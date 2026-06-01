Dreame Technology Japan株式会社

高速デジタルモーターと先進的なAI技術を活用したスマート家電メーカー、Dreame Technology Japan 株式会社（本社：東京都港区）は、6月1日、Dreame（ドリーミー）の日本市場向けフラッグシップヘアケアドライヤー「Dreame Miracle Pro Silk」をはじめ、毎日の美髪ケアを進化させる新製品ラインナップを発売しました。本日より、Dreame公式サイトにて販売します。

「滑らかさを、芸術に。」Dreame、美髪ケアを進化させるフラッグシップヘアケアドライヤー「Dreame Miracle Pro Silk」を6月1日より新発売

Dreameは、ヘアケアカテゴリーにおいて「滑らかさを、芸術に。」をテーマに掲げ、日々のドライ時間を、ただ髪を乾かすだけでなく、美髪を育むケア時間へと進化させることを目指しています。

今回発売するのは、髪と頭皮を同時にケアしながら速乾性能と美しい仕上がりを両立する「Dreame Miracle Pro Silk」、自宅でサロン級のスタイリングを叶える8-in-1ヘアドライ＆スタイリングツールキット「Dreame AirStyle Pro Hi」、熱プレートに頼らずエアフローで髪を整える次世代エアストレートアイロン「Dreame Aero Straight Pro」の3製品です。

■美髪ケアを進化させるフラッグシップヘアドライヤー「Dreame Miracle Pro Silk」

「Dreame Miracle Pro Silk（ドリーミー ミラクル プロ シルク）」は、速乾性能に加え、髪と頭皮のケア、カラーケア、ダメージケアまでを1台でサポートするヘアケアドライヤーです。

髪をすばやく乾かすだけでなく、エッセンス成分を気流に乗せて髪に届ける「エッセンス・インフュージョン」や、1064nm／633nmのデュアル波長レッドライトケアを搭載。毎日のドライ時間を、髪と頭皮を整えるケア時間へと進化させます。

主な特徴

１．髪と頭皮を同時にケア

Dreame Miracle Pro Silk

エッセンス・インフュージョン、デュアル波長レッドライトケア、プラチナ・マイナスイオンにより、髪と頭皮を包括的にケア

２．インテリジェント速乾

毎分110,000回転の高速モーターと最大風速70m/sの気流により、効率的なドライを実現

３．距離に適応するスマート熱制御

ToFセンサーが距離を検知し、温度をリアルタイムで自動調整。髪との距離が近づくと温度を下げることで、頭皮への過度な熱負担を抑えます。さらに、毎秒1,000回の温度モニタリングにより、熱ダメージを軽減しながら快適なヘアドライを実現します。

４．カラーケア

13種のアミノ酸を含むカラーケア処方により、カラーやパーマ後の髪をケア

５．なめらかな仕上がり

6億個のプラチナ・マイナスイオンにより、静電気を抑え、まとまりのある髪へ

６．多彩なモード

スマート、エッセンス、速乾、冷風、スカルプケア、リペア、カラープロテクトの7モードを搭載

７．プレミアム設計

LEDディスプレイ、ワンタッチ操作、一時停止機能、レザーコーティングハンドル、マグネット式二層フィルターを採用

■ 「Dreame Miracle Pro Silk」製品概要

■自宅でサロン級のスタイリングを叶える「Dreame AirStyle Pro Hi」

Dreame AirStyle Pro Hi

「Dreame AirStyle Pro Hi（ドリーミー エアスタイルプロハイ）」は、ドライ、ストレート、カール、ボリューム、スムージングまで1台で対応する8-in-1ヘアドライ＆スタイリングツールキットです。

毎分130,000回転の高速ブラシレスモーターと最大55m³/hの風量、毎秒1,000回のNTC温度モニタリングにより、効率的なドライと熱ダメージを抑えたスタイリングをサポート。8種類のプロ仕様アタッチメントとAIアプリ連携により、髪質や好みに合わせたパーソナライズドなヘアスタイリング体験を自宅で実現します。

