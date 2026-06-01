モエ・エ・シャンドン × ファレル・ウィリアムスが紡ぐ フレンチシックな新しい夏の体験を表現 モエ・エ・シャンドン アイス アンぺリアル限定デザイン新登場

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社（東京都千代田区神田神保町）の取扱いブランドであるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、“LIFE IS BETTER WHEN SHARED（人生は分かち合う事でもっと素晴らしい）”という想いのもと、この夏、南仏サン＝トロペから世界へと新しい体験を届けます。太陽に溢れた夏のエレガンスを象徴するサン＝トロペに息づくアール・ド・ヴィーヴル（美しく豊かに生きる喜び）からインスパイアされたサマーセレブレーションをご提案します。モエ・エ・シャンドンは、ファレル・ウィリアムスとコラボレーションにより、サン＝トロペのリラックスしたスタイル、自由な歓び、そしてフレンチエレガンスが交差する夏の空気感を、爽やかなホワイトカラーで「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス」限定デザインボトルに表現し、フレンチシックな新しい夏の体験としてお届けします。

分かち合う喜びが広がるコラボレーション ー新たな夏の物語のはじまりー

2025年に“誕生日”という特別なセレブレーションのひとときを見つめ直すことから始まった両者のコラボレーション。ファレル・ウィリアムスは「モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル」、そして「ネクター アンペリアル ロゼ」を、ミッドナイトブルー、ゴールド、ディープレッドで彩られた新たなデザインで表現しました。2026年、この夏は「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」を迎えてさらなる進化を遂げます。ファレルによって、夏の人々が集う場におけるシャンパンの楽しみ方に新たな視点が当てられ、「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」はその象徴的なホワイトスリーブを取り払い、ボトルそのものの洗練された美しさを際立たせた姿でこの夏登場します。このコラボレーションにおいて主役となるのはシャンパンと、そしてそれを囲む人々が繋がるセレブレーションの瞬間そのものです。

モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル 原点への回帰

この夏、「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」は、サン＝トロペのまばゆい太陽のもと、物語の原点へと回帰します。15年以上前、サン＝トロペでは、氷を入れてモエ・エ・シャンドンを楽しむという新たなスタイルが、地元の人々やビジターによって自然に生まれました。この自由で喜びに満ちた楽しみ方に着想を得て、モエ・エ・シャンドン メゾンは、“氷で楽しむために造られた” 世界初のシャンパンを誕生させたのです。かつては革新的だったそのスタイルは、今では自然な楽しみ方として広く親しまれています。

「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」は、280年以上にわたりメゾンを支えてきた先駆性と革新の精神を体現しています。ピノ・ノワールとムニエを主体に、シャルドネの繊細さを重ねることで、力強い果実味とトロピカルな香り、豊かで丸みのある味わい、そして爽やかな余韻が生まれます。

ドゥミセック（甘口）ならではの豊かな味わいが、太陽の下で分かち合うひとときをより魅力的に引き立てます。大ぶりのワイングラスに氷を3つ添えて楽しむことで、フレッシュさと軽やかさ、そして分かち合う歓びを中心にした新たな体験が広がります。

ファレル・ウィリアムス コメント

「私はいつもシンプルさに立ち返り、本質だけを残します。ボトルもメッセージも、よりシンプルに。

大切なのは、夏、コミュニティ、そして自分らしい楽しみ方。すべては、体験が主役となるために」

ブノワ・ゴエズ（モエ・エ・シャンドン 最高醸造責任者）コメント

「2011年に誕生した「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」は、シャンパンの新しい体験を追求するメゾンの精神を表しています。氷で楽しむために造られたこの遊び心あふれるシャンパンは、フレッシュさ、豊かな果実味、そして夏のセレブレーションを表現しています。それは、モエ・エ・シャンドンの先駆的DNAを象徴する、最も自由で軽やかな表現です」

■ モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル 限定商品

「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス」

発売日 ：2026年6月1日（月）

内 容 ：モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル

（ボトルのみ）

希望小売価格 ：10,900円（税別）

1本当り容量 ：750ml

アルコール度数：12.5度

販売先 ：全国の百貨店 など

モエ・エ・シャンドン X ファレル・ウィリアムス特設ウェブサイト

https://www.moet.com/ja-jp/collaboration-moet-pharrell-williams

モエヘネシー公式 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/moet-hennessy-store/mc-ici-pw

モエヘネシー公式 ヤフー店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/moet-hennessy-s1/mc-ici-pw.html

※公式オンラインショップは2026年6月3日(水) 0時より発売開始

■ モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル 通常商品

内 容 ：モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル （ボトルのみ）

希望小売価格 ：10,900円（税別）

1本当り容量 ：750ml

アルコール度数：12.5度

販売先 ：全国の業務店、百貨店、スーパーなど

■ ファレル・ウィリアムスについて

ファレル・ウィリアムスは、グラミー賞14回受賞、アカデミー賞ノミネートのアーティストであり、ルイ・ヴィトン メンズのクリエイティブディレクターを務めています。フランス政府よりレジオン・ドヌール勲章を授与され、ユネスコ親善大使としても活動しています。

■ ABOUT MOET & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて

世界中で愛され続けるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、1743年の創業以来、セレブレーションや人生の忘れられない瞬間に寄り添い、人々を魅了してきました。モエ・エ・シャンドンは、国王ルイ15世当時のフランス宮廷の御用達ワインとして親しまれ、かのポンパドゥール夫人は、”飲んだあと女性をより美しくしてくれるのはシャンパンだけ”と断言しました。またロシア皇帝アレキサンドル1世、フランス国王シャルル10世などもメゾンを寵愛し、特にナポレオン1世と当時の当主ジャン・レミー・モエとの間には深い友情があり、メゾンを代表するシャンパン「モエ アンペリアル」は、ナポレオン1世への敬意を表し『アンペリアル（皇帝）』と名付けられました。モエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大の作付面積を有し、上質なブドウ、長年培ってきたシャンパン造りのノウハウ、そして近代的な設備を活かし、1743年の創業以来3世紀もの間、代々の醸造家が完成させてきたサヴォア・フェール（職人の匠）を受け継いでいます。また、サステナブルプログラム 「ナチュラ・ノストラ」 を通じてシャンパーニュ地方の生物多様性の保護に努めており、2009年からは慈善活動プログラム「Toast for a Cause」も行っています。代表的なモエ アンペリアルから希少なグラン ヴィンテージ コレクション、また爽やかなアイス アンペリアルや優しい味わいのネクター アンペリアルとそれぞれの個性はどれも親しみやすく、幅広い味わいはあらゆるシーンでお楽しみいただけるシャンパンとして世界中の人々を魅了し続けています。

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