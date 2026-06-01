MSI、創業40周年を記念し、 COMPUTEX 2026で新たな製品ラインナップと AIエージェントアプリケーションを発表

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

高性能コンピューティングとAI PCの世界的リーダーであるMSIは、COMPUTEX 2026で次世代技術ロードマップを発表しました。40周年を迎え、MSIはソフトウェアとハードウェアの統合を深め、40年にわたるエンジニアリングの専門知識を活かしてポートフォリオ全体をアップグレードしました。グローバルなコンピューティングがユーザーにより距離の近いエッジコンピューティングへと移行する中、MSIは画期的な携帯機、フラッグシップノートパソコン、先進的なグラフィックスサーマルソリューション、DIY PCを一歩先へ進める画期的なコンポーネント、エンタープライズフラッシュストレージ、次世代ネットワークソリューションを披露し、クライアント、クラウド、インテリジェントエッジ環境を横断したフルスタック統合を実現しました。

MSIマーケティング統括責任者のSam Chernは、次のように述べています。

「40年にわたるエンジニアリングの熟練に支えられたMSIは常に、極限のパワーを直感的で堅牢なユーザー体験へと変革することに専念してきました」とMSIのマーケティング副社長サム・チェンは述べています。「インテリジェントエッジが高まる中、私たちは個人デバイスからエンタープライズインフラへとリーチを拡大し、ローカライズされたAIおよびAIエージェントの展開を加速させています。」

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic: MSI’s 40th Anniversary Masterpiece

MSIの40周年を記念して作られたこの限定モデルは、ブランドの最高レベルの職人技をラップトップで披露しています。北方の空星座ドラコに触発されたこのシャーシは、精密な金属エッチングと、金属に直接色を埋め込む陽極酸化処理を特徴とし、動的な光の反射を実現しています。最新のインテル(R) Core(TM) Ultra 9プロセッサー 290HX PlusとNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090 Laptop GPU(24GB GDDR7)を搭載しています。このデスクトップ代替機は、業界をリードする18インチ4K 240Hz Mini LEDディスプレイ、機械式のパーキーRGBキーボード、ハプティックRGBタッチパッド、そして高度な蒸気チャンバー冷却を搭載しています。このユニークなバンドルパッケージには、ゲーミングマウス、マウスパッド、コレクターズコインが含まれており、その希少なコレクターズ価値を高めています。

MSI Claw 8 EX AI+: Handheld Gaming Re-engineered

世界初、インテル(R) Arc(TM) G3 Extreme プロセッサーを搭載したハンドヘルドデバイスで、強力な計算性能と向上した電力効率のバランスを実現しています。ネイティブでXeSS 3とマルチフレームジェネレーション(MFG)をサポートし、8インチ120Hz VRRディスプレイでの操作遅延を大幅に削減し、スムーズなゲームプレイ体験を実現しています。再設計されたシャーシは、より人間工学的なグリップ構造を導入し、長時間の快適性を高め、高耐久性のホール効果トリガーとジョイスティックも備えています。ソフトウェア面では、直感的なXboxモードに対応して素早いゲーム起動が可能で、パフォーマンス最適化のためのクイック設定メニューも新設計され、特徴的なVoid Purpleカラーでカバーされています。

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition: Inspired by Art, Crafted for Creativity

プレミアムなMSIアーティザンコレクションの最新メンバーは、最先端技術と洗練された職人技を融合させています。フィンセント・ファン・ゴッホの『星空』と『ローヌの星空』に触発されたこのデザインは、夜空の二つの象徴的な解釈――一つはダイナミックで、もう一つは反射的――を融合させ、統一された工業美学に仕上げています。光と影の相互作用を通じて、MSIはこれらの傑作を現代のデザイン言語に翻訳しています。最新のインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載し、芸術的表現と強力なパフォーマンス、そして一日中持続するバッテリー寿命を兼ね備え、究極の携帯型生産性を実現します。

GeForce RTX(TM) 50 シリーズ ＆ 次世代主要技術

MSI展示ブースには、GeForce RTX(TM) 50シリーズが全ラインナップを展示してあり、その中のフラッグシップモデルである GeForce RTX(TM) 5090 32G LIGHTNING Z は、MSI のハイエンドにふさわしい設計力とパフォーマンスチューニングの高さが認められ、COMPUTEX にて Best Choice Award で金賞を受賞しました。また、次世代サーマルソリューションとして、熱伝導素材、ヒートパイプ構造、ファン設計など、革新的な冷却技術が紹介されています。

同時に、Safeguard Power Protection Solution では、12V 電源コネクタの電流分布の異常をリアルタイムで監視し、複数の警告システムと eFuse ベースのハードウェア保護設計によって電源回路を強化しています。

PRO MAX EDGE AI+ / PRO MAX 80シリーズ

最新のPRO MAX EDGE AI+は、超コンパクトな4Lシャーシに強力なアーキテクチャを詰め込んでいます。AMD Ryzen(TM) AI Max+ 395プロセッサーを搭載し、合計126 TOPSと最大128GBユニファイドメモリを搭載することで、大規模120BモデルのVRAMボトルネックを解消しつつ、ローカライズされたワークロードに対して最大限のデータプライバシーを確保しています。さらに、ミニマリストな美学と滑らかなパフォーマンスを兼ね備えたPRO MAX 80シリーズがNVIDIA(R) GeForce RTX(TM)グラフィックスカードをサポートします。セキュリティと使いやすさを重視して設計されており、9つのUSB Type-Aポートと1つのUSB Type-Cポートによる幅広い接続性、工具不要設計でサムスクリューによるメンテナンス簡素化、ケンジントンロック対応を特徴としています。

Cubi NUC WCG ミニPC / PRO MAX 24 & 27 All-in-One PCs

Cubi NUC WCGは、現代のビジネス環境向けの超コンパクトミニPCで、0.55リッター、40.1mmの薄いフレームに電力を圧縮します。最大Intel Core(TM) 7プロセッサー(シリーズ3)を(R)搭載および、トリプルディスプレイ出力とデュアルLAN接続をサポートし、ハイブリッドAIワークフローを強化します。それに加えて、Red Dot賞受賞のPRO MAX 24 / PRO MAX 27 All-in-One PCはAMD Ryzen(TM) 200シリーズプロセッサを搭載しています。滑らかな120Hzディスプレイとオプションの10ポイントタッチスクリーン対応を備え、5MPポップアップ式プライバシーウェブカメラ、内蔵スピーカー、オフィスの美観と職場のプライバシーを融合させる4-Wayのエルゴノミクススタンドを備えています。

革新的なMEG X OLEDゲーミングモニター / MPG 271KRAW18 5K Mini-LEDグレアパネル搭載デュアルモードゲーミングモニター

MEG Xは、RGBストライプ構造のサブピクセルを採用した第5世代 QD-OLED及びダークアーマー・フィルムを搭載したエージェントAI搭載の世界初の革新的なゲーミングモニターです。高度なAIゲーミング支援機能(AIゲージ、AIシーン、AIスーパー解像度等)と、MSI独自AIエージェント「LuckyClaw」を統合し、ユーザーは簡単なコマンドで即座に設定を調整できます。また、ブース内ではMEG X 40周年スペシャルエディションも展示されており、独特な青仕上げとスタンド上のドラゴンモチーフが特徴です。展示会のもう一つのハイライトは、世界初の5KミニLED光沢デュアルモードゲーミングモニターMPG 271KRAW18で、5K/180Hzと2K/330Hzのシームレスな切り替えを可能にします。2,304ゾーンのミニLEDバックライトに光沢コーティング、VESA DisplayHDR(TM) 1400認証を備えています。

MEGシリーズPCパーツ: Red Dot Designアワード受賞のショーケースビルド

2025年と2026年にかけてred dot designアワードを受賞するMEGシリーズコンポーネントをご紹介します。ラインナップにはMEG X870E ACE MAXマザーボード、MEG CORELIQUID E15 360水冷クーラー、MEG MAESTRO 900Rシャーシ、MEG Ai1600T PCIE5電源が含まれ、性能、柔軟性、洗練された工業デザインが際立っています。受賞を記念するべく、MSIはこれらの受賞歴のあるコンポーネントによって組み立てられた特別な「Red Dot PC Build」を発表し、デザインの卓越性を示しています。

MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ: 自在なエアフローと高冷却力

MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZは、冷却性能と効率的なシステム構築を優先するユーザー向けに設計されています。メッシュフロントパネルと、強力で一貫性のあるハードウェア冷却を実現する160mmファン2基を備えています。MSIのEZ DIY設計を取り入れて製作されており、ポゴピン式フロントパネル、磁気電源ユニットサイドパネル、ケーブル管理スペースを拡張し、組み立てを簡素化しつつクリーンなシステム構造を維持しています。

MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZは、冷却性能と効率的なシステム構築を優先するユーザー向けに設計されています。メッシュフロントパネルと、強力で一貫性のあるハードウェア冷却を実現する160mmファン2基を備えています。MSIのEZ DIY設計を取り入れて製作されており、ポゴピン式フロントパネル、磁気電源ユニットサイドパネル、ケーブル管理スペースを拡張し、組み立てを簡素化しつつクリーンなシステム構造を維持しています。

