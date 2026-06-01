ポールトゥウィン、キャッシュレス決済事業者向け不正対策BPOサービスを開始

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルの課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、キャッシュレス決済事業者向けに、加盟店審査、不正利用対策、eKYC、内部不正対策などを一気通貫で支援する「キャッシュレス決済BPO」サービスの提供を開始しました。

国内のキャッシュレス決済比率は2024年に42.8％、決済額は141.0兆円に達し、政府目標であるキャッシュレス決済比率4割を達成するなど、市場は拡大を続けています。一方で、フィッシング詐欺や不正取引、なりすましなどの手口は高度化・多様化しており、決済事業者には、利用者保護と事業成長を両立するための継続的な不正対策体制の構築が求められています。

ポールトゥウィンは、キャッシュレス決済市場において8年以上の長期にわたり、不正対策や監視運用、カスタマーサポート業務を支援してきました。本サービスでは、これまで培った豊富な運用知見とBPO体制を活かし、決済事業者の安定した決済サービス運営を支援します。

また、ゲーム・IT領域で培った24時間365日の監視運用ノウハウやAIによる検知と有人判断を組み合わせた運用体制により、AIだけでは判断が難しいケースにも柔軟に対応します。単なる業務代行にとどまらず、現場運用で得られた知見をもとに、監視観点や業務フローの継続的な改善提案まで一気通貫で支援します。

「キャッシュレス決済BPO」サービスの特長

1．キャッシュレス決済領域で8年以上の運用実績

キャッシュレス決済市場において8年以上の長期にわたり蓄積してきた不正対策・監視運用の知見を活かし、決済事業者ごとの課題や運用体制に応じた支援を行います。

2．有人対応による柔軟な不正対策運用

AIやルールベース検知だけでは対応が難しいケースにも、専門スタッフによる有人判断を組み合わせることで、精度の高い運用を実現します。

3．運用改善まで含めた一気通貫支援

監視・審査業務の代行に加え、現場で得られた知見をもとに、監視観点や業務フロー改善など、継続的な運用最適化を支援します。

■本サービスの効果

■サービス一覧

■本サービスの実績

■今後の展開

ポールトゥウィンは、市場トレンドや最新の不正手口を分析し、フィッシング、なりすまし、不正取引、アカウント不正利用など、変化し続けるリスクに迅速に対応します。また、現場運用で得られた知見をもとに、監視観点や業務フローの継続的な改善提案を行い、決済事業者の運用負荷軽減と安全性向上を支援します。

今後は、AI活用による不正検知の高度化や、決済事業者ごとの課題に応じた柔軟な運用体制の構築を進め、不正対策の高度化と業務効率化を両立するパートナーとして、安心して利用できるキャッシュレス社会の実現に貢献してまいります。

■サービスに関するお問い合わせ

ご質問やご相談は、以下フォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://www.service.ptw.inc/contact/

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

報道関係の方からのお問い合わせ先

ポールトゥウィン株式会社

広報担当 MAIL：pr@ptw.inc