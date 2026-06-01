南仏・南欧をはじめとする食材ブランド「オリーヴ ドゥ リュック」を新たに展開　日仏商事、食材提案の幅を強化

日仏商事株式会社

"フランスの粋「エスプリ」を日本へ"をテーマに、50年以上もの間フランスの食文化を日本に発信し続けてきた日仏商事株式会社（所在地：兵庫県神戸市中央区、代表：筒井 ミシェル https://www.nichifutsu.co.jp/）は、2026年6月1日（月）より「オリーヴ ドゥ リュック」ブランド商品の販売を開始いたしました。

近年、ベーカリーや外食市場においては、素材の品質やストーリー性を重視した商品提案のニーズが高まっています。

こうした中、日仏商事では、従来のフランス中心の取り扱いに加え、提案領域のさらなる拡充が求められていました。

「オリーヴ ドゥ リュック」の取り扱い開始により、南欧食材のラインアップを強化し、ベーカリーを中心とした業態において、より幅広いメニュー提案を可能にいたします。

「オリーヴ ドゥ リュック」は南フランス出身のリュック ドゥマンジュ氏が2007年にスタートしたブランドです。

南仏や南欧を中心に各地の生産者と連携し、現地の伝統的な製法を大切にしながら、素材本来の味わいを活かした製品を提供しています。

その品質の高さと使いやすさから、ベーカリー、デリカテッセン、レストランなど、プロの現場で幅広く採用されています。

また、本ブランドの取扱いを通じて、ベーカリー・外食・中食市場へ向けた提案の幅をさらに拡充してまいります。

爽やかな風味のオリーヴに、うまみのあるアンチョビペーストを詰めた、アペリティフにぴったりの味。そのままおつまみとして。パスタソース、白身魚などの煮込みにも。

カタログダウンロードはこちら :https://www2.nichifutsu.co.jp/399001_OdL/catalog/OdL_catalogue_202605.pdf

■商品一例：オリーヴ各種

オリーヴ ドゥ リュックのラインナップには、用途や仕上がりに応じて選べる多彩なオリーヴ製品が揃っています。

・カルティエ グリーンオリーヴ（種抜き）

さっぱりとした味わいで、香りもさわやか。パン生地練りこみ、サンドイッチ、サラダなど、様々なお料理に。

・カルティエ ブラックオリーヴ（種抜き）

熟成によるコクがあり、まろやかな味わいとしっかりした歯ごたえが特徴。ピザや、煮込み料理などに。

・ODL スタッフドオリーヴ アンチョビ(G)

爽やかな風味のオリーヴに、うまみのあるアンチョビペーストを詰めた、アペリティフにぴったりの味。そのままおつまみとして。パスタソース、白身魚などの煮込みにも。

【ブランド概要】

ブランド名：オリーヴ ドゥ リュック

創業：2007年

HP：https://www.cab-i.net/view/page/brand_food_olives_de_luc

【会社概要】

社名：日仏商事株式会社

本社所在地：兵庫県神戸市中央区御幸通5丁目2番7号

代表取締役：筒井 ミシェル

事業内容： (1) 製パン製菓材料および機械の輸入販売 (2) ワインおよびワインセラーの輸入販売 (3) チョコレート菓子の製造 (4) 日本製品の輸出 （5）その他食品の輸入販売

設立： 1969年8月1日

HP：https://www.nichifutsu.co.jp/