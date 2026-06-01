ネット上で集めた怪文書をまとめた、今もっとも″不穏な一冊『ダクダデイラ』発売1か月で発行部数5万部突破＆新宿にて本日6月1日より大型交通広告を展開中

株式会社KADOKAWA

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛）は、2026年4月30日（月）に発売した餅屋 䖸（もちや あり）による小説単行本『ダクダデイラ』が発売から1か月で発行部数5万部を突破したことをお知らせいたします。

2026年6月1日（月）～6月7日（日）まで東京メトロ新宿駅メトロプロムナードにて、大型交通広告を展開しております。

■『ダクダデイラ』とは

インターネット上の掲示板やSNS等に残されていた「不可解な記録」を収集・編纂した形をとる、モキュメンタリー・ホラー小説。小説投稿サイト「カクヨム」にて連載され、異様なリアリティと過激な表現がSNSで話題を呼び、書籍化が決定。書籍化発表後も話題そのまま発売前重版を達成、満を持して2026年4月30日に発売。

2026年6月1日現在、発売前重版も含めた3度の重版により累計発行部数が5万部を突破。

・あらすじ

ネット上で見つけた怪文書をまとめました。

本書は、過去十数年にわたって作者が収集してきたネット上の怪文書を、誰かと共有出来たらと思い投稿していたものになります。

その中の一つに「ダクダデイラ」という物があり、これを表題としています。

掲示版の片隅からSNSの暗部まで幅広く怪文書を収集していく中で、運営や通報により削除対象となった文書も多数含まれていました。

書籍化にあたっての文書の選別により、ネット上では過激過ぎたり、

不道徳過ぎて既に削除された文書も収録し、結果的に公開分より約１／３の増量となっております。

そちらの文書と合わせてお読みいただくことでこの禍々しい記録を広く共有できましたら幸いです。

なお、本書には一部極めて過激な表現が収録されておりますので、心臓の悪い方は十分ご注意のうえご一読ください。

・ホラー作家・梨氏より推薦コメントが到着！

この素晴らしい作品と才能が世に放たれることに対し、いちファンとして大きな喜びと「知ーらない」という気持ちでいっぱいです。

この作品はあまりにも度を越していて、私はただ拍手を送ることしかできませんでした。

しばらくは誰も追いつけないのではないでしょうか。

この書籍の刊行が、ホラーの歴史に刻まれる重大事件になることを願ってやみません。

◆新宿にて大型交通広告を展開中

東京メトロ新宿駅メトロプロムナードにて、大型交通広告を展開しております。

本書に収録された怪文書の一部を、試験的に無償開示しております。

意匠内のQRコードを読み取ることで、閲覧することができます。

開示しているエピソードは以下の4エピソードです。

・【？？？？？？？？？？？】

・【呪われた道順】

・【校歌斉唱】

・【天使の住む家】

掲出期間は2026年6月1日（月）～6月7日（日）になります。

※駅及び駅員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※問い合わせ先はこちら：https://kdq.jp/kdbook

■書誌情報

『ダクダデイラ』

著者名：餅屋 䖸（もちや あり）

発売日： 2026年4月30日（木）※電子書籍同日配信

定価： 1,980円（本体1,800円＋税）

体裁： B6判 単行本

頁数： 402頁

ISBN： 9784047388284

発行： 株式会社KADOKAWA

↓詳細はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322511001151/(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511001151/)