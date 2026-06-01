カビトルネードに続き、藤本美貴さんが「ヘドロトルネード」のブランドアンバサダーに就任！普段見えない裏側の汚れを手軽に“裏掃除”

株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ(本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935)が展開する、お風呂の追い焚き配管内部の汚れ・雑菌を剥がし落とす(※1)洗浄剤『ヘドロトルネード 風呂釜洗浄』のブランドアンバサダーに藤本美貴さんが就任します。

藤本美貴さんは、効果が目に見えて実感できる(※2)洗濯槽クリーナー「カビトルネード」のアンバサダーも務めており、本商品とあわせて普段見えない部分の掃除である“裏掃除”の重要性をテーマに発信していきます。

■特設サイト：https://tornado-labo.jp/kabitornado/cp25/

■【藤本美貴さんアンバサダー就任！】ヘドロトルネード新CM：https://youtu.be/c89C3wlnyFU

2025年3月に発売を開始した「ヘドロトルネード」。洗浄中、湯船の中にヘドロ汚れが噴き出る様子が「気持ちよすぎる」「クセになる」とSNSで話題となり、累計販売個数67万個(※3)を突破しました。カビトルネードに続き藤本美貴さんをアンバサダーに迎えることで、ヘドロトルネードの“プロも認める洗浄力・手軽さ・信頼感”や、見えない追い焚き配管掃除の重要性をより多くの方に伝えていきます。

カビトルネード・ヘドロトルネードは、普段表からは見えない裏側に潜む汚れの掃除＝「裏掃除」ができるアイテムです。洗濯機の裏側である“洗濯槽”には洗剤カスやカビ、お風呂の裏側である“追い焚き配管”には皮脂汚れ・水垢・石けんカス・ぬめりなどが溜まり、放置することで雑菌繁殖やニオイの原因になることも。本製品はそんな汚れを手軽にすっきり洗浄することができます。

また、カビトルネードには新たに塩素系クリーナーが登場し、従来の酸素系タイプとあわせて、ご使用状況に応じて選べるラインナップへと進化しました。これにより、洗濯槽の状態に合わせた“裏掃除”が可能となります。

日常の中で見過ごされがちな“見えない汚れ”に着目し、誰でも手軽に取り入れられ、家族みんなが安心して過ごせる新しい掃除習慣として“裏掃除”を提案してまいります。

【藤本美貴さんインタビュー】

Q.普段見えない部分の掃除はしますか？

A.見えない部分の掃除は正直少し面倒に感じる気持ちもわかりますが、やるときれいになるので絶対にやった方がいいと思います！

今便利なものがたくさん出ているので、頼れるものには頼りましょう！笑

Q.カビトルネードの酸素系・塩素系はそれぞれどんな方におすすめですか？

酸素系：つけ置き不要で2～3か月に1回使用推奨の定期掃除用。手軽さ重視の方や定期的なお掃除におすすめ。

塩素系：8時間程度つけ置き推奨で半年に1回使用推奨のリセット掃除用。しばらく洗濯槽掃除をしていない方や一度しっかり汚れを取りたい方におすすめです！

〈藤本美貴さんプロフィール〉

1985年2月26日生まれ、北海道滝川市出身。現在は3児の母として多方面で活動中。

自身のことについて赤裸々に語るYouTube チャンネル「ハロー!ミキティ」は登録者100万人を超え、多くの共感と支持を集めている。

YouTube チャンネル「ハロー!ミキティ」：https://www.youtube.com/@hello_mikitty

【ヘドロトルネード商品概要】

商品ページ： https://liberta-online.jp/shop/products/06003500

【風呂釜洗浄のプロ監修(※4)】業者レベルの洗浄効果を体験(※1)。

追い焚き口から“ヘドロ汚れ”が大噴出！

商品名：ヘドロトルネード 風呂釜洗浄

価格：2,970円(税込)

内容量：A剤150g、B剤200g

成分：A剤：スルファミン酸(94％)、クエン酸 B剤：過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀ゼオライト)

■ヘドロが風呂釜からあふれ出す(※1)

付属の洗浄カップを追いだき口に取り付け、その中に２種類の洗剤を入れ追い焚き運転するだけ。

風呂釜の汚れがドバドバあふれ出す(※1)。

■風呂釜洗浄のプロが監修！(※4)業者と同等の洗浄力(※1)

