イオンファンタジー、ベトナムに「Kidzooona Safari」を初出店“　大自然を旅する冒険”がテーマの大型プレイグラウンド『Kidzooona Safari イオンモール　ハドン店』 をオープン

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー(本社:千葉県千葉市、代表取締役社長:藤原徳也、以下、当社)の子会社イオンファンタジーベトナムは6月1日(月)、ベトナムのハドン地区のショッピングモール「イオンモール ハドン」に、体験型屋内プレイグラウンド施設「Kidzooona Safari（キッズーナ サファリ）イオンモール ハドン店」をオープンいたします。 ハドン地区はハノイ市中心から南西に約10キロの新住宅街で、ハノイ地区のベッドタウンとして発展し、人口増加が著しい地区です。「Kidzooona Safari」業態にとって、ベトナムへの出店は初となります。

■「Kidzooona Safari」の特徴

「Kidzooona Safari」は、「大自然を旅する冒険」をテーマに、ジャングルをイメージした世界観の内装と、動物や自然をモチーフにした遊具が特徴のプレイグラウンドです。象の鼻をモチーフとしたすべり台や、カバの大きな口の上でピョンピョン飛び跳ねて体を動かせるバウンサーなど、迫力ある大型立体遊具を導入しています。

動物の大きな口に向かって滑るグライダーはスリル満点！アバターブースではKidzooona Safariのオリジナルキャラクター「WAO」とコミュニケーションできます。

■高さ５ｍから一気に滑り落ちる！「バーティカルスライダー」でスリリングな体験を！

高さ約5mからほぼ垂直に滑り降りる、スリル満点のアスレチック「バーティカルスライダー」。動物柄のスーツとヘルメットを身に着け、ハンドルをしっかり握ったら準備完了！最高点まで引き上げられるドキドキ感のあと、一気に滑り降りる爽快感を体験できます。

■店舗概要

店舗名：Kidzooona Safari AEON MALL HA DONG

所在地：Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City

オープン日：2026年6月1日（月）

店舗面積： 約1,185平方メートル

対象年齢：０歳～12歳

イオンファンタジーベトナム公式HP：

https://aeonfantasy.com.vn/

※店内、遊具の画像はイメージです。

※出店時期、内容等は予告なく変更される場合がございます。