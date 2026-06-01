豊島区公式LINEに生成AIを活用したチャット機能を追加！

豊島区豊島区公式LINEでAIに質問する様子（イメージ）

豊島区は、区民の皆さまが必要な行政情報により簡単にアクセスできるよう、豊島区公式LINEに、生成AIを活用したチャットボット機能を追加し、本日6月1日(月)から運用を開始しました。

本機能は、区公式ホームページに掲載されている情報をもとに、LINE上で入力された質問に対し、AIがチャット形式で回答するものです。これにより、区役所の開庁時間にかかわらず、スマートフォンから知りたい情報を気軽に確認できるようになります。

豊島区公式LINEでは、これまでもリッチメニュー、オンライン申請へのアクセス、防災メニューや利用者が希望する情報を受け取れるセグメント配信など、区民の利便性向上に向けた機能を提供してきました。今回の機能追加により、知りたい内容を文章で入力することで情報を確認できます。

主な特徴

利用方法

利用上の注意

- 区公式ホームページの情報をもとに回答各種手続き、制度、施設、イベントなどに関する質問にAIがわかりやすく回答します。- LINEから気軽に利用可能豊島区公式LINEを友だち追加することで利用できます。- 24時間365日いつでも確認可能いつでも知りたい情報を探す手間なく確認できます。スマートフォンで操作する様子- スマートフォンのLINEアプリから豊島区公式LINEを友だち追加アカウント名：豊島区、LINE ID：@city_toshima- トーク画面下部のメニューから「AIに質問」を選択- 利用上の注意を確認し、質問を入力

本サービスは生成AIを活用した自動応答機能です。このため、質問内容によっては、意図した回答が得られない場合や、回答が正確でない場合がありますので、表示される関連ページや豊島区公式ホームページの情報もあわせてご確認ください。

なお、入力された内容は生成AIの学習データとして利用されることはありません。

豊島区公式LINEでの質問画面

１～３の手順に沿って質問をすると、わかりやすく回答してくれます。

※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓

https://prtimes.jp/a/?f=d165139-56-905cac9eff1990a8822873c40d99bf08.pdf