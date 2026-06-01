株式会社SoLabo、株式会社Fanと「ふらっと」スポンサー契約を締結

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo (本社:東京都渋谷区、代表取締役:田原 広一)は、株式会社Fan (本社: 富山県富山市、代表取締役:尾口 紘一 )と、会計士・税理士を中心とした会計人材コミュニティ「ふらっと」に関するスポンサー契約を締結いたしました。

会計人材コミュニティ「ふらっと」とは

現在、会計士・税理士業界では、業界全体の高齢化に加え、実務ノウハウや最新情報を気軽に共有できる場、同業者同士が横につながる機会の不足といった課題があります。

また、デジタル化やAIの進展により、会計業務を取り巻く環境は大きく変化しています。だからこそ、単なる知識や作業だけではなく実務経験に基づく提案力や、人と人とのつながりを通じた情報共有の重要性がこれまで以上に高まっています。

「ふらっと」は、こうした背景を踏まえ、株式会社SoLaboが提供する、会計士・税理士を中心とした会計人材向けコミュニティです。

コミュニティ内では、交流会や情報交換、実務ノウハウの共有などを通じて、会計人材同士が気軽につながり、学び合える場づくりを行っています。

主な活動内容

- 会計士・税理士を中心とした会計人材のオフライン交流会- Google Chatを活用したオンラインでの日常的な交流- 実務ノウハウや経験の共有・ツール活用方法の共有- 課題に合わせた会社をSoLaboが紹介する、ビジネスマッチング

公式HP: https://zeirisee.so-labo.co.jp/U39/

■株式会社Fanとの取り組み

今回のスポンサー契約により、株式会社Fanは、「ふらっと」を通じて会計人材との交流をさらに深めてまいります。株式会社Fanは、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）事業を中心に、資産運用や金融コンサルティング領域で幅広い支援を行っており、全国の金融機関や専門家とのネットワークを構築しています。近年、会計事務所には税務・会計領域だけでなく、経営者個人の資産形成や事業承継、ライフプラン設計など、より総合的な支援が求められるケースが増えています。

「ふらっと」を通じて、株式会社Fanが持つ金融・資産運用分野の知見と、SoLaboが持つ中小企業支援・会計業界ネットワークを掛け合わせることで会計人材およびその先の中小企業経営者に対し、より多角的なサポート体制の構築を目指してまいります。また、コミュニティ内での交流や情報共有を通じて、会計人材と金融専門家との新たな連携機会を創出し、業界全体の価値向上につなげてまいります。

本提携により期待される効果

■株式会社Fan 代表取締役 尾口 紘一 コメント

- 資産運用・事業承継・金融領域に関する情報共有機会の創出- SoLaboとFanによる個別協業・ビジネスマッチングの推進- 会計事務所および中小企業向け支援メニューの拡充- 会計業界・金融業界双方の連携強化による新たな価値創出SoLaboとFanは、会計人材支援および中小企業支援において高い親和性を持つパートナーとして、今後も業界発展に寄与する取り組みを推進してまいります。

『ふらっと』は、会計人材同士が気軽につながり、実務的な情報交換ができる非常に価値あるコミュニティだと感じています。

会計事務所は、経営者にとって最も身近な相談相手のひとつです。近年では、税務・会計だけでなく、資産形成や事業承継など、お金に関する総合的な相談ニーズも高まっています。

弊社としても、これまで培ってきた金融・資産運用分野の知見を活かし、参加される皆さまに有益な情報や機会をご提供できればと考えております。

また、SoLabo様とは、中小企業支援という領域において高い親和性を感じております。今後はコミュニティ内での交流だけでなく、新たな協業やサービス展開にもつなげていければと思っております。

■株式会社SoLabo 代表取締役 田原 広一 コメント

このたび、株式会社Fan様に『ふらっと』へご参画いただけることを大変嬉しく思っております。

Fan様は、IFA事業を中心に、多くの個人・法人に対して金融支援を行ってこられた企業であり、経営者支援という観点でも非常に高い専門性をお持ちです。

会計事務所においても、顧問先から資産運用や事業承継に関する相談を受ける機会は年々増えており、Fan様との連携によって、より幅広い支援が可能になると考えております。

今後も『ふらっと』を通じて、会計人材にとって価値あるつながりや学びの機会を提供し、業界全体の発展につながるコミュニティづくりを推進してまいります。

■ 各社概要

株式会社Fan について

2008年設立。富山県富山市に本社を構え、全国17拠点に資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を展開しています。2026年2月時点で、仲介する口座数は延べ6万口座、仲介する預かり資産は5,000億円を超え、延べ8万人以上が弊社のセミナーに参加しています。

弊社では運用方針として、お客様の人生のゴールを定め、そのためのプランを提示し、長期的、継続的にサポートする「ゴールベースの資産運用」の方針を掲げています。

社名 ：株式会社Fan

所在地 ：富山県富山市二口町5-8-13

設立 ：平成20年12月

代表取締役：尾口 紘一

事業内容 ：銀行代理業者 北陸財務局長（銀代）第72号

金融商品仲介業者 北陸財務局長（金仲）第35号

宅地建物取引業者 富山県知事（1）第3189号

生命保険代理店／資産運用コンサルティングサービス

WEBインテグレーション／企業型確定拠出年金コンサルティング

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp