CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”大規模グローバル・コライティングキャンプ第3弾『SONG BRIDGE 2026』を開催！

一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会

音楽業界の主要5団体で設立された一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（略称：CEIPA）とTOYOTA GROUPによる共創プロジェクト「MUSIC WAY PROJECT」。日本の音楽産業のグローバル化と持続的な成長を支援・推進する本プロジェクトの一環として、2026年6月9日（火）～6月11日（木）の3日間、グローバル音楽制作コライティングキャンプ『SONG BRIDGE 2026』を開催いたします。

【コライティング（Co-writing）とは】

複数のクリエイターが共同で楽曲を制作し、多様な視点やアイデアを掛け合わせることで、新しい音楽の可能性を切り拓く手法です。欧米の音楽シーンから広まり、近年では日本やアジアでも積極的に導入されている“世界基準”の制作スタイルとなっています。オンラインでアイデアを重ねていく方法もありますが、今回のキャンプでは、クリエイターたちが実際に一つのスタジオに集結。 リアルタイムの化学反応から、その場でしか生まれない音楽を創造していきます。

【『SONG BRIDGE 2026』の特色と見どころ】

第3弾となる今回は、昨年の京都キャンプの規模を大きく上回る約40組の才能あふれるクリエイターやアーティストを国内外から招聘。日本のカルチャーの発信地である「渋谷・青山エリア」を舞台に、毎日8つのスタジオを稼働させ、3日間にわたり濃密なセッションを展開します。

今回の最大の特徴は、音楽マーケットが爆発的に成長している東南アジア諸国から、MUSIC AWARDS JAPAN 2026の最優秀アジア楽曲賞にノミネートされているCup of Joe（フィリピン）を始め、各国を代表するトップアーティスト達を招聘することです。日本のクリエイターやアーティストとの実践的なコラボレーションを通じて、日本の音楽を新たな形でアジア、そして世界の音楽マーケットへと発信していく仕組み作りを目指します。

また、キャンプの模様は随時SONG BRIDGEおよびTOYOTA GROUPの公式SNSアカウントで情報発信いたします。明日6/2からはSONG BRIDGE公式SNSで参加者情報を順次紹介する予定です。

「日本の音楽が世界をドライブする」を合言葉に、音楽で世界に挑戦する人たちのための「人づくり」と「場づくり」にフォーカスしているMUSIC WAY PROJECTのコライティングキャンプで生まれる作品にご期待ください。

【過去の開催実績】

- 第1弾（2025年5月：京都） 国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」の初開催に合わせ、国内外から約20組のクリエイターやアーティストが京都に集結。寺社や町屋等で4日間に渡りセッションが繰り広げられ、ここで生まれた楽曲は、m-flo loves n-choco「ELUSIVE」、STARGLOWの「My Job」、山本大斗「片道夜行」をはじめ、参加アーティストの作品として次々とリリースされています。- 第2弾（2025年12月：東京） “クリエイターやアーティストの育成”を主軸に置き、ワークショップ形式のセッションを3日間に渡り展開。「TOYOTA 16代目クラウンをイメージしたオリジナル楽曲」をテーマにセッションに臨み、そこで制作された由薫「OUT」がTOYOTAクラウン（エステート）スタイルムービーのテーマソングにも採用されました。

【主な参加アーティストとクリエイターの紹介】

国内外の第一線で活躍し、世界的な実績を持つ錚々たる顔ぶれが参加します（順不同・一部抜粋）。

【海外アーティスト】

- Cup of Joe（フィリピン）：フィリピン最大のスポーツスタジアムで公演を行った初のフィリピン人アーティストであり、彼らの最長記録となるナンバーワンヒット曲「Multo」で数々の偉業を成し遂げ、そのディスコグラフィーや国内外でのソールドアウト公演で数々の賞を受賞している。- HINDIA（インドネシア）：インドネシアの「AMI Awards 2025」にて最優秀アルバム賞（Best of the Best Album）を受賞した、国を代表するロックアーティスト。- SARAN（タイ）：タイの活気あるヒップホップシーンを牽引するトップアーティストの一人であり、同国を代表する次世代アーティストとして大きな存在感を放っています。- Shye（シンガポール）：「東南アジア最優秀新進歌手賞」を受賞し、アジアを代表する次世代のオルタナティブ・ロックアイコンとして注目を集めるシンガー。- UMI（アメリカ）：V(BTS)などともコラボレーション経験があり、世界的に活躍するR&Bアーティスト。

【国内アーティスト】

- 曽我部恵一（サニーデイ・サービス）：90年代より日本のインディーズシーン、J-ROCKシーンを牽引し続けるレジェンド。- (sic)boy：独自のオルタナティブ・ヒップホップスタイルを確立し、ジャンルを超えて支持を集めるアーティスト。- PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE：グローバルなバックグラウンドを持ち、海外でも目覚ましい活躍を見せるEXILE TRIBEの7人組ダンス＆ボーカルグループ。- 由薫：世界基準の感性を武器に、国内外のフェスやコライティングキャンプでの楽曲制作など多方面で活躍する気鋭のシンガーソングライター。

【国内外クリエイター】

- her0ism（日本）：NEWSなどの国内アーティストからLISA（BLACKPINK）まで幅広く楽曲を提供。170以上のプラチナ・ゴールドディスクを獲得しているヒットメーカー。- Yael Naim（フランス）：AppleのCMに起用された『New Soul』が世界的な大ヒットを記録し、世界各国でチャート1位を獲得した、フランス・イスラエル国籍のシンガーソングライター／作曲家／プロデューサー。- Neil Ormandy（イギリス）：James Arthurの世界的大ヒット曲「Say You Won't Let Go」やaespaの「Whiplash」の共作者として知られるトップクリエイター。- Taka Perry（オーストラリア）：KATSEYEやRuelなどへ楽曲を提供。プロデュース楽曲の総再生回数は30億回を突破しているプロデューサー／マルチプレイヤー。

【開催概要】

正式名称: CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”

Global Co-writing Camp -SONG BRIDGE 2026-

開催日程: 2026年6月9日（火）～ 6月11日（木）［3日間］

開催エリア: 東京都渋谷・青山エリア（毎日8スタジオ稼働）

主催: CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”

協力: フジパシフィックミュージック、ソニー・ミュージックパブリッシング、ユーズミュージック、日本テレビ音楽、トヨタ・コニック・プロ、電通ミュージック・アンド・エンタテインメント、DISCO、リットーミュージック／サウンド＆レコーディング・マガジン

協賛： Yamaha、オーディオテクニカ、高峰楽器製作所、YouTube、Spotify、BEAMS

【参加クリエイター】

（アルファベット順）

●アーティスト

Cup of Joe（フィリピン） / ENBASE（日本） / HINDIA（インドネシア） / PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE（日本） / SARAN（タイ） / 清水美依紗（日本） / Shye（シンガポール） / (sic)boy（日本） / 曽我部恵一（日本） / 冨岡愛（日本）/ UMI（アメリカ） / 由薫（日本） 現在12組

●クリエイター

A.G.O（日本） / エース橋本（日本） / Alenoise（コロンビア） / BBY NABE（日本） / Chika Olivia（インドネシア） / D3adStock（日本） / DON（D&H）（日本） / ELUM（韓国） / ESME MORI（日本） / her0ism（アメリカ） / Hyottoko Jr.（D&H）（韓国） / Kanata Okajima（日本） / knoak（日本） / LASTorder（日本） / Lil’Yukichi（日本） / Marcello Jonno（ブラジル） / 松本京介（日本） / MONJOE（日本） / ながしまみのり（日本） / Neil Ormandy（イギリス） / Rin（Billyrrom / aint lindy）（日本） / Ryuji Yokoi（日本） / SARVAL（日本） / Seann Bowe（アメリカ） / T. Kura（日本） / Taka Perry（オーストラリア） / uin（日本） / Yael Naim（フランス） / 現在28名

※参加者は、順次追加・アップデートされ、SONG BRIDGE公式SNSでも公開予定です。

【SONG BRIDGE公式SNS】

公式X https://x.com/songbridgecamp?s=21&t=MXjyAdeUaTrpnQuipSpijg(https://x.com/songbridgecamp?s=21&t=MXjyAdeUaTrpnQuipSpijg)

公式Instagram https://www.instagram.com/songbridgecamp?igsh=d2drb3ZpdHYyd2dt

公式Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61575881736078

【CEIPA×TOYOTA GROUP "MUSIC WAY PROJECT" とは】

コロナ禍によるライフスタイルの変化や、ストリーミングビジネスの伸長により、エンタテインメントコンテンツの市場規模は拡大し、日本文化の存在感も国際的に注目されつつあります。

世界中の人々を熱狂させ始めている今、 日本のコンテンツをもっと世界に発信すべく、日本音楽の未来を切り開いていく若者たちが進む「道」を共創し、本質的な日本音楽のグローバル化・持続的な成長を推進する。それが「MUSIC WAY PROJECT」です。

「日本の音楽が世界をドライブする」を合言葉に若き才能がもっと活躍する為の場を提供していきます。

公式サイト https://musicwayproject.net/