Blackview、大画面AIタブレット「MEGA 5」を発売。12.2インチ2.4K/120Hzディスプレイ搭載、キーボード・マウス・スタイラスも標準付属で約216.99ドルから

Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.Blackview MEGA 5のキービジュアル

Blackviewは、12.2インチの大画面AIタブレット『Blackview MEGA 5』を発売します。

本製品は、2.4K解像度・120Hzリフレッシュレート対応の大型ディスプレイを備えたAndroidタブレットです。動画視聴やWebブラウジングを快適に楽しめるだけでなく、PC Mode 3.0や最大48GB RAM、キーボード・マウス・スタイラスの標準付属により、文書作成やマルチタスク用途にも使いやすい1台となっています。

また、DokeOS_P 5.0（Android 16ベース）を搭載し、Doke AI 2.0による文章生成、要約、リアルタイム翻訳、音声アシスタントなどのAI機能にも対応。タブレットとしての手軽さと、ノートPCのような作業性を両立したモデルです。

Blackview MEGA 5

■ 発売日：2026年6月1日

■ AliExpress製品ページ：https://s.click.aliexpress.com/e/_c4tdDElZ

■ 販売時価格：216.99ドルから

■ クーポン割引：20ドルOFF

■ 合計割引率：通常価格から64%OFF

■ 早期購入特典：数量限定で「AirBuds 100」を無料プレゼント

『Blackview MEGA 5』は、2026年6月1日よりAliExpressにて発売予定。発売時価格は、20ドルクーポン適用込みで216.99ドルからとなっています。

また、Blackviewは同時に『BV200 AI Smart Glasses』も発表しています。

BV200 AI Smart Glassesのキービジュアル

こちらは、1200P動画撮影、オープンイヤーオーディオ、AI音声アシスタント、リアルタイム翻訳などに対応したスマートグラスで、発売時価格は10ドルクーポン適用込みで46.99ドルから。通勤や旅行、屋外での撮影、日常的な音声アシスタント用途などに活用できるウェアラブルデバイスとなっています。

Blackview MEGA 5の特徴

Blackview MEGA 5のスペック説明

『Blackview MEGA 5』は、12.2インチの大画面ディスプレイを搭載したタブレットです。スマートフォンでは画面が小さく、ノートPCでは持ち運びが少し重いと感じる場面でも、手軽に動画視聴や作業をこなせるバランスの良いモデルとなっています。

ディスプレイは2.4K解像度・120Hzリフレッシュレートに対応しているため、Webページのスクロールやアプリの切り替えもなめらか。TUV SUDの低ブルーライト認証や複数のアイケアモードも備えており、長時間の動画視聴や作業でも目への負担を抑えやすい設計です。

Blackview MEGA 5のディスプレイ仕様

CPu(SoC)には「UNISOC T7300 プロセッサ」を搭載。AnTuTuベンチマークスコアは651,582点とされており、一般的なG99搭載タブレットと比べても高いパフォーマンスが期待できます。最大48GB RAM、256GB UFS 3.1ストレージに対応し、アプリの起動や複数アプリの切り替えもスムーズに行えます。ストレージは最大2TBまで拡張できるため、動画や資料、電子書籍などをたっぷり保存したい人にも向いています。

Blackview MEGA 5のSoC・RAM・ROM仕様

また、本製品の大きな魅力が、PC Mode 3.0に対応している点です。タブレット画面をデスクトップ風のインターフェースに切り替えられ、最大8つのアクティブウィンドウを使ったマルチタスクが可能。Split Screen 2.0やWPS Officeも活用できるため、資料を見ながら文章を作成したり、ブラウザとチャットアプリを並べて使ったりと、軽いPC作業にも対応できます。

さらに、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、Stylus 2.0が標準で付属する点も嬉しいポイント。別途アクセサリーを買い足さなくても、タイピング、画面操作、手書きメモまでひと通りこなせるため、購入後すぐに作業用タブレットとして使い始められます。

Blackview MEGA 5のパッケージ内容

OSにはAndroid 16ベースのDokeOS_P 5.0を採用し、Doke AI 2.0も搭載。文章生成や要約、リアルタイム翻訳、音声によるタスク実行などに対応しており、調べものや学習、仕事のサポートにも役立ちます。DeepSeek、OpenAI、GeminiなどのAIモデルとの連携により、日常的な作業をより効率化できます。

本体は厚さ7.6mmのスリム設計ながら、10,000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最大約9時間の動画再生に対応し、55W急速充電にも対応しているため、外出先や長時間の使用でも扱いやすい仕様です。カラーはSpace GreyとIce Blueの2色が用意されています。

Blackview MEGA 5の筐体仕様

通信面では、デュアル4G SIMとWi-Fi 6に対応。自宅やオフィスではWi-Fi、外出先ではモバイル通信といった使い分けができ、学習、仕事、エンタメまで幅広いシーンで活躍します。

2026年6月1日より早期価格で発売、数量限定でAirBuds 100がプレゼント

Blackview MEGA 5

『Blackview MEGA 5』は、2026年6月1日よりAliExpress内のBlackview公式ストアにて発売予定。発売時価格は、20ドルクーポン適用込みで216.99ドルから。通常価格から64%OFFとなるセール価格で購入できます。

早期購入者には、数量限定でAirBuds 100が無料でプレゼントされる特典も用意されています。大画面タブレットを仕事やエンタメに幅広く使いたい方、付属品込みですぐに作業環境を整えたい方は、セール期間中の価格や特典をチェックしてみてはいかがでしょうか。

■ 発売日：2026年6月1日

■ AliExpress製品ページ：https://s.click.aliexpress.com/e/_c4tdDElZ

■ 販売時価格：216.99ドルから

■ クーポン割引：20ドルOFF

■ 合計割引率：通常価格から64%OFF

■ 早期購入特典：数量限定で「AirBuds 100」を無料プレゼント

Blackview MEGA 5の詳細スペック・仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96478/table/101_1_ef0d6e00730df519e8a9104fe2a24e64.jpg?v=202606020251 ]

Blackview Amazon製品ページ

https://amzn.to/3WsZ2PW

Blackview公式サイト

https://www.blackview.hk

X公式アカウント

https://x.com/BlackviewJapan

Youtube公式チャンネル

https://www.youtube.com/@BlackviewHk