次世代STEAM教育の場としてボッチャ×ロボットプログラミング「ロボッチャ部」を新設

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社であり、兵庫県内で学習塾を展開する株式会社創造学園（兵庫・神戸／代表取締役社長：中島竜也）は、2026年5月1日より、ロボットプログラミングとパラスポーツ「ボッチャ」を融合させた全く新しい学びの場「ロボッチャ部」（https://www.edickobetsu.jp/robocciaschool/(https://www.edickobetsu.jp/robocciaschool/)）を正式に発足いたしました。

本プロジェクトは、創造学園が展開する各学習塾ブランドの垣根を越え、次世代を担う子どもたちに向けて全く新しい学びの機会を提供する独立した取り組みです。Gakkenグループが培ってきた教育ノウハウと、最新のSTEAM教育を掛け合わせることで、プログラミング的思考力だけでなく、年齢や性別、多様性を尊重し合う「インクルーシブな協働力」の育成を目指します。

■【報道機関向け：ロボッチャ部 体験会・説明会のご案内】

本プログラムの本格始動に先立ち、メディアの皆様に実際のロボッチャを体験し、

活動の様子をご取材いただける機会を設けております。

・日時：2026年6月6日（土）13:00～14:00

・場所：創造学園 元町本部（住所：兵庫県神戸市中央区下山手通4-2-7）

・内容：ロボッチャのルール説明および体験、担当者による事業説明、質疑応答

※ご取材のお申し込み方法は、本リリース末尾のお問い合わせ先をご参照ください。

■「ロボッチャ部」の特長と学びの概要

活動の様子

▼「論理的思考力」と「戦略的思考力」の融合

単にパソコンに向かってコードを書くだけのプログラミング教室ではありません。ロボットをどう動かせば狙った位置にボールを投げられるかという「技術面」の試行錯誤に加え、相手の動きを予測して次の一手を考える「戦略面」での高度な思考力が求められます。

▼多様性を認め合う「インクルーシブ教育」の実践

ボッチャ本来の魅力である「誰もが同じ土俵で楽しめる」という要素を色濃く引き継いでいます。運動能力や年齢に関わらず、チーム内でアイデアを出し合い、役割を分担することで、これからの社会で不可欠なコミュニケーション能力と協働性を育みます。

▼失敗から学ぶ「トライ＆エラー」の環境

競技の性質上、思いどおりにいかない場面が多々発生します。なぜ失敗したのか（プログラムのバグか、戦略のミスか）をチームで分析し、即座に修正して再び挑むという「レジリエンス（回復力）」を、楽しみながら自然と身につけることができます。

■「ロボッチャ部」発足に至る背景

AI技術の急速な発展など、先行きが予測困難な時代（VUCAの時代）において、子どもたちには「正解のない問いに対して、他者と協働して最適解を見つけ出す力」が求められています。

創造学園はこれまで、兵庫県に根ざした学習塾として地域の子どもたちの学力向上に努めてまいりました。しかし、これからの時代はペーパーテストの点数だけでなく、テクノロジーを活用する力（STEAM）と、人間ならではのチームワークの両輪が必要です。

そこで私たちは、「プログラミング（テクノロジー）」と「スポーツの熱狂（人間力）」が融合した『ロボッチャ』に無限の可能性を感じ、新たな学びのコミュニティとして「ロボッチャ部」を発足いたしました。兵庫県から、日本の未来を創る次世代のイノベーターを育成してまいります。

授業の様子■株式会社創造学園（SOZOGAKUEN CO., LTD.）

https://www.sozogakuen.co.jp/

・代表取締役社長：中島 竜也

・設立：昭和62年7月

・所在住所：〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通4-2-7 創造学園本部ビル

・電話番号：078-321-4119（代表）

・事業内容：兵庫県を中心に展開する学習塾

中学受験指導：創学アカデミー

高校受験指導：創造学園エディック、創造学園

大学受験指導：創学ゼミ

中高大受験個別指導：エディック個別、創造学園個別

学童保育：エディックきっず

オンライン塾：創造学園オンライン

通信制高校連携校：Gakken高等学院

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。