グループ統合に伴う組織再編および商号変更のお知らせ｜2026年6月1日、株式会社FULMARK始動

株式会社FULMARK

株式会社CCG HOLDINGSは、事業体制の一層の強化および経営資源の最適化を目的に、2026年6月1日をもってグループ会社6社を吸収合併し、社名を「株式会社FULMARK（フルマーク）」へ変更いたします。

新会社は、「すべての生活者に、彩りとワクワクを。」をパーパスに掲げます。従来の広告・販促業界において分断されがちだった「戦略」と「実行」、「デジタル」と「リアル」を高度に融合させ、「ロジカルな戦略とエモーショナルな体験で、価値ある消費を創造する。」というミッションの実現を目指します。





新生・FULMARKが目指す「エモーショナルプロモーション」

マーケティング手法のコモディティ化が進む昨今、機能や価格の訴求だけでは差別化が難しい時代となっています。最終的な購買の決定打がブランドへの「愛着」や「共感」へとシフトするなか、当社は生活者の“感情を動かす体験”を戦略的に設計し、ブランド好意度を最大化させる独自の《エモーショナルプロモーション》を展開いたします。





「心が動く」を科学する。独自ソリューションと実証データ

私たちの最大の強みは、プロモーションの現場で長年培ってきた「生活者との近距離な接点」です。リアルとデジタルの施策を「Emotional Engagement（心が動く）」「Emotional CV（好きだから買う）」という指標で捉え直し、データで検証・改善する「エモーショナルプロモーションPDCA」を推進します。

実際に、自社メディア『HugMug』の調査においては、アカウントに対して「とても親しみを感じる」と答えた層は、「親しみを感じない」層と比較して、掲載商品の購買率が約3倍以上にのぼることがデータとして実証されています。





今後はAIやデータ解析をさらに活用し、この「感情の動きと購買行動の相関」を緻密に分析してまいります。

代表メッセージ：心を満たすプロモーションで活気ある日本の未来を拓く

株式会社FULMARK 代表取締役 社長執行役員 目黒 拓

「情報の主役がSNSへと移り、効率的にターゲットへ到達できる時代だからこそ、確実なコンバージョンを生む「セールスプロモーション」への投資が重要視されています。





FULMARKでは、マーケティングファネルのあらゆる接点において生活者の心を捉える仕掛けを施し、ブランドへの深い共感を生み出します。この情緒的な繋がりこそが、価格競争に埋没しない独自のポジションを確立し、長期的なLTV（顧客生涯価値）を最大化させる礎になると確信しています。





私たちが生み出すプロモーションが、生活者にとって彩りとワクワクにあふれた体験となり、心満たされる日常の起点になると信じています。FULMARKはプロモーションの可能性を追求し、活気ある未来を切り拓いていきます」

組織再編および商号変更の概要

1. 実施日（効力発生日） 2026年6月1日

2. 商号変更 新商号：株式会社FULMARK （旧商号：株式会社CCG HOLDINGS）

3. 吸収合併の概要 株式会社CCG HOLDINGSを存続会社とし、以下のグループ会社6社を消滅会社とする吸収合併を行います。各社の事業および契約上の権利義務は、存続会社に包括的に承継されます。

【消滅会社】

・株式会社CCG C.REP

・株式会社CCG MANABI

・株式会社CCG ENTERTAINMENT

・株式会社CCG TO

・株式会社CCG SEE

・株式会社CCG STAGG

4．本社所在地（二本社制）

【東京本社】東京都千代田区九段南二丁目3番14号 日本生命靖国九段南ビル1階・4階

【大阪本社】大阪市中央区南本町一丁目8番14号 JRE堺筋本町ビル5階







本件に関するお問い合わせ先

株式会社FULMARK

コーポレートサイト： https://fulmark.jp/(https://fulmark.jp/)

Email：info@fulmark.jp