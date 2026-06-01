「第19回 個人投資家・機関投資家合同IRセミナー」を6月12日(金)19:00 ～20:00にて開催いたします

株式会社アシロ

株式会社アシロ（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：中山博登、東証グロース市場 証券コード：7378）は、ログミーFinanceにて配信される無料オンライン説明会「第19回 個人投資家・機関投資家合同IRセミナー」を、2026年6月12日(金) 19時より開催することをお知らせします。

本IRセミナーでは、当社代表取締役社長 中山 博登が登壇し、本IRセミナーと同日の2026年6月12日(金)に開示いたします、“2026年10月期 第2四半期決算”についてご説明いたします。

▶ 参加お申込みフォーム：https://finance.logmi.jp/ir_live/982(https://finance.logmi.jp/ir_live/982)

「第19回 個人投資家・機関投資家合同IRセミナー」開催概要

日時：2026年6月12日(金) 19:00 ～20:00

会場：Zoomでのオンラインセミナー

参加費：無料

セミナー内容：2026年10月期 第2四半期決算のご説明及び質疑応答

事前質問受付URL：https://forms.gle/bsz7Qj9igD14SZMA7（Googleフォーム）

※従来通りログミーFinance経由でのご質問も受け付けております

登壇者プロフィール

代表取締役社長 中山 博登

1983年、京都府生まれ。株式会社ワークポート、株式会社幕末（現：イシン株式会社）を経て2009年11月に株式会社アシロを設立。以後、代表取締役社長として経営を指揮し、2021年7月に東証マザーズ市場（現 東証グロース市場）に上場

■本IRセミナーに関するお問い合わせ先

株式会社アシロ 管理本部

人事・総務部 広報・IRグループ

Mail：ir@asiro.co.jp

■株式会社アシロ 概要

・代表者 ： 代表取締役社長 中山 博登

・所在地 ： 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 新宿アイランドウイング4F

・資本金 ：611百万円（2025年10月末現在）

・設立 ： 2016年4月

・従業員数： 127名（2025年10月末時点）※連結子会社を含む

・事業内容：

―インターネット上で法律情報や弁護士情報等を提供する「メディア関連事業」

―弁護士等の士業や管理部門に特化した人材紹介サービスを提供する「HR 事業」

―弁護士費用を補填する”弁護士費用保険”の販売を行う「保険事業」

―法務関連業務を包括的にサポートするリーガルSaaS『LegalBase』等を提供する「リーガルテック事業」

・サイトURL：https://asiro.co.jp