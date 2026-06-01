「第19回 個人投資家・機関投資家合同IRセミナー」を6月12日(金)19:00 ～20:00にて開催いたします
株式会社アシロ（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：中山博登、東証グロース市場 証券コード：7378）は、ログミーFinanceにて配信される無料オンライン説明会「第19回 個人投資家・機関投資家合同IRセミナー」を、2026年6月12日(金) 19時より開催することをお知らせします。
本IRセミナーでは、当社代表取締役社長 中山 博登が登壇し、本IRセミナーと同日の2026年6月12日(金)に開示いたします、“2026年10月期 第2四半期決算”についてご説明いたします。
▶ 参加お申込みフォーム：https://finance.logmi.jp/ir_live/982(https://finance.logmi.jp/ir_live/982)
「第19回 個人投資家・機関投資家合同IRセミナー」開催概要
日時：2026年6月12日(金) 19:00 ～20:00
会場：Zoomでのオンラインセミナー
参加費：無料
セミナー内容：2026年10月期 第2四半期決算のご説明及び質疑応答
事前質問受付URL：https://forms.gle/bsz7Qj9igD14SZMA7（Googleフォーム）
※従来通りログミーFinance経由でのご質問も受け付けております
登壇者プロフィール
代表取締役社長 中山 博登
1983年、京都府生まれ。株式会社ワークポート、株式会社幕末（現：イシン株式会社）を経て2009年11月に株式会社アシロを設立。以後、代表取締役社長として経営を指揮し、2021年7月に東証マザーズ市場（現 東証グロース市場）に上場
■本IRセミナーに関するお問い合わせ先
株式会社アシロ 管理本部
人事・総務部 広報・IRグループ
Mail：ir@asiro.co.jp
■株式会社アシロ 概要
・代表者 ： 代表取締役社長 中山 博登
・所在地 ： 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 新宿アイランドウイング4F
・資本金 ：611百万円（2025年10月末現在）
・設立 ： 2016年4月
・従業員数： 127名（2025年10月末時点）※連結子会社を含む
・事業内容：
―インターネット上で法律情報や弁護士情報等を提供する「メディア関連事業」
―弁護士等の士業や管理部門に特化した人材紹介サービスを提供する「HR 事業」
―弁護士費用を補填する”弁護士費用保険”の販売を行う「保険事業」
―法務関連業務を包括的にサポートするリーガルSaaS『LegalBase』等を提供する「リーガルテック事業」
・サイトURL：https://asiro.co.jp