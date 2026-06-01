国内導入施設数No.1のサイトコントローラー「ねっぱん！サイトコントローラー＋＋」が「分析ダッシュボード」に新機能を追加～エリア比較と決済構造の可視化で、最適な販売戦略を支援～

楽天トラベルサービス株式会社

楽天トラベルサービス株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：高野芳行、以下「楽天トラベルサービス」）が提供する国内導入施設数No.1[*1]のサイトコントローラー「ねっぱん！サイトコントローラー＋＋」（https://www.neppan.com/）は、2026年6月1日(月)より、「分析ダッシュボード」に2つの新機能を追加いたします。

[*1]デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社 調べ

『ホテル・宿泊DXソリューション市場の実態と展望 2024年度版』https://mic-r.co.jp/mr/03250/

■分析ダッシュボードとは

「分析ダッシュボード」は、宿泊施設の売上・稼働状況・予約動向を1画面で可視化し、次の一手を導き出すための新機能です。主要な数値に加え、都道府県別やチャネル別のデータまで、必要な情報をすべて集約。複数の画面を行き来することなく、知りたい情報をひと目で確認できます。

日々の数値管理から経営戦略の検討まで、データに基づく迅速な意思決定を強力にサポートします。これまで分析に十分な時間を割けなかった施設でも、手軽にデータを分析・活用できる環境を実現しました。現場の改善から戦略立案まで、データを“見る”だけでなく“活用する”ことで、意思決定のスピード向上に貢献します。

■追加新機能について

1.都道府県別統計情報ランキングタイルの追加

全国47都道府県における売上・稼働率・RevPAR（客室1室あたりの収益）などの主要指標を、前年比と合わせてランキング形式で表示します。自施設が属する地域の市場動向やトレンドをいち早く把握することで、需要の変動に応じた柔軟な販売戦略やより精度の高い経営判断にお役立ていただけます。

2.チャネル別売上構成タイルへの「決済方法」内訳の追加

チャネル別売上構成タイルに、宿泊者の支払いタイミング（事前決済・現地決済・企業売掛）別の内訳行を追加しました。どのチャネルで、どのような決済手段が選択されているかを可視化することで、キャッシュフローの最適化や、決済手段別の傾向分析、ターゲット層に合わせたプラン設計を強力にサポートします。

今回のアップデートでは、宿泊施設様の「地域別の市場動向を把握したい」「売上構成を決済タイミング別に可視化したい」というご要望にお応えし上記2つの新機能を追加いたしました。

楽天トラベルサービスでは、宿泊施設様の声に耳を傾け、「ねっぱん！」の機能強化を通じて、宿泊施設の皆様の業務効率化と収益向上を強力に支援してまいります。今後も、宿泊業界の課題解決と業務効率化に貢献すべく、宿泊施設様のニーズに応じた革新的なサービスを提供してまいります。

■ねっぱん！サイトコントローラー＋＋について

「ねっぱん！サイトコントローラー＋＋」(https://www.neppan.com/）は、複数の宿泊予約サイトの在庫・料金・予約情報を一括管理できる業界トップシェアのクラウド型サイトコントローラーです。

宿泊施設が各サイトの管理画面を開いて部屋と料金の登録にかけている労力を少しでも軽減することで、より魅力的なプラン作成など集客のために割く時間を増やすことが可能となります。また、宿泊日の前後にお客様にメールを自動配信できるサンクスメール機能を活用することで、ノーショーやキャンセル率の低減、アップセル、リピーターの囲い込みなど宿泊施設の収益向上をサポートいたします。

■楽天トラベルサービス株式会社の概要

会社名：楽天トラベルサービス株式会社（https://wtsinc.co.jp）

代表者：代表取締役社長 高野芳行

所在地：東京都世田谷区玉川二丁目21番1号二子玉川ライズ・オフィス 8F

設立 ：1988月11月10日

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：楽天トラベルサービス株式会社「ねっぱん！サイトコントローラー＋＋担当」までお願いいたします。

電話 ：050-5805-1088

メール：info@neppan.com