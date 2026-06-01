【AmazonスマイルSALE最終日】防災用品の備蓄は間に合っていますか？Greeshow人気防災シリーズ 携帯浄水器・防災ラジオが6月2日23:59まで特価販売

メリショー・ジャパン 株式会社

近年、地震・豪雨・台風などの自然災害が頻発しており、「家庭での防災備蓄」の重要性が改めて注目されています。

防災ブランドGreeshow（グリーショウ）は、Amazonにて開催中の「AmazonスマイルSALE」に参加しており、2026年6月2日（火）23:59をもってセール終了となります。

防災用品の購入を検討されている方にとって、今回が非常にお得に備蓄を始められる最後の機会となります。

さらに、一部対象商品では10％ポイント還元キャンペーンも実施中。災害時に必要な「水」「情報」「衛生」を支える防災アイテムを、通常よりお得にご購入いただけます。

注目商品１. 電動浄水器 GS-2811

通常価格：18,480円（税込）

セール特価：14,228円（税込）+1,423ポイント還元（6月2日のみ）

商品リンク：https://amzn.to/3YIxvdx

GS-2811は、0.01ミクロンの超高品質中空糸膜、PPコットン、KDF、高品質活性炭などを組み合わせた「5段階浄水システム」を採用。

川の水・雨水・濁った水などを、わずか数分で安全な飲料水へ浄化可能。細菌・微生物・赤サビなどを99.9999％除去し、災害時でも安心して飲める水を確保します。

さらに、USB-C充電に加え、ソーラー蓄電・手回し充電にも対応。

停電時でも使用できる「持ち運べる浄水場」として、防災士からも推奨されています。

注目商品２. 電動浄水器 GS-2801

通常価格：9980円（税込）

セール特価：7221円（税込）

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0B27RM1N7

厚生労働省基準に基づく水質検査をクリアし、防災安全協会の認定を取得した電動式携帯浄水器です。

・5段階浄水システム搭載

・細菌や不純物を99.9999％除去

・ワンボタンで500mlの浄水を約60秒で生成

・2800mAhバッテリー内蔵

・LEDライト搭載

・キャンプ・登山・防災備蓄に最適

災害時に最も重要な「飲料水確保」をサポートする、防災士からも注目されているモデルです。

注目商品３. 携帯浄水器 GS-288

通常価格：3980円（税込）

セール特価：2829円（税込）

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4V25RT9

電源不要で使える手動式携帯浄水器。

河川水や雨水などをろ過し、安全な飲料水へ変換できます。

コンパクトで軽量なため、防災リュックへの常備や登山・キャンプ用途にも人気です。

「停電時でも確実に水を確保したい」という方におすすめのロングセラーモデルです。

注目商品４. 防災ラジオ GS-2901

通常価格：6280円（税込）

セール特価：4582円（税込）

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCJS4M5N

災害時に欠かせない情報収集をサポート。

・ワイドFM／AM／SW（短波）対応

・高感度デジタルチューニング

・5way照明＆SOSサイレン機能

・3way充電対応

・モバイルバッテリー機能搭載

停電や通信障害が発生した場合でも、ラジオによる情報収集手段を確保できます。

注目商品５. 防災用簡易トイレ GS-2760P

通常価格：3880円（税込）

セール特価：2322円（税込）

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPQNK1MY

断水時の衛生環境を守るために欠かせない防災用品。

・1回あたり10gの高吸収凝固剤

・60回セット

・防臭袋付き

・15年以上長期保存可能

・災害備蓄や車中泊にも対応

災害発生後、多くの避難所で課題となるトイレ問題への備えとして高い支持を得ています。

防災対策は「いつか」ではなく「今日」

災害は予告なく発生します。

しかし、防災用品の準備は今日から始めることができます。

AmazonスマイルSALE終了まで残りわずか。

Greeshowはこれからも「水・情報・衛生」の3つの備えを通じて、皆さまの安心な暮らしをサポートしてまいります。

■ AmazonスマイルSALE終了日時

2026年6月2日（火）23:59まで

■ Greeshow Amazon公式ストア

https://www.amazon.co.jp/greeshow

■ 主な対象商品

・電動浄水器

・携帯浄水器

・防災ラジオ

・防災用簡易トイレ