「誰もがすこやかに暮らせる社会」は、まず社員の健康から。

エヌ・デーソフトウェア株式会社

「誰もがすこやかに暮らせる社会を実現する」--これは当社が掲げるパーパスです。

しかし、その実現を担うのは、他でもない、社員一人ひとりです。

エヌ・デーソフトウェア株式会社（本社：山形県南陽市、代表取締役社長：松山庸哉、以下「NDソフトウェア」）は、このたび「健康宣言」を制定し、全社的な健康経営の推進を正式に宣言いたしました。

■ なぜ今、健康経営なのか

超高齢社会・労働力不足・メンタルヘルス課題が深刻化する現代において、企業が持続的に成長するための最大の経営資源は「人」です。

当社は、介護・福祉・医療分野のITソリューションを通じて社会課題に向き合ってきた企業として、「外に向けている健康への想い」を、社内にも一貫して注ぐことが責務であると考えています。健康経営は、単なる福利厚生の拡充ではなく、企業としての覚悟の表明です。

■ SOMPOグループとの連携による推進体制

当社はSOMPOグループの一員として、グループ共通の方針「"安心・安全・健康"であふれる未来へ」に基づき、グループ全体と連携しながら健康経営を推進します。同時に、当社固有の事業特性・組織文化を踏まえた独自施策も展開してまいります。

■ 3つのアクション「NDS健康アクション3」

当社の健康経営は、以下の3本柱で構成されます。

■ すでに動き出している、具体的な取り組み

宣言に先立ち、当社はすでに複数の施策を実行に移しています。

定期健康診断・ストレスチェックの受診率向上への継続的取り組み全面禁煙の実施による受動喫煙防止と生活習慣病予防の強化アスリート選手によるラン＆ウォークイベントの開催（地域住民との共同開催）メンタルヘルス対策の充実と有給休暇取得促進リモートワーク等、柔軟な働き方の制度整備

これらの取り組みを土台として、今後は「健康経営優良法人」認定の取得を目指してまいります。（※健康経営優良法人認定制度：経済産業省が推進する制度）

■ 推進体制：経営層がコミットする、全社一体の仕組み

健康経営の推進は、代表取締役社長・松山 庸哉を筆頭に、人事部・産業保健スタッフ・衛生委員会・衛生推進者・各部門が横断的に連携する体制で運営されます。トップダウンと現場の自主性を組み合わせた、実効性ある推進体制です。

【エヌ・デーソフトウェア株式会社について】

山形県南陽市に本社を置く福祉・医療関連ソフトウェアの企画・開発を手掛ける企業です。主力製品「ほのぼの」シリーズは国内トップクラスのシェアを持ち、業務支援プラットフォームとして、介護現場の効率化と社会貢献を目指しています。

【会社概要】

社名 ： エヌ・デーソフトウェア株式会社

所在地 ： 〒992-0479 山形県南陽市和田3369

代表 ： 代表取締役社長 松山 庸哉

設立 ： 2018年12月20日(創立1979年9月)

資本金 ： 1億円(2023年3月31日時点)

株主 ： SOMPOホールディングス株式会社(100％)

事業内容 ： 福祉・医療関連オリジナルソフトウェアプロダクトの企画・

開発・販売およびソフトウェア運用支援・ソフトウェア保守サービス。

自社開発福祉業務支援ソフトウェア「ほのぼの」シリーズの

販売および運用サポート。

URL ： https://www.ndsoft.jp/

■商標に関する表示

本通知に記載されている会社名、システム名、製品名は、各社もしくはエヌ・デーソフトウェアの登録商標または商標です。