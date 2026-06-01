＜最大約20％OFFの前売り券も！＞手ぶらBBQからビアパーティーまで、千葉の夏を彩る3種のサマーグルメプラン販売開始

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

ガーデンレストラン『Shell the Garden』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/

ホテルニューオータニ幕張では、広大な敷地を有する開放的なガーデンレストラン『Shell the Garden』にて、厳選食材を味わう本格バーベキューをはじめとした、バラエティ豊かなお料理をフリーフロー（飲み放題）とともにお愉しみいただける3種のグルメセットを、2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）の夏季限定で販売いたします。

※予約受付は6月8日（月）10:00より開始いたします。

準備ゼロで叶う贅沢BBQ！夏のレジャーや会社の納涼会に大活躍「黒毛和牛バーベキューセット」

黒毛和牛バーベキューセット イメージ

機材や食材の準備・後片付けは一切不要！手ぶらで気軽にお越しいただきながら、本格的なアウトドア気分を味わえるディナー限定のバーベキューセットです。黒毛和牛やオマール海老をはじめとする贅沢な厳選食材に、アルコール・ノンアルコールを含む20種類以上のフリーフロー付き。ライトアップされた幻想的な夜のガーデンは、お仕事帰りの暑気払いや納涼会はもちろん、夏休みのファミリーレジャーにも最適です。夏の夜ならではの特別なひとときをお過ごしください。

【黒毛和牛バーベキューセット メニュー】

・タイ風ピリ辛春雨サラダ～ヤムウンセン～

・冷製ヴィシソワーズ

≪BBQプレート≫

・焼き野菜

玉ねぎ、ズッキーニ、茄子、パプリカ、カボチャ、とうもろこし

・シーフードプレート

オマール海老、帆立貝、イカ

・ミートプレート

黒毛和牛ロース、豚肩ロース、チキン、千葉県産「一」氷温(R)熟成粗挽きソーセージ

（ガーリックソース・おろしポン酢）

・冷やし中華

・フルーツゼリーとトロピカルシャーベット

地元・千葉の魅力を再発見！海と大地の恵みを味わい尽くす「まるごと千葉グルメセット」

バーベキューイメージまるごと千葉グルメセット イメージ

“食の宝庫”とも謳われる地元・千葉県の厳選食材をふんだんに詰め込んだ、ここでしか味わえない特別なセットメニューです。豊かな海と大地に育まれた多彩な味わいを通して、千葉の食の魅力を存分にご堪能いただけます。ホテルシェフが腕を振るったワンランク上のご当地グルメを、心ゆくまでお愉しみください。

【まるごと千葉グルメセット メニュー】

・前菜盛り合わせ

千葉県産マッシュルームの黒アヒージョ / 千葉野菜フリッタータ

スモークサーモン 下総醤油を使った和風ハーブソース / 千葉県産牛肉のコンビーフ

・バケット盛り合わせ

・千葉県産じゃがいもの冷製ヴィシソワーズ

・スズキのロースト チョリソーソース

・マーガレットポークのハニーマスタードロースト

・千葉県産落花生の冷やし担々麺

・千葉県産牛乳のミルクジェラートといちごのアイス最中

カジュアルな夏の夜会に！ホテルメイドの特製おつまみ×冷えたビールで乾杯「ビアパーティーセット」

ビアパーティーセット イメージ

キンキンに冷えたビールに相性抜群の、ホテルメイドの特製おつまみを中心に揃えたパーティープランです。お仕事仲間や気の置けないご友人たちと、カジュアルに夏の夜を満喫したい方にぴったり。心地よい夜風を感じるリラックスした空間でグラスを傾けながら、至福の乾杯タイムをお過ごしください。

【ビアパーティーセット メニュー】

・枝豆のペペロンチーノ

・タイ風ピリ辛春雨サラダ～ヤムウンセン～

・千葉県産「一」グリルソーセージ

・揚げ物バラエティ

若鶏の唐揚げ / フライドフィッシュ / 皮付きポテトフライ / オニオンリング

・ミーゴレン

・季節のシャーベット

【最大約20％OFF】絶対見逃せない「夏のお得な前売券」も販売！

上記3種のグルメセットを、よりお得にお愉しみいただける「夏のお得な前売券」をご用意いたしました。いずれも通常料金より約20％もお得になる大注目のチケットです。

「ビアパーティーセット」通常料金\8,000 → 前売券価格\6,500

「まるごと千葉グルメセット」通常料金\11,000→ 前売券価格\9,000

「黒毛和牛バーベキューセット」通常料金\17,000 → 前売券価格\14,000

前売券は6月8日（月）～7月17日（金）の期間限定販売となります。夏の予定が決まり次第、お早めのご購入をおすすめいたします！

「夏のお得な前売券」の詳細情報はこちら

https://www.newotani.co.jp/makuhari/summermaeuri/

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

ガーデンレストラン『Shell the Garden』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/

［期間］2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）

※9月の平日はディナー営業のみ（土・日・祝日はランチも営業）

※雨天時は、敷地内特設スペース（屋根あり）にて行います。

※荒天時は中止とさせていただく場合がございます。

［時間］ランチ 11:00～16:00

ディナー 17:00～21:00

［場所］ガーデンレストラン「Shell the Garden」

［料金］ビアパーティーセット 1名さま \8,000

まるごと千葉グルメセット 1名さま \11,000

黒毛和牛バーベキューセット 1名さま \17,000（ディナー限定）

※いずれも前日17:00までのご予約制

※料金には、料理、ドリンクフリーフロー（120分制）・税金・サービス料が含まれます。

※諸般の事情により、メニュー内容が一部変更となる場合がございます。

※食材・お飲物の持ち込みはご遠慮ください。

［ご予約・お問合せ］Tel: 043-299-1620（レストラン予約 10:00～17:00）