公益社団法人ON THE ROADsと佐賀県伊万里市の連携協定締結

公益社団法人 ON THE ROAD

佐賀県伊万里市と公益社団法人ON THE ROADs（佐賀県佐賀市）は、相互連携と協働による子どものいじめに関する各種取り組みを通じて、すべての子どもが安心して健やかに成長し笑顔で生きられる社会環境づくりを図ることを目的とした連携協定の締結式を下記の通り行います。本件のご取材をいただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。

記

１ 連携協定締結式

（１）日 時：令和８年６月８日（月曜日） １３時３０分から

（２）場 所：伊万里市役所 第２応接室（３階）

（３）出 席 者

伊万里市：

市長 深浦 弘信

教育長 中尾 聡彦

教育部長 松本 公貴

公益社団法人ON THE ROADs：

代表理事 津田 和泉

業務執行理事 徳丸 英器

いじめ相談担当 古場 英樹

アドバイザー 梶山 太

２ 連携協力事項

⑴子どものいじめ撲滅に寄与する個別相談対応に関すること

⑵子どもの復学に向けた伴走支援に関すること

⑶いじめ抑止のための普及啓発活動に関すること

⑷その他、子どもの健全発育に寄与する関連事業に関すること