VORTIQ エンタープライズ SSD & 総合的ストレージソリューション

AI やデータセンター向けに設計された VORTIQ Enterprise SSD シリーズ は、U.2、E3.S、E1.S、2.5インチ SATA など多様なフォームファクターに対応し、最大 7.68TB の容量と 14,000～14,800 MB/s の読み取り速度を実現。1 DWPD の耐久性により、継続的な高負荷環境でも安定した運用が可能です。クライアント向けには、TSMC の 6nm プロセスを採用した PHISON E28 コントローラー搭載の SPATIUM M571 PCIe 5.0 SSD が登場し、データ損失保護機能も備えています。さらに、40Gbps 対応の軽量ポータブル SSD DATAMAG LITE を組み合わせることで、モバイルワークフローに高速性を提供します。

esportsプレイヤーのためのRadiX WiFi 7ゲーミングルーター

MSI は、超高速・低遅延・高安定性を実現する RadiX WiFi 7 ゲーミングルーターシリーズ を発表しました。競技レベルのゲーム環境を想定して設計されており、クアッドコアプロセッサを搭載し、最大 10Gbps の有線接続にも対応したRadiX シリーズは、有線・無線の両方でゲームトラフィックを最適化し、よりスムーズなゲームプレイ、素早い応答性、そして過酷な環境下でも揺るがないパフォーマンスを提供します。

ラインアップの最上位モデルであるRadiX BE19000 WiFi 7 ゲーミングルーター - NAS Lite Edition は、PCIe SSD スロットを内蔵しており、ルーター自体が高性能なネットワークストレージへと進化し、シームレスなファイル共有やバックアップを実現します。

FortiSecu セキュリティと MSI Mesh への完全対応により、RadiX シリーズは単にゲームを強化するだけではありません。あなたの家全体を、よりスマートにパワーアップします。

STRIKEシリーズラインナップ:次世代ゲーム周辺機器

MSI のゲーミングデバイスでは、STRIKE ALLOY TMR メカニカルキーボード と STRIKE NEXUS スマートコントロールディスプレイ がBest Choice Award を受賞しました。

キーボードは高品質なマグネシウム・アルミニウム合金シャーシを採用し、先進的な TMR 磁気スイッチを搭載。8000Hz のポーリングレートにより、超低遅延の入力を実現します。

ラインアップには、デュアル 8K ポーリング対応の超軽量マグネシウム・アルミニウム製 VERSA ALLOY WIRELESS マウス、磁気スイッチを採用した STRIKE 700 WIRELESS 8K HE、鮮やかなカラーラインナップが特徴の FORGE GM340 WIRELESS、そして多用途に使えるヘッドセット MAESTRO 500 WIRELESS が加わり、充実したシリーズを取り揃えています。

LuckyClaw:ローカライズされたAIエージェントを実現

AIゾーンで初登場した全く新しいLuckyClawは、Windowsユーザー向けに特化したAIエージェントの展開および最適化ツールです。自分だけのAIエージェントを作成するための簡単なインストールフロー。直感的なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と効率的な5ステップ構成を備え、Linuxの専門知識やコマンドラインの経験を必要とせずにローカルAIの生産性を引き出すことができます。高度なAIエージェント向けに構築されたこのソフトウェアは、NVIDIAハードウェアアクセラレーションパラメータを深く統合し、内蔵のLLM計算機を搭載し、現在のGPU構成に基づいて最適なローカル大規模言語モデルを賢く推奨することで、システムの遅延を排除しています。

計算能力とコスト効率のバランスを取るために、LuckyClawは柔軟なハイブリッドクラウドエッジトポロジーをサポートし、ユーザーはローカルでルーチンなクエリを処理し、複雑な推論をワンクリックでクラウドに移行できるため、APIコストを効果的に抑えています。運用面では、ネイティブでLINEおよびTelegram BOTをサポートし、シームレスなリモートコマンド操作が可能です。

OpenClaw技術を搭載し、このソフトウェアは現実世界でのシナリオに対応できる多機能な専門スキルエージェントのスイートを拡張します。例えば、自動化された旅程計画やホテル予約のための「トラベルエージェント」、模擬試験やICS形式の学習スケジュールを生成する「アカデミックエージェント」、問い合わせの分析や見積もりの自動化を行う「セールスエージェント」、コンテンツ制作や定期ソーシャルパブリッシングのための「マーケティングエージェント」として、ユーザーが次世代のエージェントAIを難なく活用できるようにします。

MSI COMPUTEX 2026展示会詳細

日付:2026年6月2日 - 6月5日

会場:台北南港展示センター、ホール1

出展場所: J0605a (1F) / L0118 (4F)

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MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。.

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。