主な特徴

Dreame AirStyle Pro Hi１．8-in-1スタイリング

8種類のプロ仕様アタッチメントにより、ドライ、ストレート、カール、ボリューム、スムージングなど多彩なスタイルに対応

２．高速ジェットエアフロー

毎分130,000回転の高速モーターにより、パワフルな風を生み出し、効率的なドライとスタイリングを実現

３．熱ダメージを抑える温度制御

毎秒1,000回のNTC温度モニタリングで温度を安定制御し、キューティクルを保護しながらスタイリング

４．自動カールモード

温度やタイミングなどを自動で設定し、ワンタップで美しいカールをサポート

５．瞬時冷風

ワンタッチで冷風に切り替え、スタイルを固定。カールの持続力を高める

６．快適な操作性

37°の傾斜コード設計、デュアル吸気フィルター、ソフトなレザー調仕上げにより、使いやすさを追求

■ 「Dreame AirStyle Pro Hi」製品概要

■熱プレートに頼らず、エアフローで髪を整える「Dreame Aero Straight Pro」

Dreame Aero Straight Pro

「Dreame Aero Straight Pro（ドリーミー エアロストレートプロ）」は、加熱プレートに頼らず、エアフローで髪をストレートに導く次世代エアストレートアイロンです。

温風でスタイルを形成し、冷風で仕上がりを固定するデュアルエアフロー技術を搭載。AI温度制御により、髪質や水分状態に応じたスタイリングをサポートします。

主な特徴

Dreame Aero Straight Pro１．熱プレート不要のエアストレート

温度管理されたエアフローにより、髪への過度な熱負担を抑えながらストレートスタイリングを実現

２．AI温度制御

髪質や水分状態に応じて温度と風速を最適化

３．トリプルケア

マイナスイオン、ケラチンコーティング、アルガンオイルにより、なめらかな仕上がりをサポート

■「Dreame Aero Straight Pro」製品概要

■販売情報

■販売情報

■製品名：Dreame Miracle Pro Silk

■発売日：2026年６月１日

■メーカー希望小売価格：39,800円（税込）

〈販売チャンネル〉

Dreame公式サイト：

https://www.dreametech.jp/products/miracle-pro-silk-hair-care

■製品名：Dreame AirStyle Pro Hi

■発売日：2026年６月１日

■メーカー希望小売価格：49,800円（税込）

〈販売チャンネル〉

Dreame公式サイト：

https://www.dreametech.jp/products/product-airstyle-pro-hi

■製品名：Dreame Aero Straight Pro

■発売日：2026年６月１日

■メーカー希望小売価格：39,800円（税込）

〈販売チャンネル〉

Dreame公式サイト

https://www.dreametech.jp/products/aerostraight-pro-purple (https://www.dreametech.jp/products/aerostraight-pro-purple)

※各種性能データは、Dreame自社ラボまたは第三者機関による試験結果に基づきます。実際の性能や仕上がりは、使用環境、髪質、髪の長さ、使用方法等により異なる場合があります。画像はイメージです。製品の仕様、デザイン、同梱物、販売状況は予告なく変更となる場合があります。

■企業 Dreame Technologyについて

夢を駆動する。次世代のテクノロジー Dreame。

ヨーロッパから世界へ広がるグローバルブランド、Dreame。2017年の創業以来、私たちは単なるスマート家電メーカーではなく、「テクノロジーによって人間の時間の価値を再定義する存在」として進化を続けてきました。

現代社会において、テクノロジーはあらゆる分野で進化を遂げてきました。しかし一方で、「家事」という領域だけは、長い間その本質が大きく変わることはありませんでした。日々繰り返される掃除・洗浄・整理整頓といった作業は、人の時間とエネルギーを静かに消費し続けています。Dreameはこの"当たり前"に疑問を持つところから始まりました。

「本来、人が使うべき時間は、本当に家事に費やされるべきなのでしょうか？」

私たちの答えは明確です。テクノロジーは、人の時間を解放するために存在するべきです。

そして今、Dreameはその先へ進みます。単なる時間短縮ではなく、その質までも高めること。

すべてのプロダクトを通じて、面倒な時間を最小限に抑え、人が本当に大切にしたい時間を取り戻します。『時短を、芸術に。』効率化の先にある、美しい体験へ。

■公式サイト・公式ストア・SNS

公式日本語サイト：https://www.dreametech.jp/

公式LINE：https://lin.ee/dHVByPZ

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dreamejapan

公式Instagram：https://www.instagram.com/dreametech_japan/

Amazon公式ストア：https://amzn.to/4fMv9l6

Dreame楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/

【Dreameアフターサービス】

●窓口：Dreameサポートセンター

●電話番号：050-5050-8170（フリーダイヤル）

●受付時間：9:00～18:00(年中無休)

●メール：support.jp@dreame.tech ※お問い合わせ内容は順次対応いたします。返信にお時間をいただく場合がございます。