日本ふとん協会、上海展示会に続く第2弾として「快眠グッズフェア」に出展

一般財団法人日本ふとん協会

一般財団法人日本ふとん協会は、2026年6月24日（水）から26日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「ライフスタイルWeek 夏」内の「快眠グッズフェア」に出展いたします。

本出展は、前回の上海展示会に続く第2弾の取り組みです。海外市場に向けて日本のふとん文化と技術を発信した上海展示会に続き、今回は国内外のバイヤーが集まる東京の展示会において、日本ふとん協会が持つ専門性と会員企業の技術力を結集し、ふとん産業の新たな可能性を発信します。

今回の出展コンセプトは、「単独企業の集合体ではなく、協会としての総合力を見せる展示」です。

日本ふとん協会には、羽毛、羊毛、綿、シルク、キャメル、麻、テンセル、ポリエステルなど、多様な素材に精通した会員企業が参加しています。各社が培ってきた技術や知見を一つのブースに集約することで、素材選びから製品提案、用途別の展開、メンテナンス、リフォーム、睡眠環境に関する相談まで、幅広いニーズに対応できる体制を示します。

展示ブースでは、一般家庭向け寝具に加え、ホテル・旅館向けの業務用寝具、ベビー向け製品、枕、リフォーム・メンテナンス、睡眠コンサルティングなど、ライフスタイル全般を支える寝具提案を行います。単に製品を並べるのではなく、来場者の課題や用途に応じて、最適な素材・製品・サービスを提案できる「相談型」の展示を目指します。

また、今回の展示会では、百貨店、量販店、セレクトショップ、ホテル・旅館、輸出商、美容・健康関連企業など、仕入れや事業連携に関わる来場者との具体的な商談機会の創出を重視しています。

協会および会員企業にとって、認知拡大と販路拡大の双方を実現する重要な機会となります。

近年、睡眠への関心は健康、美容、ウェルビーイング、観光・宿泊分野とも結びつき、寝具は単なる生活用品ではなく、快適な暮らしを支える重要な要素として注目されています。こうした市場環境の中で、日本ふとん協会は、品質・素材・技術・安心感を軸に、日本のふとんづくりの価値を改めて発信してまいります。

前回の上海展示会では、海外に向けて日本のふとん文化と製品力を発信しました。今回の「快眠グッズフェア」では、その流れを国内市場へとつなげ、協会としての存在感を高めるとともに、会員企業の具体的なビジネスチャンス創出を目指します。

日本ふとん協会は、本展示会を通じて、ふとん業界の技術と信頼を広く伝え、業界全体の価値向上と新たな市場開拓に取り組んでまいります。

開催概要

展示会名：ライフスタイルWeek 夏 内「快眠グッズフェア」

会期：2026年6月24日（水）～26日（金）

会場：東京ビッグサイト

出展者：一般財団法人日本ふとん協会

主な来場対象：百貨店、量販店、セレクトショップ、ホテル・旅館、輸出商、美容・健康関連企業 ほか

お問い合わせ先

一般財団法人 日本ふとん協会

事務局

TEL：03-6264-4040

E-mail：kanai@futon.or.jp