MSI、COMPUTEX 2026にてNVIDIA RTX Spark搭載初のノートPCを発表

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIは、COMPUTEX 2026において、NVIDIAとの協業により開発された同社初のRTX Spark搭載ノートPC「Prestige N16 Flip AI+」を発表しました。

Prestige N16 Flip AI+は、プレミアム薄型軽量PCの新世代を体現するモデルであり、NVIDIAのフルスタックAIプラットフォームとRTXテクノロジー群を統合。優れた電力効率を発揮しつつ、柔軟な2-in-1デザインで高い汎用性を実現しています。

主な製品特徴

●NVIDIA RTX Sparkを搭載したMSI初のノートPCとなり、NVIDIAのフルスタックAIプラットフォームおよびRTXテクノロジー群を統合し、優れた電力効率を備えたプレミアム2-in-1デザインを実現します。

●クリエイター、開発者、ゲーマー向けに設計し、高性能グラフィックス、AIによる生産性向上、そして加速されたクリエイティブワークロードに対応します。

●16インチUHD+ Tandem OLEDディスプレイを搭載。さらに、99.9Whバッテリー、MSI NANO PEN、MSI Action Touchpadを備え、柔軟なフリップ構造によりモバイル環境での生産性とエンターテインメント体験を両立。

次世代のWindows PC体験

Prestige N16 Flip AI+は、NVIDIA RTX Sparkを搭載し、パーソナルコンピューティングを再定義する新たなプラットフォームです。高度なコンテンツ制作、AI開発、高性能ゲーミングを融合し、次世代のWindows PC体験のためにゼロから設計されています。

クリエイター、AI開発者、そしてゲーマーのために設計されたRTX Sparkは、NVIDIAのフルスタックプラットフォームおよびRTXテクノロジー群を、スリムなノートPCに搭載。長時間駆動バッテリーとともに、持ち運びやすさと高性能を両立し、新たなPC体験を提供します。

没入感を極める Tandem OLED ビジュアル体験

Prestige N16 Flip AI+は、16インチUHD+ Tandem OLEDディスプレイを搭載。2層の発光構造を重ねるデュアルレイヤー設計により光出力を効率的に共有し、1000ニットを超えるピーク輝度を実現するとともに、表示寿命と電力効率を向上させています。

深いコントラストとシネマクオリティの色再現により、鮮やかでリアルな映像体験を提供。DCI-P3色域を100％カバーし、プロフェッショナルなクリエイティブワークにも最適です。また、可変リフレッシュレート（VRR）に対応し、ゲームや動画視聴、映像編集などあらゆるシーンで滑らかな表示を実現します。

さらに、ディスプレイはCalman認証を取得し、Delta E <1の高精度を達成。極めて正確な色再現により、クリエイターやプロフェッショナルの要求に応えます。タッチ操作およびペン入力にも対応し、イラスト制作、メモ、プレゼンテーションなど、幅広い用途で柔軟かつ直感的な操作を可能にします。

柔軟な2-in-1による生産性の向上

日常のあらゆるシーンに対応するために設計された2-in-1フリップ構造により、ノートPC、タブレット、テント、プレゼンテーションモードへとスムーズに切り替えが可能。多様なワークフローや使用環境に柔軟に適応します。

本製品は、自然で精密な入力を実現する軽量スタイラス「MSI Nano Pen」に対応。メモ、スケッチ、プレゼンテーション、クリエイティブ作業に幅広く活用でき、本体下部に収納可能な設計により持ち運びも快適です。

さらに、カスタマイズ可能なジェスチャー操作に対応したMSI Action Touchpadを搭載し、直感的な操作と作業効率の向上を実現します。加えて、クアッドスピーカーシステムにより、作業用途からエンターテインメントまで、臨場感あふれる豊かなサウンド体験を提供します。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

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