豊島区公式LINEに生成AIを活用したチャット機能を追加！
豊島区
豊島区公式LINEでAIに質問する様子（イメージ）
各種手続き、制度、施設、イベントなどに関する質問にAIがわかりやすく回答します。
- LINEから気軽に利用可能
豊島区公式LINEを友だち追加することで利用できます。
- 24時間365日いつでも確認可能
いつでも知りたい情報を探す手間なく確認できます。
スマートフォンで操作する様子
アカウント名：豊島区、LINE ID：@city_toshima
- トーク画面下部のメニューから「AIに質問」を選択
- 利用上の注意を確認し、質問を入力
https://prtimes.jp/a/?f=d165139-56-905cac9eff1990a8822873c40d99bf08.pdf
豊島区公式LINEでAIに質問する様子（イメージ）
豊島区は、区民の皆さまが必要な行政情報により簡単にアクセスできるよう、豊島区公式LINEに、生成AIを活用したチャットボット機能を追加し、本日6月1日(月)から運用を開始しました。
本機能は、区公式ホームページに掲載されている情報をもとに、LINE上で入力された質問に対し、AIがチャット形式で回答するものです。これにより、区役所の開庁時間にかかわらず、スマートフォンから知りたい情報を気軽に確認できるようになります。
豊島区公式LINEでは、これまでもリッチメニュー、オンライン申請へのアクセス、防災メニューや利用者が希望する情報を受け取れるセグメント配信など、区民の利便性向上に向けた機能を提供してきました。今回の機能追加により、知りたい内容を文章で入力することで情報を確認できます。
主な特徴- 区公式ホームページの情報をもとに回答
各種手続き、制度、施設、イベントなどに関する質問にAIがわかりやすく回答します。
- LINEから気軽に利用可能
豊島区公式LINEを友だち追加することで利用できます。
- 24時間365日いつでも確認可能
いつでも知りたい情報を探す手間なく確認できます。
スマートフォンで操作する様子
利用方法- スマートフォンのLINEアプリから豊島区公式LINEを友だち追加
アカウント名：豊島区、LINE ID：@city_toshima
- トーク画面下部のメニューから「AIに質問」を選択
- 利用上の注意を確認し、質問を入力
利用上の注意
本サービスは生成AIを活用した自動応答機能です。このため、質問内容によっては、意図した回答が得られない場合や、回答が正確でない場合がありますので、表示される関連ページや豊島区公式ホームページの情報もあわせてご確認ください。
なお、入力された内容は生成AIの学習データとして利用されることはありません。
豊島区公式LINEでの質問画面
１～３の手順に沿って質問をすると、わかりやすく回答してくれます。
※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓
https://prtimes.jp/a/?f=d165139-56-905cac9eff1990a8822873c40d99bf08.pdf