「一般社団法人抗菌防カビ清掃技術研究所」監修商品。風呂釜洗浄のプロの技術を元に開発！

■専用カップで洗浄効果アップ！

追い焚き口に洗浄カップを取り付け、その中に洗剤を入れることで高濃度で洗浄可能。

取り付けやすい吸盤タイプ。

■酸性＋アルカリ性2種類の洗剤で汚れを除去

皮脂汚れ・石鹸カス・サビ・水垢などのあらゆる汚れや雑菌を根こそぎ除去(※1)。

■除菌力99.9%！(※5)

第三者機関における除菌試験済み。

【カビトルネード Premium商品概要】

商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/06006996

プロ(※6)の技術を再現！一夜漬け洗浄で年代物カビも根こそぎ溶かす(※7)

塩素系洗濯槽クリーナー

商品名：カビトルネード Premium 塩素系洗濯槽クリーナー

価格：1,848円(税込)

成分：ジクロロイソシアヌル酸塩、アルカリ剤(ケイ酸ナトリウム)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)

内容量：400g(200g×2)

■プロ(※6)監修の塩素系クリーナー

洗濯槽洗浄の現場で使用する業務用洗剤の処方を採用。

プロ(※6)と同等レベルの洗浄力を再現(※7)。

■最高レベル(※8)の塩素濃度配合。

濃度最高レベル(※8)の塩素がカビの根幹まで根こそぎ分解・99.9%除菌(※5)。

■一夜漬け洗浄でリセット(※7)！

洗濯槽の内部の雑菌まで浸透させ蓄積した強固な汚れまで溶かし出します(※1)。

【トルネードシリーズラインナップ】

販路：全国のホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット、 総合スーパー、バラエティショップ、家電量販店、リベルタオンラインショップ、ECモール(※9)

〈発泡パワー〉と〈竜巻洗浄(※10)〉で、カビもニオイもごっそり洗浄！(※11)

おもしろいほど効果が見える(※2)洗濯槽クリーナー

商品名：カビトルネード Neo 縦型用/ドラム式用

価 格：880円(税込)

成 分：〈A剤〉過炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀ゼオライト) 〈B剤〉発泡促進剤

内容量：縦型用 A剤：200g B剤：16g / ドラム式 A剤：100g B剤：8g

商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/pages/kabitornado/

糸くずフィルターの頑固なカビ溜まりを、触れずに撃退！(※12)

商品名：カビトルネード 糸くずフィルタークリーナー

価格：1,320円(税込)

成分:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(１%)、ゲル化剤、安定化剤

内容量：150g

商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/06006998

【カビ掃除のプロ推奨(※4)】スプレーするだけ！約20分でリノベ級の白壁に(※7)

商品名：カビトルネード 室内壁用カビ取りスプレー

価格：1,980円(税込)

成分：次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(１％)、界面活性剤(アルキルベタイン)

内容量：300mL

商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/06006997

排水口にポイっとするだけ！排水管のヌメリ触れずに分解・除去(※13)

商品名：ヌメリトルネード 排水管洗浄タブレット

価格：1,078円(税込)

成分：トルネ菌(納豆菌同属)、賦形剤

内容量：50粒(1回5粒で10回分)

商品ページ： https://liberta-online.jp/shop/products/06003800

スプレーでかけ漬ける！「漬け置き洗剤」ギトギト油やコゲまでも、こすらず溶解(※14）

商品名：アブラトルネード 油・コゲ落とし剤

価格：1,320円(税込)

内容量：260ml

成分：水酸化ナトリウム(2.5%)、水酸化カリウム(2.5%)、界面活性剤(4% ジフェニルエーテルジスルホン酸モノアルキルエステルナトリウム)、増粘剤、キレート剤、リモネン

商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/06006201

※1 環境によって効果は異なります。すべての菌や汚れに効果があるわけではありません。 ※2 洗濯機の構造上、基本縦型のみ ※3 ヘドロトルネード累計出荷実績、2026年4月末時点 ※4 一般社団法人抗菌防カビ清掃技術研究所 ※5 第三者機関における除菌試験実施。すべての菌に効果があるわけではありません。 ※6 一般社団法人日本洗濯機クリーニング協会 ※7 環境によって効果は異なります。すべてのカビに効果があるわけではありません。 ※8 リベルタ史上最高塩素濃度 ※9 一部取り扱いのない店舗もございます。※10 洗濯槽を回すことによる。※11 すべての菌やにおいを除去するわけではありません。 ※12 スプレー時 ※13 ヌメリの原因となる菌すべてに効果があるわけではありません。 ※14 コゲつきや汚れの度合いにより効果は異なります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社リベルタ 日雑事業部 PR担当 横田・石村

TEL：03-5489-7667 FAX：03-5489-7686 Mail：press@liberta.net

お客様お問い合わせ先：0120-718-456（平日9：00～18：00）