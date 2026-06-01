【アイビル創設30年】プロ用ヘアアイロンの文化を牽引した「ホットヘアデザインフォトコンテスト」20周年記念誌を発刊！

株式会社トリコインダストリーズ

株式会社トリコインダストリーズ（本社・大阪市浪速区、代表取締役社長・村島有治）は５月31日、「ホットヘアデザインフォトコンテスト（愛称・AIVIL インスタフォトコン）」の開催20回を記念し、その歴史と挑戦の軌跡をまとめた記念誌『AIVIL HOT HAIR DESIGN PHOTO CONTEST 20TH ANNIVERSARY MAGAZINE』を発刊いたしました 。

本コンテストは2005年、「ヘアアイロンが創り出す美の可能性」を競い合う場としてスタートし、時代とともに写真表現や技術革新の波を捉えながら歩みを進めてまいりました。理美容界の皆様の熱い情熱の結晶を凝縮するとともに、ヘアデザイナーによる最新の巻き髪紹介、美容界を代表するカメラマンのインタビューなど、ヘアフォトコンテストの現在を特集しています。また、「シーマ」「アイビル」といった弊社を代表するヘアアイロンブランドの変遷についても記しています。これから、コンテストに挑戦したい理美容師の皆様、コンテストを実施したいという企業の皆さまの参考となれば幸甚です。

なお、本記念誌の制作にあたっては、株式会社大川印刷の「環境印刷」を全面採用。理美容業界のクリエイティビティの発展を記録するだけでなく、持続可能な未来への貢献を目指し、5つの環境認証マーク（FSCミックス紙、リサイクル適性A、グリーンプリンティングマーク、ZERO CO2 PRINT、ノンVOCインキマーク）を取得した環境配慮型の冊子として制作いたしました。（75ページ構成）

記念誌『AIVIL HOT HAIR DESIGN PHOTO CONTEST 20TH ANNIVERSARY MAGAZINE』

表紙には、第20回グランプリ、椿倉章吾さん（TRACE.）の作品「NOMADIC DUALITY」を採用しました。コンテストテーマ「Contrast（コントラスト）」に沿うよう、表表紙（写真右）に光、裏表紙（写真左）に影を表現しました。

当記念誌は、東京・大阪・名古屋で展開する会員制理美容専門卸問屋「FIVE」（https://www.five-hair.shop/category/shop/）にて閲覧できます。また、発刊を記念し、当社インスタグラム（@aivil___）でも一部内容をご紹介します。

20周年記念誌の読みどころ

1回～20回の受賞作品を掲載：2015年から2025年までの入賞作品を一挙掲載。当時流行したヘアスタイルコラムを掲載し、時代の変遷を実感できます。

歴代グランプリの挑戦と成長の軌跡：時代のトレンドを創り上げてきた歴代受賞ヘアアーティストたちの座談会により、受賞の思い出やコンテストの意義を深く掘り下げています 。

第一人者が語るメッセージ：ヘアクリエイションフォトの第一人者である写真家・松山優介氏のインタビュー。

基本から応用までの「巻き髪 HOW-TO」：美容界を牽引するトップクリエイター・上田美江子氏、miKa氏のヘアアイロンテクニックを掲載 。トレンドを抑えた巻き髪スタイルからエレガントなアレンジまで、プロの技を実践的に学べる技術ページを掲載しています。

ヘアアイロン発展と技術の普及

ヘアコンテストの歴史を振り返る1冊

巻末にはアイビルとシーマヘアアイロンの歴史を紹介。特に1980年代に国産ワッフルヘアアイロンとして一世を風靡した「SERMER（シーマ）」ヘアアイロンについては当時の資料が少なく、シーマアイロンの開発製造に携わった島産器の関係者の方々からご協力をいただきました。

【アイビルヘアアイロン】

理美容師に不可欠な道具となったヘアアイロンのスタンダードを築いたのが、トリコインダストリーズが2002年4月に発売した「アイビルDHセラミックアイロン」です 。国内初のプロ用クリップ式カーリングアイロンとして登場し、当時女性誌を中心に流行していた「神戸巻き」などの巻き髪ブームを後押し 。日本の美容シーンに新たなヘアカルチャーを定着させる大きな原動力となりました 。2011年に最軽量クラスの「FDストレートアイロン」、2015年には超軽量設計の「D2アイロン」を発売するなど、現場の多様なニーズに応え進化を継続 。確かな品質で、20年以上にわたりプロの厳しい現場を支え続けています 。

【シーマ ヘアアイロン】

1980年頃に三重県で誕生した国産プロ用ヘアアイロンの草分け。フランス製をヒントに、熱板を交換できる革新的な「3WAYアイロン」を開発。ストレートやワッフルヘアが作れる利便性から、サロンのみならず一般女性の間でも大流行しました。映画『翔んで埼玉』で使用されるなど、時代を彩る髪型を支え続けました。近年は技術者不足や国内部品の途絶などが重なり、多くのモデルが廃番となりました。現在はショートモデルのみの展開となっています。

