合同会社anohi、東京ビッグサイトで開催される 「BEYOND FORUM 2026」（6/9～6/10）に出展

合同会社anohi

合同会社anohi（本社：東京都目黒区、代表社員：鎌田奈那美）は、2026年6月9日（火）～6月10日（水）の2日間、東京ビッグサイト 南ホールにて開催されるHR領域のビジネスフォーラム「BEYOND FORUM 2026」に出展します。

当社は、法人向けに提供しているアートと対話を活用した人材育成・組織開発プログラムを紹介します。また、会期中にはワークショップステージにも登壇し、AI時代に求められる“感じる力”と“問いを立てる力”を育み、自走する組織づくりへつなげる体験型プログラムを実施します。

BEYOND FORUM 2026は、「人財の可能性を武器にする」をコンセプトに、AI時代の人材開発・タレントマネジメント、人材不足解消、スキルとマネーの教養をテーマとした専門展と、セミナー・ワークショップを通じて、組織と個人の変革を後押しするイベントです。

合同会社anohiは、絵の上手さや正解を求めるのではなく、自由に描き、感じたことを言葉にし、他者と対話するプロセスを通じて、自己理解・相互理解・組織の関係性づくりを支援してきました。今回の出展では、人事・組織開発・マネジメント層の皆さまに向けて、研修やチームビルディング、MVV浸透、組織開発に活用できる「ビジネスアート思考研修」の考え方と導入事例を紹介します。

【参加申込はこちら】

https://eight-event.8card.net/lp/beyond-forum/2026/?code=byd_gp_guest&utm_source=gp&utm_medium=referral&utm_campaign=byd&utm_content=guest(https://eight-event.8card.net/lp/beyond-forum/2026/?code=byd_gp_guest&utm_source=gp&utm_medium=referral&utm_campaign=byd&utm_content=guest)

・出展小間番号：7-1

ワークショップステージのお知らせ

6月9日・10日共に15:30-16:30の開催

▼日時

１. 6月9日（火）15:30-16:30

→お申込みはこちら(https://eight-event.8card.net/lp/feature/2026-06/timetable/g-04?code=byd_paid_google_brand)

２. 6月10日（水）15:30-16:30

→お申込みはこちら(https://eight-event.8card.net/lp/feature/2026-06/timetable/g-08/?URS8VE4t=TFfaM1MZ)

▼場所

ステージＧ HR Solution Academy





【出展者コメント】

AIの活用が進むいま、組織に必要なのは、効率化だけではありません。一人ひとりが自分の「感じる力」を起点に考え、他者と対話しながら新しい意味をつくっていくスキルが、これからの人材育成・組織づくりにおいてますます重要になると考えています。

結果に直結するものだけでなく、「人間らしさ」や「一人ひとりの想い」を大切にし、大人であってもわくわくしながら働くことができる世界をわたしたちは創っていきたいと思っています。

そんなところに共感してくださる人事・組織開発・マネジメントに関わる皆さまにお越しいただけると嬉しいです。

皆様のご来場をお待ちしております。

合同会社anohi 代表社員 鎌田 奈那美

【開催概要】

日時：2026年6月9日（火）～6月10日（水）10:00～17:00 (予定)

会場：東京ビッグサイト 南1・2ホール

主催：Eight（Sansan株式会社）・NewsPicks

対象者：CHRO・人事、経営層、事業責任者、現場マネージャー など

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法：事前登録制

同時開催イベント：

Climbers X LIVE 2026：無料で参加いただけます



※ 事前登録の無い方は参加いただけません

※Sansan株式会社が主催するイベントは、ビジネスマッチングや商談を目的として開催しているため、原則として、ビジネスパーソンの方以外は入場できません。ただし、18歳未満の方でもビジネスについて研究・実践したい方であれば、保護者の同伴を前提として入場可能です。なお事故等のリスクを考慮し未就学児の入場は不可とします。

※営業目的での来場（逆営業）は禁止とします。



本イベントに関するお問い合わせについては、下記ページをご確認ください。

https://climbers-event.zendesk.com/hc/ja

【会社概要】

合同会社anohi 所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-17-708 設立：2018年

代表社員 鎌田 奈那美

慶應義塾大学大学卒業後、IT企業へ就職。新入社員時代、本音を隠すことの多い組織内のコミュニケーションに強いストレスを感じたことを原体験に、合同会社anohiを起業。大人が子供心を思い出しながら自分自身を解放できる「図工」と、自己の無意識や素直な感情を描き出す「アートセラピー」と「コーチング」を掛け合わせながら、ビジネスに接続させたビジネスアート思考プログラムを制作しています。

▼会社HP

https://anohiinc.com/teambuilding