出店に踏み切りました。店内の内装やカフェ謎作品にも非常にこだわった店舗になっているので、観光ついでにぜひふらっと遊びにいらしてください！

◆運営元「株式会社Experiful」について

「人生の豊かさは思い出の総量で決まる」という信念から、"思い出ベンチャー"として立ち上がった体験型エンタメ企画会社です。これまで、マーダーミステリー専門店「探偵キャンプ」(https://tanteicamp.experiful.jp/)５店舗のや、謎解きカフェ「はてな珈琲店」(https://hatenacoffee.experiful.jp/)５店舗、マーダーミステリーゲーム「ポケットミステリー(R)」(https://tanteicamp.experiful.jp/tanteiatelier/pocketmystery/)シリーズの出版、周遊型謎解き宝探しゲーム(https://experiful.jp/waterras-treasure/)の企画制作や、仮装謎解きイベント(https://tanteicamp.experiful.jp/mysteryhalloween/)等の企画運営を行なってきました。これまでに手がけてきたコンテンツは、めざましテレビ、アッコにおまかせ! 等をはじめ、テレビ・ラジオ・雑誌など様々なメディアで取り上げられております。これらの事業を通じ、「思い出溢れるヒトで溢れる」社会の実現をミッションに、引き続き活動して参ります。

◆店舗概要

◯店名 ：はてな珈琲店 大阪なんば店

◯住所：〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀２丁目３－２３ エルマーノスビル２階

◯アクセス ：大阪難波駅から徒歩２分

◯営業時間 ：11:30～21:00 (※17:00～18:00はスタッフ不在のノースタッフアワーとなり、新規入店・追加注文ができません。お席の継続利用は可能です。)

◯料金 ：カフェ謎代(１作あたり1,500円程度)＋フードドリンク代(ドリンク500円)

※おひとり様あたり、謎１作～とドリンク１杯～のご注文をお願いしております

◯予約方法 ：はてな珈琲店公式HP( https://hatenacoffee.experiful.jp/locations/namba/ )よりご予約ください。

◯運営企業 ：株式会社Experiful（ https://experiful.jp/ ）

◆会社概要

◎商号：株式会社Experiful (エクスペリフル)

◎代表取締役：永易 黎於

◎本社所在地：東京都中央区銀座一丁目１４ー１４中公ビル４階

◎連絡先：03-5577-2264(#) （ leo.nagayasu@experiful.jp ）

◎HP：https://experiful.jp/

◆ニュースリリースに関するお問い合わせ先

お問い合わせ先：株式会社Experiful 03-5577-2264(#)(代表) Eメール： leo.nagayasu@experiful.jp



本リリース内容に関するご質問ご要望等ございましたら、上記までお気軽にお問い合わせください。

各種媒体の取材等のご連絡もあわせて承っております。

また合わせて、企業様、自治体様等の「体験型コンテンツを導入した研修を行いたい」「オリジナル体験型コンテンツの制作を依頼したい」といったご依頼も募集しております。モニター価格のリーズナブルなプランもございます。資料がございますのでお気軽にご連絡ください。