コンテスト審査員には、理美容界を代表するヘアクリエイションの第一人者の方々にご就任いただきました。ご協力に厚く御礼申し上げます。

宮村 浩気（afloat）第1回／星野 武司（CARE）第1回／坂巻 哲也（apish）第2~6回／中川 豊隆（aeir）第2回／中森 祥文（shower）第2回／塚本 繁（K-two）第3回／大川 雅之（TAYA）第4回／神宮寺 芳子（SHISEIDO）第5回／内田 聡一郎（vetica）第6回、第7回／三好 真二（LILI）第7回、第8回／浦 さやか（FLOWERS / QUQU）第8回、第9回、第15回、第16回／古城 隆（DADA CuBiC）第9回／山下 浩二（Double）第10回／森川 丈二（gem）第10回／小松 利幸（ANTI）第11回、第12回／柳 亜矢子（broocH）第11回／加藤 孝子（ROOTS）第12回、第13回、第17回、第18回／木村 直人（air / LOVEST）第13回／小松 敦（HEAVENS）第14～20回／山田 千恵（DaB）第14回／みやち のりよし（SHACHU）第14～20回／NATSUMI（ALBUM）第14～16回／京極 琉（SalonRyu）第14回／エザキ ヨシタカ（grico）第15～19回／RYUSEI（PELE Beleza）第17回、第18回／上田 美江子（MIEKO UEDA STUDIO）第19回、第20回／七五三掛 慎二（OCEAN TOKYO）第19回、第20回／miＫa（hodos）第20回

※並びは就任順です。敬称略 （）所属は当時

ホットヘアデザインフォトコンテスト（愛称・AIVILインスタフォトコンテスト）協力企業の皆様のご支援に感謝申し上げます。

HAIR MODO https://hairmode.jp/

らしさ・ドット・コム https://www.rasysa.com/

DENMAN https://denmanbrush.jp/

HAIRCAMP https://haircamp.jp/

環境印刷を採用持続可能な未来へ：大川印刷「環境印刷」の採用と5つの環境ロゴマーク

本記念誌は、「美」を発信する理美容業界のツールとして環境負荷を最小限に抑えるべく、環境印刷のパイオニアである大川印刷のグリーンプリンティングプロセスを採用しました。その証明として、以下の5つの環境認証ロゴマークを冊子に付与しています。

FSCミックス紙マーク：適切に管理された森林からの木材やリサイクル資源で作られた、環境に優しい用紙を使用しています。

リサイクル適性Aマーク：使用後の冊子が、再び紙資源として容易にリサイクルできる最高評価（ランクA）の資材で構成されています。

グリーンプリンティング（GP）マーク：日本印刷産業連合会が認定した、環境配慮基準を満たした工場・プロセスで製造された証です。

ZERO CO2 PRINT（ゼロCO2プリント）：製造工程で発生するCO2排出量をカーボン・オフセットなどにより実質ゼロに抑えています。

ノンVOCインキマーク：大気汚染の原因となる石油系揮発性有機化合物（VOC）を一切含まない、環境に優しい植物油インキ等を使用しています。

ホットヘアデザインフォトコンテスト ２０周年記念誌 表紙

アイビル ブランド創設30周年記念として発刊

アイビル（AIVIL）＝プロの美容師やヘアメイクアップアーティストに向けた高品質スタイリングブランド

1996年 ブランド創設:理美容雑貨品の差別化と思い入れ商品の実現のためブランド創設

2002年 業界初のプロ仕様コテを発売: 業界初となるプロ仕様のクリップ式カールアイロン「アイビルDHセラミックアイロン」発売

2007年 自社工場の開設: 三重県内に自社工場を開設。安定した製品開発体制を確立。

アイビル公式インスタグラム■ 代表取締役社長 村島有治のコメント

「アイロンで仕上げをする『コテ仕上げ』が美容室で一般化するまで、地道な普及活動を含めて約10年ほどの歳月がかかりました 。今やヘアアイロンは理美容業界にとって不可欠な道具となり、これまでの20年間、理美容師や学生の皆様が熱い情熱をもって素晴らしい作品づくりに挑戦し続けてくださったことに深く感謝します 。未来へ向け私たちはクリエイティビティを刺激する道具づくりと同時に環境に配慮したサステナブルな姿勢をもって、皆様とともに次なる20年へ進化を続けてまいります 」

【記念誌 概要】

タイトル：『AIVIL HOT HAIR DESIGN PHOTO CONTEST 20TH ANNIVERSARY MAGAZINE』

発刊日：2026年5月

発行元：株式会社トリコインダストリーズ

仕様：75ページ構成 環境配慮型「環境印刷」採用冊子

【会社概要】

社名 ： 株式会社トリコインダストリーズ

所在地： 〒556-0022 大阪市浪速区桜川2-9-4 2F

代表者： 代表取締役社長 村島 有治

設立 ： 1975年5月（1972年創業)

資本金： 1,000万円

URL ： https://www.torico.co.jp/

〈事業内容〉

ドライヤーやヘアブラシなどの美容品専門商社として1972年創業。

イギリス製「デンマンブラシ」の国内総代理店を1980年から務めるとともに、1996年「アイビル」ブランドを創設し、理美容師やヘアメイクアップアーティストら、プロ用ヘアアイロンなどを製造販売しています。アイビルDHアイロン、D2アイロンは、改良を重ねながらプロフェッショナルな現場で愛用されるロングセラー商品です。