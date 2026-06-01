TLジャンル特化型アワード「このTLにキュン(ハート) 2026」結果発表！　ノミネート＆受賞作品を対象に割引キャンペーンも開催

株式会社エイシス

二次元コンテンツ販売サービス「DLsiteがるまに」を運営する株式会社エイシス(所在地：東京都千代田区、代表取締役：藤井純)は、 TL(ティーンズラブ)ジャンルに特化した人気投票企画『このTLにキュン(ハート) 2026』において、各部門の最終結果を発表しました。あわせて2026年6月1日(月)より、「DLsiteがるまに」にてノミネートおよび受賞作品を対象とした割引キャンペーンを開催いたします。

TLマンガ部門：https://www.dlsite.com/modpub/tlaward/2026/result/comic

音声部門：https://www.dlsite.com/modpub/tlaward/2026/result/voice

今年で3回目を迎えた本アワードは、TL（ティーンズラブ）に特化した人気投票企画です。本企画は、クリエイターの作品がより多くの読者に届く大切な機会となること、そしてユーザーがまだ見ぬ多様なTL作品に出会える場となることを目指して開催しています。作品を通じてクリエイターと読者の新たな接点を創出することで、さらなる女性向けコンテンツ全体の活性化に貢献してまいります。

今回は2025年に配信された作品を対象に、「TLマンガ部門」で50タイトル、「音声部門」50タイトルの計100作品が投票対象となりました。多くの読者の皆さまから寄せられた投票により、「TLマンガ部門」11作品、「音声部門」10作品の計21タイトルが選出されました。

■作家・メーカーからの受賞記念コメントや描き下ろしイラストも公開！

特設サイトでは、激戦を勝ち抜いた最終ランキングの全順位を一挙公開。さらに結果発表を記念して、受賞作品の作家・メーカーから寄せられた受賞記念コメントや、本アワードのために用意された貴重な描き下ろしイラストもあわせて公開中です。

読者の支持を最も集めた至高のタイトルはどの作品なのか、注目の結果やその他コンテンツの詳細は、特設サイトにてご確認ください。

■「DLsiteがるまに」にてノミネート＆受賞作品の割引キャンペーンを開催

今回の結果発表を記念して、二次元コンテンツ販売サービス「DLsiteがるまに」にて、作品がお得に楽しめるキャンペーンを実施します。特設サイトで結果を見て気になった作品や、もう一度じっくり楽しみたい名作など、ぜひこの機会にお楽しみください。

期間：2026年6月1日(月)～

対象：「このTLにキュン(ハート) 2026」ノミネート作品および受賞作品

TLマンガ部門：https://www.dlsite.com/modpub/tlaward/2026/result/comic

音声部門：https://www.dlsite.com/modpub/tlaward/2026/result/voice

■株式会社エイシス

会社名 ：株式会社エイシス

コーポレートサイト：https://www.eisys.co.jp/

所在地 ：〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町300住友不動産秋葉原駅前ビル12階

代表者 ：代表取締役社長 藤井純

事業内容 ：インターネット関連事業