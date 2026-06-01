灯花 11周年感謝祭 ― 灯は、今年も咲き続ける ―

一杯に、感謝を込めて

株式会社グッドヌードルイノベーション

今から11年前、「一杯のラーメンでお客様に幸せになっていただきたい」という想いから、鯛塩そば灯花はその歩みを始めました。



小さな灯りとして産声を上げたその一杯は、多くのお客様との出会いに支えられながら歩みを重ね、本年、創業11周年を迎えることができました。日頃よりご愛顧くださる皆様に、心より感謝申し上げます。

その感謝の気持ちを込めて、このたび「灯花11周年感謝祭」を開催いたします。

2026年6月1日（月）～6月30日（火）の期間限定で、感謝を込めた3つの特典をご用意いたしました。ぜひこの機会に、灯花11周年感謝祭をお楽しみください。

【11周年感謝祭】開催のお知らせ

【特典１. 麺大盛り無料】

期間中、鯛塩らぁ麺をご注文のお客様を対象に、麺大盛りを無料でご提供いたします。

いつもの一杯を、少しだけ贅沢にお楽しみください。

※全員もれなくご利用いただける特典です。

【特典２. アプリアプリスクラッチ抽選】

11周年の感謝を込めて、灯花公式アプリ限定のスクラッチ抽選を実施いたします。

店頭のQRコードから公式アプリをダウンロードいただき、アプリ内のスクラッチにご参加いただけます。

抽選で、灯花の人気メニューがお得に楽しめる賞品をご用意しております。



賞品一 鯛塩らぁ麺1杯無料

賞品二 鯛塩らぁ麺1杯500円

賞品三 水餃子一皿無料

【特典３. 11周年感謝無料券プレゼント】

11周年の感謝を込めて、ご来店いただいたお客様に1,200円相当の「11周年感謝無料券」をプレゼントいたします。

無料券では、以下3つの特典をご用意しております。



・特製鯛塩らぁ麺 無料グレードアップ

・鯛茶漬けセット 無料

・水餃子（5個） 無料

感謝祭だけの特別なプレゼントを、ぜひお受け取りください。

【注意事項】

※感謝無料券は予定枚数に達し次第、配布を終了する場合がございます。

※無料券は次回ご来店時よりご利用いただけます。

※詳細はスタッフまでお尋ねください。

想いを一杯に、未来へ

皆様の笑顔や「美味しかった」の一言が、私たちにとって何よりの喜びであり、灯花の灯を絶やすことなく今日まで歩み続ける力となっております。

愛媛県宇和島産真鯛の旨味を最大限に引き出した一杯へのこだわりはもちろん、空間、おもてなし、そのすべてに真摯に向き合いながら、これからも更なる美味しさと感動を追求してまいります。

そして、日本全国、さらには世界中のお客様へ、鯛塩そば灯花ならではの感動を届けられるよう、これ

からも挑戦を続けてまいります。

今後とも鯛塩そば灯花をどうぞよろしくお願いいたします。