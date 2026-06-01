＜最大約20％OFFの前売り券も！＞手ぶらBBQからビアパーティーまで、千葉の夏を彩る3種のサマーグルメプラン販売開始
ホテルニューオータニ幕張
ガーデンレストラン『Shell the Garden』
詳細を見る :
https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/
ホテルニューオータニ幕張では、広大な敷地を有する開放的なガーデンレストラン『Shell the Garden』にて、厳選食材を味わう本格バーベキューをはじめとした、バラエティ豊かなお料理をフリーフロー（飲み放題）とともにお愉しみいただける3種のグルメセットを、2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）の夏季限定で販売いたします。
※予約受付は6月8日（月）10:00より開始いたします。
準備ゼロで叶う贅沢BBQ！夏のレジャーや会社の納涼会に大活躍「黒毛和牛バーベキューセット」
黒毛和牛バーベキューセット イメージ
機材や食材の準備・後片付けは一切不要！手ぶらで気軽にお越しいただきながら、本格的なアウトドア気分を味わえるディナー限定のバーベキューセットです。黒毛和牛やオマール海老をはじめとする贅沢な厳選食材に、アルコール・ノンアルコールを含む20種類以上のフリーフロー付き。ライトアップされた幻想的な夜のガーデンは、お仕事帰りの暑気払いや納涼会はもちろん、夏休みのファミリーレジャーにも最適です。夏の夜ならではの特別なひとときをお過ごしください。
【黒毛和牛バーベキューセット メニュー】
・タイ風ピリ辛春雨サラダ～ヤムウンセン～
・冷製ヴィシソワーズ
≪BBQプレート≫
・焼き野菜
玉ねぎ、ズッキーニ、茄子、パプリカ、カボチャ、とうもろこし
・シーフードプレート
オマール海老、帆立貝、イカ
・ミートプレート
黒毛和牛ロース、豚肩ロース、チキン、千葉県産「一」氷温(R)熟成粗挽きソーセージ
（ガーリックソース・おろしポン酢）
・冷やし中華
・フルーツゼリーとトロピカルシャーベット
バーベキューイメージ
地元・千葉の魅力を再発見！海と大地の恵みを味わい尽くす「まるごと千葉グルメセット」
まるごと千葉グルメセット イメージ
“食の宝庫”とも謳われる地元・千葉県の厳選食材をふんだんに詰め込んだ、ここでしか味わえない特別なセットメニューです。豊かな海と大地に育まれた多彩な味わいを通して、千葉の食の魅力を存分にご堪能いただけます。ホテルシェフが腕を振るったワンランク上のご当地グルメを、心ゆくまでお愉しみください。
【まるごと千葉グルメセット メニュー】
・前菜盛り合わせ
千葉県産マッシュルームの黒アヒージョ / 千葉野菜フリッタータ
スモークサーモン 下総醤油を使った和風ハーブソース / 千葉県産牛肉のコンビーフ
・バケット盛り合わせ
・千葉県産じゃがいもの冷製ヴィシソワーズ
・スズキのロースト チョリソーソース
・マーガレットポークのハニーマスタードロースト
・千葉県産落花生の冷やし担々麺
・千葉県産牛乳のミルクジェラートといちごのアイス最中
カジュアルな夏の夜会に！ホテルメイドの特製おつまみ×冷えたビールで乾杯「ビアパーティーセット」
ビアパーティーセット イメージ
キンキンに冷えたビールに相性抜群の、ホテルメイドの特製おつまみを中心に揃えたパーティープランです。お仕事仲間や気の置けないご友人たちと、カジュアルに夏の夜を満喫したい方にぴったり。心地よい夜風を感じるリラックスした空間でグラスを傾けながら、至福の乾杯タイムをお過ごしください。
【ビアパーティーセット メニュー】
・枝豆のペペロンチーノ
・タイ風ピリ辛春雨サラダ～ヤムウンセン～
・千葉県産「一」グリルソーセージ
・揚げ物バラエティ
若鶏の唐揚げ / フライドフィッシュ / 皮付きポテトフライ / オニオンリング
・ミーゴレン
・季節のシャーベット
【最大約20％OFF】絶対見逃せない「夏のお得な前売券」も販売！
上記3種のグルメセットを、よりお得にお愉しみいただける「夏のお得な前売券」をご用意いたしました。いずれも通常料金より約20％もお得になる大注目のチケットです。
「ビアパーティーセット」通常料金\8,000 → 前売券価格\6,500
「まるごと千葉グルメセット」通常料金\11,000→ 前売券価格\9,000
「黒毛和牛バーベキューセット」通常料金\17,000 → 前売券価格\14,000
前売券は6月8日（月）～7月17日（金）の期間限定販売となります。夏の予定が決まり次第、お早めのご購入をおすすめいたします！
「夏のお得な前売券」の詳細情報はこちら
https://www.newotani.co.jp/makuhari/summermaeuri/
販売概要
ホテルニューオータニ幕張
ガーデンレストラン『Shell the Garden』
https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/
［期間］2026年7月18日（土）～9月22日（火・休）
※9月の平日はディナー営業のみ（土・日・祝日はランチも営業）
※雨天時は、敷地内特設スペース（屋根あり）にて行います。
※荒天時は中止とさせていただく場合がございます。
［時間］ランチ 11:00～16:00
ディナー 17:00～21:00
［場所］ガーデンレストラン「Shell the Garden」
［料金］ビアパーティーセット 1名さま \8,000
まるごと千葉グルメセット 1名さま \11,000
黒毛和牛バーベキューセット 1名さま \17,000（ディナー限定）
※いずれも前日17:00までのご予約制
※料金には、料理、ドリンクフリーフロー（120分制）・税金・サービス料が含まれます。
※諸般の事情により、メニュー内容が一部変更となる場合がございます。
※食材・お飲物の持ち込みはご遠慮ください。
［ご予約・お問合せ］Tel: 043-299-1620（レストラン予約 10:00～17:00）